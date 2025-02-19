https://sarabic.ae/20250219/إعلام-وفاة-شخصين-إثر-اصطدام-طائرتين-صغيرتين-في-ولاية-أريزونا-الأمريكية-1097975148.html

إعلام: وفاة شخصين إثر اصطدام طائرتين صغيرتين في ولاية أريزونا الأمريكية

إعلام: وفاة شخصين إثر اصطدام طائرتين صغيرتين في ولاية أريزونا الأمريكية

سبوتنيك عربي

أفاد مسؤولون بمقتل شخصين على الأقل بعد اصطدام طائرتين صغيرتين من نوعية ذات محرك واحد في الجو اليوم الأربعاء في مطار مارانا الإقليمي بولاية أريزونا الأمريكية. 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T21:43+0000

2025-02-19T21:43+0000

2025-02-19T21:42+0000

أخبار العالم الآن

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/13/1097974848_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2b812bef9c1ac40e5e5bb422e59f0133.jpg

ونقلت وسائل إعلام أمريكي عن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إن الطائرتين، من نوعي "لانكاير 360MK II" و"سيسنا 172S"، اصطدمتا في الجو حوالي الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.ويُعتبر مطار مارانا مطارًا غير خاضع لمراقبة برج المراقبة الجوية، مما يعني أن الطيارين يتولون مسؤولية تنسيق حركة الطيران بأنفسهم. ويقع المطار على بعد حوالي 21 ميلاً شمال غرب مدينة توكسون.وأعلنت شرطة مارانا عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنها وصلت إلى موقع الحادث، بينما ستتولى المجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في الحادثة.ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن الطائرتين اصطدمتا أثناء تحليقهما في اتجاه الرياح بالقرب من المدرج 12، وأضاف المجلس الوطني لسلامة النقل أن طائرة "سيسنا" هبطت بسلام، بينما اصطدمت طائرة "لانكاير" بالأرض بالقرب من المدرج 3، مما أدى إلى اندلاع حريق بعد الاصطدام، وكان على متن كل طائرة شخصان، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.يأتي هذا الحادث في أعقاب سلسلة من حوادث الطيران الأخيرة، بما في ذلك هبوط اضطراري مشتعل في مطار تورونتو، وحادث تحطم طائرة إسعاف جوي في فيلادلفيا يوم 31 يناير، بالإضافة إلى اصطدام جوي بين مروحية عسكرية وطائرة تجارية أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 67 شخصًا على متن الطائرتين، مما جعله أكثر حوادث الطيران دموية في الولايات المتحدة منذ نحو ربع قرن.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليابانية أثناء عبورها على المدرج في مطار سياتل تاكوما الدولي، بذيل طائرة متوقفة تابعة لشركة الخطوط الجوية "دلتا"، مما أدى إلى تضرر الطائرتين.وأكدت سلطات مطار "سياتل تاكوما الدولي" في الولايات المتحدة الأمريكية نبأ اصطدام الطائرتين، وبحسب المعلومات فإنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات للطاقم أو الركاب.وأظهرت صور من داخل مدرج المطار، نشرها مسافرون على مواقع التواصل الاجتماعي، جناح شركة الخطوط الجوية اليابانية مقسوما إلى نصفين من ذيل طائرة "دلتا".

https://sarabic.ae/20250218/انقلاب-طائرة-ركاب-أمريكية-في-كندا-مخلفا-عشرات-الجرحى-فيديو-1097895236.html

https://sarabic.ae/20250213/البحرية-الأمريكية-تعلن-اصطدام-حاملة-طائرات-تابعة-لها-بسفينة-تجارية-قرب-مصر-1097760704.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار