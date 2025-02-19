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إعلام: وفاة شخصين إثر اصطدام طائرتين صغيرتين في ولاية أريزونا الأمريكية
إعلام: وفاة شخصين إثر اصطدام طائرتين صغيرتين في ولاية أريزونا الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤولون بمقتل شخصين على الأقل بعد اصطدام طائرتين صغيرتين من نوعية ذات محرك واحد في الجو اليوم الأربعاء في مطار مارانا الإقليمي بولاية أريزونا الأمريكية. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T21:43+0000
2025-02-19T21:42+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكي عن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إن الطائرتين، من نوعي "لانكاير 360MK II" و"سيسنا 172S"، اصطدمتا في الجو حوالي الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.ويُعتبر مطار مارانا مطارًا غير خاضع لمراقبة برج المراقبة الجوية، مما يعني أن الطيارين يتولون مسؤولية تنسيق حركة الطيران بأنفسهم. ويقع المطار على بعد حوالي 21 ميلاً شمال غرب مدينة توكسون.وأعلنت شرطة مارانا عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنها وصلت إلى موقع الحادث، بينما ستتولى المجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في الحادثة.ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن الطائرتين اصطدمتا أثناء تحليقهما في اتجاه الرياح بالقرب من المدرج 12، وأضاف المجلس الوطني لسلامة النقل أن طائرة "سيسنا" هبطت بسلام، بينما اصطدمت طائرة "لانكاير" بالأرض بالقرب من المدرج 3، مما أدى إلى اندلاع حريق بعد الاصطدام، وكان على متن كل طائرة شخصان، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.يأتي هذا الحادث في أعقاب سلسلة من حوادث الطيران الأخيرة، بما في ذلك هبوط اضطراري مشتعل في مطار تورونتو، وحادث تحطم طائرة إسعاف جوي في فيلادلفيا يوم 31 يناير، بالإضافة إلى اصطدام جوي بين مروحية عسكرية وطائرة تجارية أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 67 شخصًا على متن الطائرتين، مما جعله أكثر حوادث الطيران دموية في الولايات المتحدة منذ نحو ربع قرن.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليابانية أثناء عبورها على المدرج في مطار سياتل تاكوما الدولي، بذيل طائرة متوقفة تابعة لشركة الخطوط الجوية "دلتا"، مما أدى إلى تضرر الطائرتين.وأكدت سلطات مطار "سياتل تاكوما الدولي" في الولايات المتحدة الأمريكية نبأ اصطدام الطائرتين، وبحسب المعلومات فإنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات للطاقم أو الركاب.وأظهرت صور من داخل مدرج المطار، نشرها مسافرون على مواقع التواصل الاجتماعي، جناح شركة الخطوط الجوية اليابانية مقسوما إلى نصفين من ذيل طائرة "دلتا".
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إعلام: وفاة شخصين إثر اصطدام طائرتين صغيرتين في ولاية أريزونا الأمريكية

21:43 GMT 19.02.2025
© AP Photo / Ross D. Franklinاصطدام طائرتين صغيرتين في ولاية أريزونا الأمريكية
اصطدام طائرتين صغيرتين في ولاية أريزونا الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Ross D. Franklin
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أفاد مسؤولون بمقتل شخصين على الأقل بعد اصطدام طائرتين صغيرتين من نوعية ذات محرك واحد في الجو اليوم الأربعاء في مطار مارانا الإقليمي بولاية أريزونا الأمريكية.
ونقلت وسائل إعلام أمريكي عن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إن الطائرتين، من نوعي "لانكاير 360MK II" و"سيسنا 172S"، اصطدمتا في الجو حوالي الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.
ويُعتبر مطار مارانا مطارًا غير خاضع لمراقبة برج المراقبة الجوية، مما يعني أن الطيارين يتولون مسؤولية تنسيق حركة الطيران بأنفسهم. ويقع المطار على بعد حوالي 21 ميلاً شمال غرب مدينة توكسون.
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وأعلنت شرطة مارانا عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنها وصلت إلى موقع الحادث، بينما ستتولى المجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في الحادثة.
ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن الطائرتين اصطدمتا أثناء تحليقهما في اتجاه الرياح بالقرب من المدرج 12، وأضاف المجلس الوطني لسلامة النقل أن طائرة "سيسنا" هبطت بسلام، بينما اصطدمت طائرة "لانكاير" بالأرض بالقرب من المدرج 3، مما أدى إلى اندلاع حريق بعد الاصطدام، وكان على متن كل طائرة شخصان، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.
يأتي هذا الحادث في أعقاب سلسلة من حوادث الطيران الأخيرة، بما في ذلك هبوط اضطراري مشتعل في مطار تورونتو، وحادث تحطم طائرة إسعاف جوي في فيلادلفيا يوم 31 يناير، بالإضافة إلى اصطدام جوي بين مروحية عسكرية وطائرة تجارية أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 67 شخصًا على متن الطائرتين، مما جعله أكثر حوادث الطيران دموية في الولايات المتحدة منذ نحو ربع قرن.
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البحرية الأمريكية تعلن اصطدام حاملة طائرات تابعة لها بسفينة تجارية قرب مصر
13 فبراير, 19:33 GMT
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليابانية أثناء عبورها على المدرج في مطار سياتل تاكوما الدولي، بذيل طائرة متوقفة تابعة لشركة الخطوط الجوية "دلتا"، مما أدى إلى تضرر الطائرتين.
وأكدت سلطات مطار "سياتل تاكوما الدولي" في الولايات المتحدة الأمريكية نبأ اصطدام الطائرتين، وبحسب المعلومات فإنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات للطاقم أو الركاب.
وأظهرت صور من داخل مدرج المطار، نشرها مسافرون على مواقع التواصل الاجتماعي، جناح شركة الخطوط الجوية اليابانية مقسوما إلى نصفين من ذيل طائرة "دلتا".
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