https://sarabic.ae/20250219/المرأة-تشعر-بالبرد-أسرع-من-الرجل-دراسة-تكشف-1097961002.html
المرأة تشعر بالبرد أسرع من الرجل... دراسة تكشف
المرأة تشعر بالبرد أسرع من الرجل... دراسة تكشف
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من الأطباء في الجمعية الفسيولوجية الألمانية، عن سبب شعور المرأة بالبرد بشكل أسرع من الرجل. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T13:51+0000
2025-02-19T13:51+0000
2025-02-19T13:51+0000
مجتمع
علوم
الصحة
برودة
برد
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كشف رالف برانديس، عضو مجلس إدارة الجمعية الفسيولوجية الألمانية، عن أن المرأة تشعر بالبرد بشكل أسرع من الرجل، معللا ذلك بأن كتلة العضلات عند المرأة أقل نسبيا من الرجل، وبالتالي فإن نشاطها الأيضي أقل وتنتج حرارة أقل.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس" نقلا عن الجمعية الفسيولوجية الألمانية، فإن المرأة أفضل من الرجل في الحفاظ على الحرارة بشكل مركزي، وأن الجسم يحاول الحفاظ على الحرارة عن طريق إبقاء الدم داخل الجسم، حيث يتم تقييد الدورة الدموية في المناطق العلوية من الجسم مثل اليدين والقدمين والأنف والشفتين في البداية.ويهدف هذا إلى الحفاظ على الحرارة بالقرب من الأعضاء الحيوية، ولكن هذا يعني أيضا أن جلد المرأة يبرد بسرعة أكبر، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال الأيدي الشاحبة والشفاه الزرقاء.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، فإنه من أجل الشعور بالدفء، ينبغي للمرأة تدفئة الأطراف من خلال ارتداء الجوارب والقفازات، مع تدفئة الجسم من الداخل أيضا من خلال تناول المشروبات والأحسية الساخنة.دراسة تكشف الحد الآمن لساعات الجلوس اليومية مركز صحي يكشف أسباب شعور البعض بوخز في الشفاه
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علوم, الصحة, برودة, برد
المرأة تشعر بالبرد أسرع من الرجل... دراسة تكشف
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من الأطباء في الجمعية الفسيولوجية الألمانية، عن سبب شعور المرأة بالبرد بشكل أسرع من الرجل.
كشف رالف برانديس، عضو مجلس إدارة الجمعية الفسيولوجية الألمانية، عن أن المرأة تشعر بالبرد بشكل أسرع من الرجل، معللا ذلك بأن كتلة العضلات عند المرأة أقل نسبيا من الرجل، وبالتالي فإن نشاطها الأيضي أقل وتنتج حرارة أقل.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"
نقلا عن الجمعية الفسيولوجية الألمانية، فإن المرأة أفضل من الرجل في الحفاظ على الحرارة بشكل مركزي، وأن الجسم يحاول الحفاظ على الحرارة عن طريق إبقاء الدم داخل الجسم، حيث يتم تقييد الدورة الدموية في المناطق العلوية من الجسم مثل اليدين والقدمين والأنف والشفتين في البداية.
ويهدف هذا إلى الحفاظ على الحرارة بالقرب من الأعضاء الحيوية، ولكن هذا يعني أيضا أن جلد المرأة يبرد بسرعة أكبر،
وهو ما يمكن ملاحظته من خلال الأيدي الشاحبة والشفاه الزرقاء.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"،
فإنه من أجل الشعور بالدفء، ينبغي للمرأة تدفئة الأطراف من خلال ارتداء الجوارب والقفازات، مع تدفئة الجسم من الداخل أيضا من خلال تناول المشروبات والأحسية الساخنة.