المرأة تشعر بالبرد أسرع من الرجل... دراسة تكشف

عربي
بوتين: سأتصل بولي العهد السعودي لأشكره شخصيا على دور بلاده في المحادثات
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
التحكيم الإسباني يثير المزيد من الجدل والإنتر يهدر فرصة الصدارة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اجتماع الرياض هو الأهم منذ بداية الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:28 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:38 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250219/المرأة-تشعر-بالبرد-أسرع-من-الرجل-دراسة-تكشف-1097961002.html
المرأة تشعر بالبرد أسرع من الرجل... دراسة تكشف
المرأة تشعر بالبرد أسرع من الرجل... دراسة تكشف
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من الأطباء في الجمعية الفسيولوجية الألمانية، عن سبب شعور المرأة بالبرد بشكل أسرع من الرجل. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T13:51+0000
2025-02-19T13:51+0000
مجتمع
علوم
الصحة
برودة
برد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104410/72/1044107226_0:213:1920:1293_1920x0_80_0_0_b038ba56f530b924e621b16bc93d40c0.jpg
كشف رالف برانديس، عضو مجلس إدارة الجمعية الفسيولوجية الألمانية، عن أن المرأة تشعر بالبرد بشكل أسرع من الرجل، معللا ذلك بأن كتلة العضلات عند المرأة أقل نسبيا من الرجل، وبالتالي فإن نشاطها الأيضي أقل وتنتج حرارة أقل.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس" نقلا عن الجمعية الفسيولوجية الألمانية، فإن المرأة أفضل من الرجل في الحفاظ على الحرارة بشكل مركزي، وأن الجسم يحاول الحفاظ على الحرارة عن طريق إبقاء الدم داخل الجسم، حيث يتم تقييد الدورة الدموية في المناطق العلوية من الجسم مثل اليدين والقدمين والأنف والشفتين في البداية.ويهدف هذا إلى الحفاظ على الحرارة بالقرب من الأعضاء الحيوية، ولكن هذا يعني أيضا أن جلد المرأة يبرد بسرعة أكبر، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال الأيدي الشاحبة والشفاه الزرقاء.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، فإنه من أجل الشعور بالدفء، ينبغي للمرأة تدفئة الأطراف من خلال ارتداء الجوارب والقفازات، مع تدفئة الجسم من الداخل أيضا من خلال تناول المشروبات والأحسية الساخنة.دراسة تكشف الحد الآمن لساعات الجلوس اليومية مركز صحي يكشف أسباب شعور البعض بوخز في الشفاه
https://sarabic.ae/20250127/دراسة-برودة-القدمين-المستمرة-مؤشر-خطير-على-الإصابة-ببعض-الأمراض-1097204220.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104410/72/1044107226_0:33:1920:1473_1920x0_80_0_0_e6f1eefe13b467ddc5e2c1264428cbf0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, برودة, برد
علوم, الصحة, برودة, برد

المرأة تشعر بالبرد أسرع من الرجل... دراسة تكشف

13:51 GMT 19.02.2025
CC0 / / نزلة برد - إنفلونزا
نزلة برد - إنفلونزا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
CC0 / /
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من الأطباء في الجمعية الفسيولوجية الألمانية، عن سبب شعور المرأة بالبرد بشكل أسرع من الرجل.
كشف رالف برانديس، عضو مجلس إدارة الجمعية الفسيولوجية الألمانية، عن أن المرأة تشعر بالبرد بشكل أسرع من الرجل، معللا ذلك بأن كتلة العضلات عند المرأة أقل نسبيا من الرجل، وبالتالي فإن نشاطها الأيضي أقل وتنتج حرارة أقل.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس" نقلا عن الجمعية الفسيولوجية الألمانية، فإن المرأة أفضل من الرجل في الحفاظ على الحرارة بشكل مركزي، وأن الجسم يحاول الحفاظ على الحرارة عن طريق إبقاء الدم داخل الجسم، حيث يتم تقييد الدورة الدموية في المناطق العلوية من الجسم مثل اليدين والقدمين والأنف والشفتين في البداية.
صورة لأقدام تعاني من البرد المستمر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
مجتمع
دراسة: برودة القدمين "المستمرة" مؤشر خطير على الإصابة ببعض الأمراض
27 يناير, 12:53 GMT
ويهدف هذا إلى الحفاظ على الحرارة بالقرب من الأعضاء الحيوية، ولكن هذا يعني أيضا أن جلد المرأة يبرد بسرعة أكبر، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال الأيدي الشاحبة والشفاه الزرقاء.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، فإنه من أجل الشعور بالدفء، ينبغي للمرأة تدفئة الأطراف من خلال ارتداء الجوارب والقفازات، مع تدفئة الجسم من الداخل أيضا من خلال تناول المشروبات والأحسية الساخنة.
دراسة تكشف الحد الآمن لساعات الجلوس اليومية
مركز صحي يكشف أسباب شعور البعض بوخز في الشفاه
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала