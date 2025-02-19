https://sarabic.ae/20250219/عبر-مكبرات-الصوت-جنود-إسرائيليون-يهددون-فلسطينيين-بالقتل-فيديو-1097939054.html
عبر مكبرات الصوت.. جنود إسرائيليون يهددون فلسطينيين بالقتل.. فيديو
عبر مكبرات الصوت.. جنود إسرائيليون يهددون فلسطينيين بالقتل.. فيديو
سبوتنيك عربي
رصد مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، تهديدات قوة عسكرية إسرائيلية للفلسطينيين بـ"القتل علنا"، خلال مرورها بإحدى القرى الفلسطينية في بيت لحم... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T06:57+0000
2025-02-19T06:57+0000
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ويظهر في الفيديو عددا من سيارات الجيش الإسرائيلي، خلال مرورها بأحد الشوارع يرافقها صوت يوجه رسالة لأهالي القرية، تقول: "من يريد الاستشهاد يطلع من البيت".وأشارت وسائل إعلامية فلسطينية إلى أن هذا الفيديو تم التقاطه في قرية حوسان، الواقعة غربي بيت لحم، مساء أمس الثلاثاء.ولفتت إلى أن القوة الإسرائيلية اقتحمت القرية وتمركزت عند مدخلها الشرقي وأطلقت قنابل الدخان والصوت، ولا توجد أي أنباء عن وقوع إصابات.يذكر أن إسرائيل تنفذ حملة عسكرية واسعة في العديد من مدن وقرى الضفة الغربية، ما تسبب في إجبار عشرات الآلاف من الفلسطينيين على ترك مخيمات اللاجئين التي يقيمون فيها، حسب بيانات السلطة الفلسطينية، التي أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بهدم المنازل وتدمير البنى الأساسية في المناطق التي تدخلها.
https://sarabic.ae/20250206/الجيش-الإسرائيلي-يوسع-عملياته-العسكرية-شمالي-الضفة-الغربية-ويتسبب-في-تهجير-5-آلاف-عائلة-1097501914.html
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أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
عبر مكبرات الصوت.. جنود إسرائيليون يهددون فلسطينيين بالقتل.. فيديو
رصد مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، تهديدات قوة عسكرية إسرائيلية للفلسطينيين بـ"القتل علنا"، خلال مرورها بإحدى القرى الفلسطينية في بيت لحم بالضفة الغربية.
ويظهر في الفيديو عددا من سيارات الجيش الإسرائيلي
، خلال مرورها بأحد الشوارع يرافقها صوت يوجه رسالة لأهالي القرية، تقول: "من يريد الاستشهاد يطلع من البيت".
وأشارت وسائل إعلامية فلسطينية إلى أن هذا الفيديو تم التقاطه في قرية حوسان، الواقعة غربي بيت لحم، مساء أمس الثلاثاء.
ولفتت إلى أن القوة الإسرائيلية
اقتحمت القرية وتمركزت عند مدخلها الشرقي وأطلقت قنابل الدخان والصوت، ولا توجد أي أنباء عن وقوع إصابات.
يذكر أن إسرائيل تنفذ حملة عسكرية واسعة في العديد من مدن وقرى الضفة الغربية
، ما تسبب في إجبار عشرات الآلاف من الفلسطينيين على ترك مخيمات اللاجئين التي يقيمون فيها، حسب بيانات السلطة الفلسطينية، التي أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بهدم المنازل وتدمير البنى الأساسية في المناطق التي تدخلها.