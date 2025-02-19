https://sarabic.ae/20250219/لافروف-يعلن-عن-اتصالات-رفيعة-المستوى-بين-روسيا-وسوريا-الأسبوع-المقبل-1097955109.html
لافروف يعلن عن اتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وسوريا الأسبوع المقبل
لافروف يعلن عن اتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وسوريا الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه من المقرر إجراء المزيد من الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وسوريا، الأسبوع المقبل. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T11:55+0000
2025-02-19T11:55+0000
2025-02-19T11:55+0000
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وقال لافروف، خلال كلمة له في مجلس الدوما الروسي (البرلمان): "لقد خططنا لإجراء المزيد من الاتصالات رفيعة المستوى مع زملائنا السوريين، الأسبوع المقبل".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن روسيا ستواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن جميع القضايا بما في ذلك الاتفاقات بشأن استخدام القاعدة البحرية الروسية في طرطوس.وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتفاقات مع السلطات السورية بشأن استخدام روسيا لقاعدتها البحرية في طرطوس: "كما تعلمون، أجرى وفدنا في الآونة الأخيرة محادثات في دمشق، واتفقنا على مواصلة الاتصالات بشأن جميع القضايا".الكرملين: روسيا ستواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن جميع القضايا
https://sarabic.ae/20250212/بوتين-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-الرئيس-السوري-للمرحلة-الانتقالية--1097715820.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
لافروف يعلن عن اتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وسوريا الأسبوع المقبل
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه من المقرر إجراء المزيد من الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا وسوريا، الأسبوع المقبل.
وقال لافروف، خلال كلمة له في مجلس الدوما الروسي (البرلمان): "لقد خططنا لإجراء المزيد من الاتصالات رفيعة المستوى مع زملائنا السوريين، الأسبوع المقبل".
وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، متمنيا له النجاح في حل المهام التي تواجهه في البلاد لصالح الشعب السوري.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن روسيا ستواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن جميع القضايا بما في ذلك الاتفاقات بشأن استخدام القاعدة البحرية الروسية في طرطوس.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتفاقات مع السلطات السورية
بشأن استخدام روسيا لقاعدتها البحرية في طرطوس: "كما تعلمون، أجرى وفدنا في الآونة الأخيرة محادثات في دمشق، واتفقنا على مواصلة الاتصالات بشأن جميع القضايا".