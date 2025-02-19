https://sarabic.ae/20250219/ما-هي-عقوبة-بيلينغهام-بعد-واقعة-طرده-المثيرة-للجدل-في-الدوري-الإسباني-1097969946.html

ما هي عقوبة بيلينغهام بعد واقعة طرده المثيرة للجدل في الدوري الإسباني؟

ما هي عقوبة بيلينغهام بعد واقعة طرده المثيرة للجدل في الدوري الإسباني؟

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، العقوبة الموقعة على لاعب نادي ريال مدريد، جود بيلينغهام، بعد واقعة طرده المثيرة للجدل في الدوري الإسباني. 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T17:50+0000

2025-02-19T17:50+0000

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وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، بأنه تم فرض عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين في مسابقة الدوري الإسباني (لا ليغا) على لاعب نادي ريال مدريد، بيلينغهام.وذكرت أن تلك العقوبة على بيلينغهام قد جاءت بعد أيام من طرده في مباراة فريق ريال مدريد "الميرنغي" ونظيره أوساسونا، ضمن مباريات الجولة الـ24 من مسابقة "لا ليغا" أو الدوري الإسباني هذا الموسم 2025/2024.وتلقى جود بيلينغهام لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، البطاقة الحمراء في الشوط الأول من المباراة، بعد أن اعتقد الحكم خوسيه مونويرا مونتيرو، أن لاعب الريال وجّه له "كلمة مُسيئة".وكان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، قد صرح في وقت سابق أن جود بيلينغهام لم يوجه "الإساءة" إلى الحكم، بل الأخير "أساء فهم" اللاعب.ومن المقرر أن يغيب جود بيلينغهام عن مباراتي فريق "الميرنغي" أمام جيرونا وريال بيتيس الإسبانيين، في الجولتين الـ25 والـ26، في يومي 23 فبراير/ شباط الجاري و2 مارس/ آذار المقبل.

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