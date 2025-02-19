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https://sarabic.ae/20250219/مدرب-جزائري-يثير-تفاعلا-بالزي-السعودي-خلال-مؤتمر-صحفي-صور-1097974292.html
مدرب جزائري يثير تفاعلا بالزي السعودي خلال مؤتمر صحفي.. صور
مدرب جزائري يثير تفاعلا بالزي السعودي خلال مؤتمر صحفي.. صور
سبوتنيك عربي
أثار الجزائري نور بن زكري، المدير الفني لفريق الخلود السعودي، تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ارتدائه للزي السعودي خلال مؤتمر صحفي. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت صحيفة الرياضية، مساء اليوم الأربعاء، أن نور بن زكري المدرب الجزائري لفريق الخلود السعودي قد ارتدى الزي السعودي خلال مؤتمر صحفي يسبق مباراة فريقه مع الوحدة.ونشرت الصحيفة لقطات مصورة للمدرب الجزائري وتداولها نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، على منصة "إكس"، تظهر نور بن زكري وهو يرتدي العقال المقصب والدقلة، على هامش الاحتفالات بذكرى يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية، مما أثار تفاعلا كبيرا.ومن المقرر أن يقود المدرب نور بن زكري، مواجهة فريقه الخلود أمام نظيره الوحدة، على أرض ملعب الأول، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري "روشن".ويشار إلى أن نادي الخلود يقع في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة على سلم ترتيب المسابقة هذا الموسم 2025/2024،
https://sarabic.ae/20250202/لقطة-غريبة-تثير-تفاعلا-واسعا-من-مدرب-جزائري-في-الدوري-السعودي-فيديو-1097397480.html
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مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار, أخبار كرة القدم, رياضة
مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار, أخبار كرة القدم, رياضة

مدرب جزائري يثير تفاعلا بالزي السعودي خلال مؤتمر صحفي.. صور

21:09 GMT 19.02.2025
© Photo / Unsplash/ Max Zindel كرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Photo / Unsplash/ Max Zindel
تابعنا عبر
أثار الجزائري نور بن زكري، المدير الفني لفريق الخلود السعودي، تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ارتدائه للزي السعودي خلال مؤتمر صحفي.
وذكرت صحيفة الرياضية، مساء اليوم الأربعاء، أن نور بن زكري المدرب الجزائري لفريق الخلود السعودي قد ارتدى الزي السعودي خلال مؤتمر صحفي يسبق مباراة فريقه مع الوحدة.
ونشرت الصحيفة لقطات مصورة للمدرب الجزائري وتداولها نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، على منصة "إكس"، تظهر نور بن زكري وهو يرتدي العقال المقصب والدقلة، على هامش الاحتفالات بذكرى يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية، مما أثار تفاعلا كبيرا.
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
مجتمع
لقطة غريبة تثير تفاعلا واسعا من مدرب جزائري في الدوري السعودي... فيديو
2 فبراير, 08:42 GMT
ومن المقرر أن يقود المدرب نور بن زكري، مواجهة فريقه الخلود أمام نظيره الوحدة، على أرض ملعب الأول، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري "روشن".
ويشار إلى أن نادي الخلود يقع في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة على سلم ترتيب المسابقة هذا الموسم 2025/2024،
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