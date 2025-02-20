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الجيش الفرنسي ينسحب من قاعدة عسكرية جديدة في أفريقيا
الجيش الفرنسي ينسحب من قاعدة عسكرية جديدة في أفريقيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، أن فرنسا سلّمت قاعدتها العسكرية في العاصمة أبيدجان رسميًا إلى جيش ساحل العاج. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T13:02+0000
2025-02-20T13:02+0000
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وقالت وسائل الإعلام الفرنسية إن "فرنسا سلَّمت رسميًا قاعدة بوربويتو في العاصمة أبيدجان إلى جيش ساحل العاج، وذلك في حفل حضره وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكارنو، ونظيره تيني براهيما واتارا".وأضافت وسائل الإعلام الفرنسية أن "القاعدة العسكرية التي جرى تسليمها اليوم، مقرًا لكتيبة المشاة البحرية الفرنسية رقم 43".وفي السياق ذاته، صرح الملحق العسكري الفرنسي في أبيدجان العقيد داميان ميريفال، بأن "تسليم القاعدة العسكرية إلى جيش ساحل العاج يشكل حدثًا رمزيًا قويًا للغاية، وجرى ذلك في ظروف مثالية وفي انسجام تام".وكان رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، قد أعلن في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن بلاده ستتسلم القاعدة العسكرية الفرنسية الموجودة في العاصمة أبيدجان في كانون/الثاني يناير 2025.وأضاف أن "القاعدة العسكرية الفرنسية سابقا سيتم تسميتها باسم الجنرال واتارا دوماس داكوين، أول رئيس للأركان في الجيش".ويأتي هذا الانسحاب ضمن سلسلة من التغييرات التي شهدتها المنطقة، حيث أُجبر الجيش الفرنسي على مغادرة مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر بعد قرارات من السلطات العسكرية الحاكمة هناك.خبراء يحذرون من الدعم الغربي للجماعات المسلحة في أفريقياإعلام: واشنطن تخطط لنشر طائرات استطلاع مسيرة في عدد من الدول الأفريقية
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https://sarabic.ae/20250101/السنغال-تعلن-إنهاء-الوجود-العسكري-الأجنبي-على-أراضيها-في-عام-2025-1096374559.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فرنسا , أخبار ساحل العاج, ساحل العاج

الجيش الفرنسي ينسحب من قاعدة عسكرية جديدة في أفريقيا

13:02 GMT 20.02.2025
© Sputnik . Oxana Bobrovitchالعلم الفرنسي
العلم الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Sputnik . Oxana Bobrovitch
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، أن فرنسا سلّمت قاعدتها العسكرية في العاصمة أبيدجان رسميًا إلى جيش ساحل العاج.
وقالت وسائل الإعلام الفرنسية إن "فرنسا سلَّمت رسميًا قاعدة بوربويتو في العاصمة أبيدجان إلى جيش ساحل العاج، وذلك في حفل حضره وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكارنو، ونظيره تيني براهيما واتارا".
وأضافت وسائل الإعلام الفرنسية أن "القاعدة العسكرية التي جرى تسليمها اليوم، مقرًا لكتيبة المشاة البحرية الفرنسية رقم 43".
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وفي السياق ذاته، صرح الملحق العسكري الفرنسي في أبيدجان العقيد داميان ميريفال، بأن "تسليم القاعدة العسكرية إلى جيش ساحل العاج يشكل حدثًا رمزيًا قويًا للغاية، وجرى ذلك في ظروف مثالية وفي انسجام تام".

من جانبه، قال وزير دفاع ساحل العاج: "بعد تسلم القاعدة العسكرية اليوم، فإن التعاون العسكري مع فرنسا مستمر، ولا يوجد انقطاع".

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وكان رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، قد أعلن في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن بلاده ستتسلم القاعدة العسكرية الفرنسية الموجودة في العاصمة أبيدجان في كانون/الثاني يناير 2025.

وقال واتارا في خطاب بمناسبة السنة الميلادية الجديدة إن "القاعدة العسكرية الفرنسية في أبيدجان سيتم تسليمها إلى القوات المسلحة لبلدنا اعتبارا من يناير 2025".

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وأضاف أن "القاعدة العسكرية الفرنسية سابقا سيتم تسميتها باسم الجنرال واتارا دوماس داكوين، أول رئيس للأركان في الجيش".
ويأتي هذا الانسحاب ضمن سلسلة من التغييرات التي شهدتها المنطقة، حيث أُجبر الجيش الفرنسي على مغادرة مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر بعد قرارات من السلطات العسكرية الحاكمة هناك.
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