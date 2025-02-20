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الجيش الفرنسي ينسحب من قاعدة عسكرية جديدة في أفريقيا

الجيش الفرنسي ينسحب من قاعدة عسكرية جديدة في أفريقيا

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، أن فرنسا سلّمت قاعدتها العسكرية في العاصمة أبيدجان رسميًا إلى جيش ساحل العاج. 20.02.2025, سبوتنيك عربي

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وقالت وسائل الإعلام الفرنسية إن "فرنسا سلَّمت رسميًا قاعدة بوربويتو في العاصمة أبيدجان إلى جيش ساحل العاج، وذلك في حفل حضره وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكارنو، ونظيره تيني براهيما واتارا".وأضافت وسائل الإعلام الفرنسية أن "القاعدة العسكرية التي جرى تسليمها اليوم، مقرًا لكتيبة المشاة البحرية الفرنسية رقم 43".وفي السياق ذاته، صرح الملحق العسكري الفرنسي في أبيدجان العقيد داميان ميريفال، بأن "تسليم القاعدة العسكرية إلى جيش ساحل العاج يشكل حدثًا رمزيًا قويًا للغاية، وجرى ذلك في ظروف مثالية وفي انسجام تام".وكان رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، قد أعلن في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن بلاده ستتسلم القاعدة العسكرية الفرنسية الموجودة في العاصمة أبيدجان في كانون/الثاني يناير 2025.وأضاف أن "القاعدة العسكرية الفرنسية سابقا سيتم تسميتها باسم الجنرال واتارا دوماس داكوين، أول رئيس للأركان في الجيش".ويأتي هذا الانسحاب ضمن سلسلة من التغييرات التي شهدتها المنطقة، حيث أُجبر الجيش الفرنسي على مغادرة مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر بعد قرارات من السلطات العسكرية الحاكمة هناك.خبراء يحذرون من الدعم الغربي للجماعات المسلحة في أفريقياإعلام: واشنطن تخطط لنشر طائرات استطلاع مسيرة في عدد من الدول الأفريقية

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