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السعودية تصدر بيانا بشأن اتصال بوتين ومحمد بن سلمان
السعودية تصدر بيانا بشأن اتصال بوتين ومحمد بن سلمان
سبوتنيك عربي
أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بيانا رسميا بشأن الاتصال الذي جرى بين ولي عهدها، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقب... 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T16:30+0000
2025-02-20T16:30+0000
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وقدم بوتين في بداية الاتصال، شكره وتقديره لولي العهد السعودي، على "استضافة المملكة للمحادثات المثمرة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وشهد الاتصال كذلك، الإشادة بعمق العلاقات بين السعودية وروسيا، والحرص على تنميتها في مختلف المجالات.يأتي هذا بعدما أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأشار إلى أن بوتين أعرب عن امتنانه لولي العهد السعودي على تهيئة الظروف لإجراء محادثات بين روسيا والولايات المتحدة.وجاء في بيان الكرملين، أنه "جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان آل سعود".وأضاف البيان: "هنأ فلاديمير بوتين بحرارة ولي العهد والقيادة وشعب المملكة بمناسبة يوم تأسيس الدولة السعودية الذي يحل قريبا، وأعرب أيضا عن امتنانه لتهيئة الظروف لإجراء المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض في 18 فبراير/ شباط الجاري، وكرم الضيافة، مما أسهم في العمل البناء والمثمر للوفدين".ومثّل الوفد الروسي إلى المحادثات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، والرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل دميترييف، فيما مثل الجانب الأمريكي، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، مايك والتز، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى من الجانب السعودي.وأشار أوشاكوف، في تصريح صحفي إلى أن القضية التي طرحت في المفاوضات، هي الاتفاق على كيفية بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250220/ترامب-تحدثت-مع-الرئيس-بوتين-من-أجل-التوصل-إلى-سلام-في-أوكرانيا-1097976289.html
https://sarabic.ae/20250218/مجلس-الوزراء-السعودي-مباحثات-روسيا-وأمريكا-في-الرياض-تأتي-لتعزيز-الأمن-والسلام-في-العالم-1097921952.html
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فلاديمير بوتين, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
فلاديمير بوتين, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السعودية تصدر بيانا بشأن اتصال بوتين ومحمد بن سلمان

16:30 GMT 20.02.2025
© Sputnik . Alikce Drugnin / الانتقال إلى بنك الصوربوتين خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
بوتين خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
بوتين خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
© Sputnik . Alikce Drugnin
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أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بيانا رسميا بشأن الاتصال الذي جرى بين ولي عهدها، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقب المحادثات التي جرت بين روسيا وأمريكا على أرض الرياض.
وقدم بوتين في بداية الاتصال، شكره وتقديره لولي العهد السعودي، على "استضافة المملكة للمحادثات المثمرة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وشهد الاتصال كذلك، الإشادة بعمق العلاقات بين السعودية وروسيا، والحرص على تنميتها في مختلف المجالات.
ونقلت وكالة "واس" عن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قوله للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الاتصال إن "المملكة العربية السعودية ملتزمة ببذل الجهود الممكنة لتعزيز الأمن والسلام في العالم إيمانا منها بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل جميع الأزمات الدولية".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
ترامب: تحدثت مع الرئيس بوتين من أجل التوصل إلى سلام في أوكرانيا
02:49 GMT
يأتي هذا بعدما أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأشار إلى أن بوتين أعرب عن امتنانه لولي العهد السعودي على تهيئة الظروف لإجراء محادثات بين روسيا والولايات المتحدة.
وجاء في بيان الكرملين، أنه "جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان آل سعود".
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (يسار الصورة)، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ومستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين الصورة)، ويوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليمين) يحضرون اجتماعهم في قصر الدرعية في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
‌‏مجلس الوزراء السعودي: مباحثات روسيا وأمريكا في الرياض تأتي لتعزيز الأمن والسلام في العالم
18 فبراير, 13:10 GMT
وأضاف البيان: "هنأ فلاديمير بوتين بحرارة ولي العهد والقيادة وشعب المملكة بمناسبة يوم تأسيس الدولة السعودية الذي يحل قريبا، وأعرب أيضا عن امتنانه لتهيئة الظروف لإجراء المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض في 18 فبراير/ شباط الجاري، وكرم الضيافة، مما أسهم في العمل البناء والمثمر للوفدين".
ومثّل الوفد الروسي إلى المحادثات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، والرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل دميترييف، فيما مثل الجانب الأمريكي، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، مايك والتز، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى من الجانب السعودي.
وأشار أوشاكوف، في تصريح صحفي إلى أن القضية التي طرحت في المفاوضات، هي الاتفاق على كيفية بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا.
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