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بميزات تنافسية... المروحية الروسية "مي 38" في "آيدكس" ونافدكس" بأبو ظبي تخطف الأنظار
بميزات تنافسية... المروحية الروسية "مي 38" في "آيدكس" ونافدكس" بأبو ظبي تخطف الأنظار
سبوتنيك عربي
يعرض الجناح الروسي في "نافدكس" مجموعة من المروحيات الروسية المتقدمة، ذات الأداء العالي في الطيران، وفي مقدمتها المروحية "مي-38" التي تمتلك ميزة تنافسية في... 20.02.2025, سبوتنيك عربي
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تقدم شركة "مروحيات روسيا" (التابعة لمؤسسة روستيخ العسكرية) في المعرض أحدث طائرات الهليكوبتر المدنية من طراز "مي- 38" (Mi-38) للمرة الأولى في معرض "آيكس" ونافدكس" بالعاصمة أبو ظبي.وتتميز الطائرة بأنها ذات مقصورة متفوقة، وشاركت لأول مرة في أغسطس/ آب في معرض موسكو الجوي "ماكس 2019".صممت المروحية من خلال تطبيق الحلول التقنية الحديثة في مجال السلامة والراحة، وبدلاً من الوضع التقليدي للمحركات أمام علبة السرعة الرئيسية على "مي 38" (Mi-38)، تم تنفيذ مخطط بترتيب "خلفي"، مما جعل من الممكن تقليل مستوى السحب وضوضاء الديناميك الهوائي في الكابينة، بالإضافة إلى زيادة سلامة الطائرة.تم تصميم نسخة النقل من الطائرات لنقل البضائع داخل مقصورة الشحن، وتوفر حمولة تصل إلى 5000 كغ، وباب شحن خلفي، كما يمكنها المشاركة في إطفاء الحرائق، كما تتميز بتجهيزات هواية متطورة ومعدات متطورة على متنها، تجعل منها أكثر من مجرد مروحية متوسطة من فئتها، بأداء ومواصفات قتالية متقدمة، المحركات الروسية tv7- 117vK مزودة بنظم تحكم آلي رقمي، FADEC)يشار إلى أن مدى طيران الطائرة الهليكوبتر Mi-38 الجديدة يصل إلى 1000 كيلومتر (مع خزانات وقود إضافية).كما يوزن إقلاع 15.6 طن كحد أقصى، يمكن للمروحية أن تحمل 5 أطنان من الحمولة على متنها أو على حبال خارجية، وتستخدم أحدث إلكترونيات الطيران ومعدات الاتصالات اللاسلكية، ونظام وقود مقاوم للاصطدام، كما تضمن التشغيل الآمن على مدار الساعة في الأحوال الجوية والسيئة، وفي درجات حرارة تتراوح بين 45- و45+، درجة مئوية.
https://sarabic.ae/20250219/منظومات-دفاع-جوي-وصواريخ-متطورة-بالجناح-الروسي-في-آيدكس-صور-1097967191.html
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أيدكس 2025, الأخبار, روسيا, سلاح روسيا, الأخبار, حصري, أبو ظبي
أيدكس 2025, الأخبار, روسيا, سلاح روسيا, الأخبار, حصري, أبو ظبي

بميزات تنافسية... المروحية الروسية "مي 38" في "آيدكس" ونافدكس" بأبو ظبي تخطف الأنظار

10:36 GMT 20.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمروحية الروسية "مي 38" في "آيدكس" و"نافدكس" بأبو ظبي
المروحية الروسية مي 38 في آيدكس ونافدكس بأبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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يعرض الجناح الروسي في "نافدكس" مجموعة من المروحيات الروسية المتقدمة، ذات الأداء العالي في الطيران، وفي مقدمتها المروحية "مي-38" التي تمتلك ميزة تنافسية في تكلفتها، والتي تقارن بشكل إيجابي مع نظيراتها الأجنبية في هذه الفئة من طائرات الهليكوبتر من الدول الأخرى.
تقدم شركة "مروحيات روسيا" (التابعة لمؤسسة روستيخ العسكرية) في المعرض أحدث طائرات الهليكوبتر المدنية من طراز "مي- 38" (Mi-38) للمرة الأولى في معرض "آيكس" ونافدكس" بالعاصمة أبو ظبي.
وتتميز الطائرة بأنها ذات مقصورة متفوقة، وشاركت لأول مرة في أغسطس/ آب في معرض موسكو الجوي "ماكس 2019".
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمروحية الروسية "مي 38" في "آيدكس" و"نافدكس" بأبو ظبي
المروحية الروسية مي 38 في آيدكس ونافدكس بأبو ظبي - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المروحية الروسية "مي 38" في "آيدكس" و"نافدكس" بأبو ظبي
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمروحية الروسية "مي 38" في "آيدكس" و"نافدكس" بأبو ظبي
المروحية الروسية مي 38 في آيدكس ونافدكس بأبو ظبي - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المروحية الروسية "مي 38" في "آيدكس" و"نافدكس" بأبو ظبي
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمروحية الروسية "مي 38" في "آيدكس" و"نافدكس" بأبو ظبي
المروحية الروسية مي 38 في آيدكس ونافدكس بأبو ظبي - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المروحية الروسية "مي 38" في "آيدكس" و"نافدكس" بأبو ظبي
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمروحية الروسية "مي 38" في "آيدكس" و"نافدكس" بأبو ظبي
المروحية الروسية مي 38 في آيدكس ونافدكس بأبو ظبي - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المروحية الروسية "مي 38" في "آيدكس" و"نافدكس" بأبو ظبي
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمروحية الروسية "مي 38" في "آيدكس" و"نافدكس" بأبو ظبي
المروحية الروسية مي 38 في آيدكس ونافدكس بأبو ظبي - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المروحية الروسية "مي 38" في "آيدكس" و"نافدكس" بأبو ظبي
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمروحية الروسية "مي 38" في "آيدكس" و"نافدكس" بأبو ظبي
المروحية الروسية مي 38 في آيدكس ونافدكس بأبو ظبي - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المروحية الروسية "مي 38" في "آيدكس" و"نافدكس" بأبو ظبي
1/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المروحية الروسية "مي 38" في "آيدكس" و"نافدكس" بأبو ظبي
2/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المروحية الروسية "مي 38" في "آيدكس" و"نافدكس" بأبو ظبي
3/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المروحية الروسية "مي 38" في "آيدكس" و"نافدكس" بأبو ظبي
4/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المروحية الروسية "مي 38" في "آيدكس" و"نافدكس" بأبو ظبي
5/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المروحية الروسية "مي 38" في "آيدكس" و"نافدكس" بأبو ظبي
6/6
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
المروحية الروسية "مي 38" في "آيدكس" و"نافدكس" بأبو ظبي
صممت المروحية من خلال تطبيق الحلول التقنية الحديثة في مجال السلامة والراحة، وبدلاً من الوضع التقليدي للمحركات أمام علبة السرعة الرئيسية على "مي 38" (Mi-38)، تم تنفيذ مخطط بترتيب "خلفي"، مما جعل من الممكن تقليل مستوى السحب وضوضاء الديناميك الهوائي في الكابينة، بالإضافة إلى زيادة سلامة الطائرة.
تم تصميم نسخة النقل من الطائرات لنقل البضائع داخل مقصورة الشحن، وتوفر حمولة تصل إلى 5000 كغ، وباب شحن خلفي، كما يمكنها المشاركة في إطفاء الحرائق، كما تتميز بتجهيزات هواية متطورة ومعدات متطورة على متنها، تجعل منها أكثر من مجرد مروحية متوسطة من فئتها، بأداء ومواصفات قتالية متقدمة، المحركات الروسية tv7- 117vK مزودة بنظم تحكم آلي رقمي، FADEC)
منظومات دفاع جوي وصواريخ متطورة بالجناح الروسي في آيدكس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
منظومات دفاع جوي وصواريخ متطورة بالجناح الروسي في "آيدكس"... صور
أمس, 15:56 GMT
يشار إلى أن مدى طيران الطائرة الهليكوبتر Mi-38 الجديدة يصل إلى 1000 كيلومتر (مع خزانات وقود إضافية).
كما يوزن إقلاع 15.6 طن كحد أقصى، يمكن للمروحية أن تحمل 5 أطنان من الحمولة على متنها أو على حبال خارجية، وتستخدم أحدث إلكترونيات الطيران ومعدات الاتصالات اللاسلكية، ونظام وقود مقاوم للاصطدام، كما تضمن التشغيل الآمن على مدار الساعة في الأحوال الجوية والسيئة، وفي درجات حرارة تتراوح بين 45- و45+، درجة مئوية.
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