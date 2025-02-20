https://sarabic.ae/20250220/دراسة-تكشف-عن-خطر-غير-متوقع-تسببه-الشموع-المعطرة-في-منزلك-1097999571.html

دراسة تكشف عن خطر غير متوقع تسببه الشموع المعطرة في منزلك

دراسة تكشف عن خطر غير متوقع تسببه الشموع المعطرة في منزلك

سبوتنيك عربي

توصلت دراسة جديدة، إلى أن الشموع المعطرة يمكن أن تخلق مستويات من تلوث الهواء الداخلي، مساوية لمستويات التلوث الناتجة عن محركات الديزل ومواقد الغاز. 20.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-20T12:37+0000

2025-02-20T12:37+0000

2025-02-20T12:37+0000

مجتمع

الصحة

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واكتشف فريق الدراسة الأمريكي الألماني، أن المركبات العضوية المتطايرة التي تسمى التربين، والتي تنبعث من شمع معطر ومنتجات عطرية أخرى، تتفاعل مع الأوزون لتكوين عدد معتبر من الجسيمات النانوية.وفي حين أن تأثير هذه الأنواع من الجسيمات على الصحة لم يتضح بعد بشكل كامل، إلا أنها صغيرة بما يكفي للدخول إلى الرئتين.وقال المهندس المدني براندون بور من جامعة بيردو، لمجلة "ساينس أليرت": "لفهم كيفية تشكل الجسيمات المحمولة جوًا في الأماكن المغلقة، تحتاج إلى قياس أصغر الجسيمات النانوية - حتى نانومتر واحد".ولاكتشاف هذه الجسيمات الصغيرة، اشترى الباحثون معدات ثقيلة، حيث تم استخدام مكبر عالي الدقة لقياس حجم الجسيمات، ومطياف كتلة زمن انتقال تفاعل البروتون، للتحقق من حجم الجسيمات النانوية الداخلية في بيئة "مختبر منزلي".ووفقًا للتجارب التي أجريت لهذه الدراسة، قد يكون هناك مليارات من هذه الجزيئات في جهازك التنفسي بعد 20 دقيقة من التعرض للمنتجات المعطرة، ولا نعرف بعد ما قد تفعله برئتينا.ويأمل فريق الدراسة أن يدفع عملهم البحث إلى الأمام في تلوث الهواء الداخلي - وهو شيء لا تتم دراسته على نطاق واسع مثل التلوث في الهواء الطلق، على الرغم من أنه قد يكون خطيرًا على صحتنا. المرأة تشعر بالبرد أسرع من الرجل... دراسة تكشف

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