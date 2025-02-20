دراسة تكشف عن خطر غير متوقع تسببه الشموع المعطرة في منزلك
© Photo / unsplash/Joanna Kosinskaشموع معطرة
© Photo / unsplash/Joanna Kosinska
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توصلت دراسة جديدة، إلى أن الشموع المعطرة يمكن أن تخلق مستويات من تلوث الهواء الداخلي، مساوية لمستويات التلوث الناتجة عن محركات الديزل ومواقد الغاز.
واكتشف فريق الدراسة الأمريكي الألماني، أن المركبات العضوية المتطايرة التي تسمى التربين، والتي تنبعث من شمع معطر ومنتجات عطرية أخرى، تتفاعل مع الأوزون لتكوين عدد معتبر من الجسيمات النانوية.
وفي حين أن تأثير هذه الأنواع من الجسيمات على الصحة لم يتضح بعد بشكل كامل، إلا أنها صغيرة بما يكفي للدخول إلى الرئتين.
وربطت دراسات سابقة هذه الجسيمات الدقيقة والمعروفة أيضًا باسم رذاذ النانو، بقضايا مثل أمراض القلب والجهاز التنفسي.
وقال المهندس المدني براندون بور من جامعة بيردو، لمجلة "ساينس أليرت": "لفهم كيفية تشكل الجسيمات المحمولة جوًا في الأماكن المغلقة، تحتاج إلى قياس أصغر الجسيمات النانوية - حتى نانومتر واحد".
على هذا النطاق، يمكننا ملاحظة المراحل الأولى من تكوين الجسيمات الجديدة، حيث تتفاعل العطور مع الأوزون لتشكيل مجموعات جزيئية صغيرة، تتطور هذه المجموعات بسرعة بعد ذلك، وتنمو وتتحول في الهواء من حولنا.
ولاكتشاف هذه الجسيمات الصغيرة، اشترى الباحثون معدات ثقيلة، حيث تم استخدام مكبر عالي الدقة لقياس حجم الجسيمات، ومطياف كتلة زمن انتقال تفاعل البروتون، للتحقق من حجم الجسيمات النانوية الداخلية في بيئة "مختبر منزلي".
وغالبًا ما يتم تسويق الشمع المعطر على أنه أقل تلويثًا من الشموع، لكن هذه النتائج تظهر أنها يمكن أن تكون سيئة مثل الشموع عندما يتعلق الأمر بسد الهواء (وربما مجاري الهواء لدينا).
ووفقًا للتجارب التي أجريت لهذه الدراسة، قد يكون هناك مليارات من هذه الجزيئات في جهازك التنفسي بعد 20 دقيقة من التعرض للمنتجات المعطرة، ولا نعرف بعد ما قد تفعله برئتينا.
وذكر المهندس المدني نصرت جونغ، من جامعة بيردو في الولايات المتحدة: "المنتجات المعطرة ليست مجرد مصادر سلبية للروائح اللطيفة - فهي تغير بنشاط كيمياء الهواء الداخلي، مما يؤدي إلى تكوين جسيمات نانوية بتركيزات يمكن أن يكون لها آثار صحية كبيرة".
ويأمل فريق الدراسة أن يدفع عملهم البحث إلى الأمام في تلوث الهواء الداخلي - وهو شيء لا تتم دراسته على نطاق واسع مثل التلوث في الهواء الطلق، على الرغم من أنه قد يكون خطيرًا على صحتنا.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
© Sputnik