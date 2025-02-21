https://sarabic.ae/20250221/بعد-أزمة-قلبية-سائحة-بريطانية-مهددة-بالسجن-لعدم-سداد-فاتورة-علاجها-في-دولة-عربية-1098037673.html

بعد أزمة قلبية... سائحة بريطانية مهددة بالسجن لعدم سداد فاتورة علاجها في دولة عربية

بعد أزمة قلبية... سائحة بريطانية مهددة بالسجن لعدم سداد فاتورة علاجها في دولة عربية

سبوتنيك عربي

تواجه سائحة بريطانية تدعى كوليت روبنسون، 58 عاما، خطر الاعتقال في إحدى الدول العربية بسبب عجزها عن دفع فاتورة طبية بقيمة 27 ألف يورو. 21.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-21T12:47+0000

2025-02-21T12:47+0000

2025-02-21T12:47+0000

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وجاء ذلك بعدما تعرضت روبنسون لأزمة قلبية مفاجئة أثناء قضائها عطلتها في مدينة مراكش في المغرب، ما استدعى نقلها إلى إحدى المصحات الخاصة لتلقي العلاج.ووفقا لصحيفة بريطانية شهيرة، فقد نُقلت روبنسون إلى إحدى المصحات الخاصة حيث خضعت لعملية جراحية لتركيب دعامة في القلب.وفي محاولة لمساعدتها، أطلق ابنها جاك حملة تبرعات عبر الإنترنت بهدف جمع المبلغ اللازم لتغطية الفاتورة وتمكينها من العودة إلى وطنها.وبحسب التقارير البريطانية، تسلط هذه الحادثة الضوء على أهمية التأمين الصحي أثناء السفر، خاصة في ظل التكاليف المرتفعة للرعاية الطبية خارج البلاد.

https://sarabic.ae/20241205/انتعاش-السياحة-في-المغرب-ما-سر-ارتفاع-العائدات-وزيادة-السياح-الروس-1095527109.html

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