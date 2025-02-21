بعد أزمة قلبية... سائحة بريطانية مهددة بالسجن لعدم سداد فاتورة علاجها في دولة عربية

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بث مباشر... بوتين يشارك في الجلسة العامة لمنتدى "تقنيات المستقبل" في موسكو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيلينسكي غير مؤهل لقيادة أوكرانيا التي يجب أن تكون فيها منفتحة على روسيا في المرحلة المقبلة
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:17 GMT
16 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعادة إعمار غزة في ٣ سنوات هل تكون بديلا لخطة ترامب؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
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https://sarabic.ae/20250221/بعد-أزمة-قلبية-سائحة-بريطانية-مهددة-بالسجن-لعدم-سداد-فاتورة-علاجها-في-دولة-عربية-1098037673.html
بعد أزمة قلبية... سائحة بريطانية مهددة بالسجن لعدم سداد فاتورة علاجها في دولة عربية
بعد أزمة قلبية... سائحة بريطانية مهددة بالسجن لعدم سداد فاتورة علاجها في دولة عربية
سبوتنيك عربي
تواجه سائحة بريطانية تدعى كوليت روبنسون، 58 عاما، خطر الاعتقال في إحدى الدول العربية بسبب عجزها عن دفع فاتورة طبية بقيمة 27 ألف يورو. 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T12:47+0000
2025-02-21T12:47+0000
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وجاء ذلك بعدما تعرضت روبنسون لأزمة قلبية مفاجئة أثناء قضائها عطلتها في مدينة مراكش في المغرب، ما استدعى نقلها إلى إحدى المصحات الخاصة لتلقي العلاج.ووفقا لصحيفة بريطانية شهيرة، فقد نُقلت روبنسون إلى إحدى المصحات الخاصة حيث خضعت لعملية جراحية لتركيب دعامة في القلب.وفي محاولة لمساعدتها، أطلق ابنها جاك حملة تبرعات عبر الإنترنت بهدف جمع المبلغ اللازم لتغطية الفاتورة وتمكينها من العودة إلى وطنها.وبحسب التقارير البريطانية، تسلط هذه الحادثة الضوء على أهمية التأمين الصحي أثناء السفر، خاصة في ظل التكاليف المرتفعة للرعاية الطبية خارج البلاد.
https://sarabic.ae/20241205/انتعاش-السياحة-في-المغرب-ما-سر-ارتفاع-العائدات-وزيادة-السياح-الروس-1095527109.html
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منوعات, أخبار المغرب اليوم, بريطانيا
منوعات, أخبار المغرب اليوم, بريطانيا

بعد أزمة قلبية... سائحة بريطانية مهددة بالسجن لعدم سداد فاتورة علاجها في دولة عربية

12:47 GMT 21.02.2025
© Fotolia / VILeviمستشفى
مستشفى - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
© Fotolia / VILevi
تابعنا عبر
تواجه سائحة بريطانية تدعى كوليت روبنسون، 58 عاما، خطر الاعتقال في إحدى الدول العربية بسبب عجزها عن دفع فاتورة طبية بقيمة 27 ألف يورو.
وجاء ذلك بعدما تعرضت روبنسون لأزمة قلبية مفاجئة أثناء قضائها عطلتها في مدينة مراكش في المغرب، ما استدعى نقلها إلى إحدى المصحات الخاصة لتلقي العلاج.
ووفقا لصحيفة بريطانية شهيرة، فقد نُقلت روبنسون إلى إحدى المصحات الخاصة حيث خضعت لعملية جراحية لتركيب دعامة في القلب.
سياح متجمعون حول أقواس بازيليكا، وهي من أشهر الآثار الرومانية بالقرب من مكناس، المغرب 24 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
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وبعد استقرار حالتها الصحية، وجدت نفسها محتجزة داخل المستشفى منذ أكثر من أسبوع بسبب عدم قدرتها على تسديد التكاليف الباهظة للعلاج.
وفي محاولة لمساعدتها، أطلق ابنها جاك حملة تبرعات عبر الإنترنت بهدف جمع المبلغ اللازم لتغطية الفاتورة وتمكينها من العودة إلى وطنها.
وبحسب التقارير البريطانية، تسلط هذه الحادثة الضوء على أهمية التأمين الصحي أثناء السفر، خاصة في ظل التكاليف المرتفعة للرعاية الطبية خارج البلاد.
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