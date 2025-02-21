https://sarabic.ae/20250221/قبل-المواجهة-المنتظرة-محمد-صلاح-يتحدث-عن-علاقته-بمرموش-1098051580.html

قبل المواجهة المنتظرة... محمد صلاح يتحدث عن علاقته بمرموش

قبل المواجهة المنتظرة... محمد صلاح يتحدث عن علاقته بمرموش

سبوتنيك عربي

كشف النجم المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن طبيعة علاقته مع زميله في المنتخب الوطني عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة... 21.02.2025, سبوتنيك عربي

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وأكد صلاح في مقابلة مع وسائل إعلام ألمانية أنه تبادل الرسائل مع مرموش منذ انتقال الأخير إلى مانشستر سيتي، واصفًا إياه بأنه "الأخ الأصغر" له. وقال صلاح: "علاقتي مع عمر جيدة للغاية، لقد أخبرته أنني دائمًا موجود عندما يحتاج إلى أي شيء".أعرب صلاح عن سعادته بانتقال مرموش إلى مانشستر سيتي، معربًا عن أمله في أن يشهد المستقبل مشاركة المزيد من اللاعبين المصريين في الدوريات الأوروبية الكبرى. وأضاف: "لدينا ثقافتنا الخاصة، والعديد من اللاعبين الموهوبين الذين يمكنهم اللعب على أعلى مستوى، لكننا نحتاج إلى تغيير عقليتنا قليلاً والتكيف مع الثقافة الأوروبية، لأنها مختلفة تمامًا عن ثقافتنا".أشار صلاح إلى أن علاقته بمرموش لم تكن وليدة اللحظة، بل هي علاقة قوية نشأت خلال مشاركتهما معًا في المنتخب الوطني. وقال: "لقد تبادلنا الرسائل عدة مرات، وكنا دائمًا نتحدث مع بعضنا البعض في المنتخب الوطني، علاقتنا جيدة للغاية".وفي وقت سابق، تمكن نجم المنتخب المصري، عمر مرموش، من قيادة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز على نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، يوم السبت الماضي.وجاءت أهداف مرموش الثلاثة لصالح فريقه مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في لقاء أقيم على ملعب "الاتحاد" في إطار الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي.ونجح عمر مرموش في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليفتتح أهدافه مع "السيتيزنز" في الدقائق (19)، (24)، (33) من عمر المباراة، ليتمكن نجم المنتخب المصري من إعادة جوارديولا للحياة من جديد بعد نتائج سلبية في الفترة الماضية سواء محليًا أو قاريًا.

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رياضة, أخبار كرة القدم, مانشستر, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي