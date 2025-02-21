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https://sarabic.ae/20250221/قبل-المواجهة-المنتظرة-محمد-صلاح-يتحدث-عن-علاقته-بمرموش-1098051580.html
قبل المواجهة المنتظرة... محمد صلاح يتحدث عن علاقته بمرموش
قبل المواجهة المنتظرة... محمد صلاح يتحدث عن علاقته بمرموش
سبوتنيك عربي
كشف النجم المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن طبيعة علاقته مع زميله في المنتخب الوطني عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة... 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T21:43+0000
2025-02-21T21:42+0000
مجتمع
رياضة
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وأكد صلاح في مقابلة مع وسائل إعلام ألمانية أنه تبادل الرسائل مع مرموش منذ انتقال الأخير إلى مانشستر سيتي، واصفًا إياه بأنه "الأخ الأصغر" له. وقال صلاح: "علاقتي مع عمر جيدة للغاية، لقد أخبرته أنني دائمًا موجود عندما يحتاج إلى أي شيء".أعرب صلاح عن سعادته بانتقال مرموش إلى مانشستر سيتي، معربًا عن أمله في أن يشهد المستقبل مشاركة المزيد من اللاعبين المصريين في الدوريات الأوروبية الكبرى. وأضاف: "لدينا ثقافتنا الخاصة، والعديد من اللاعبين الموهوبين الذين يمكنهم اللعب على أعلى مستوى، لكننا نحتاج إلى تغيير عقليتنا قليلاً والتكيف مع الثقافة الأوروبية، لأنها مختلفة تمامًا عن ثقافتنا".أشار صلاح إلى أن علاقته بمرموش لم تكن وليدة اللحظة، بل هي علاقة قوية نشأت خلال مشاركتهما معًا في المنتخب الوطني. وقال: "لقد تبادلنا الرسائل عدة مرات، وكنا دائمًا نتحدث مع بعضنا البعض في المنتخب الوطني، علاقتنا جيدة للغاية".وفي وقت سابق، تمكن نجم المنتخب المصري، عمر مرموش، من قيادة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز على نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، يوم السبت الماضي.وجاءت أهداف مرموش الثلاثة لصالح فريقه مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في لقاء أقيم على ملعب "الاتحاد" في إطار الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي.ونجح عمر مرموش في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليفتتح أهدافه مع "السيتيزنز" في الدقائق (19)، (24)، (33) من عمر المباراة، ليتمكن نجم المنتخب المصري من إعادة جوارديولا للحياة من جديد بعد نتائج سلبية في الفترة الماضية سواء محليًا أو قاريًا.
https://sarabic.ae/20250216/يتربع-في-صدارة-الهدافين-محمد-صلاح-يسجل-ويقود-ليفربول-لفوز-ثمين-على-ولفرهامبتون-فيديو-1097840797.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, مانشستر, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, أخبار كرة القدم, مانشستر, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي

قبل المواجهة المنتظرة... محمد صلاح يتحدث عن علاقته بمرموش

21:43 GMT 21.02.2025
© AP Photo / Ian Hodgsonعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي يحصل على كرة المباراة لتسجيله هاتريك في شباك نيوكاسل
عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي يحصل على كرة المباراة لتسجيله هاتريك في شباك نيوكاسل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Ian Hodgson
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كشف النجم المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن طبيعة علاقته مع زميله في المنتخب الوطني عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل على ملعب الاتحاد.
وأكد صلاح في مقابلة مع وسائل إعلام ألمانية أنه تبادل الرسائل مع مرموش منذ انتقال الأخير إلى مانشستر سيتي، واصفًا إياه بأنه "الأخ الأصغر" له. وقال صلاح: "علاقتي مع عمر جيدة للغاية، لقد أخبرته أنني دائمًا موجود عندما يحتاج إلى أي شيء".
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
مجتمع
يتربع في صدارة الهدافين.. محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول لفوز ثمين على ولفرهامبتون.. فيديو
16 فبراير, 17:00 GMT
أعرب صلاح عن سعادته بانتقال مرموش إلى مانشستر سيتي، معربًا عن أمله في أن يشهد المستقبل مشاركة المزيد من اللاعبين المصريين في الدوريات الأوروبية الكبرى. وأضاف: "لدينا ثقافتنا الخاصة، والعديد من اللاعبين الموهوبين الذين يمكنهم اللعب على أعلى مستوى، لكننا نحتاج إلى تغيير عقليتنا قليلاً والتكيف مع الثقافة الأوروبية، لأنها مختلفة تمامًا عن ثقافتنا".
وتابع صلاح: "أنا سعيد جدًا من أجل عمر، وآمل أن ينضم إلينا العديد من اللاعبين الآخرين".
أشار صلاح إلى أن علاقته بمرموش لم تكن وليدة اللحظة، بل هي علاقة قوية نشأت خلال مشاركتهما معًا في المنتخب الوطني. وقال: "لقد تبادلنا الرسائل عدة مرات، وكنا دائمًا نتحدث مع بعضنا البعض في المنتخب الوطني، علاقتنا جيدة للغاية".
عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
مجتمع
"يأخذ الكرة يسجل هدفا".. جماهير مانشيستر سيتي تؤلف أغنية جديدة لعمر مرموش... فيديو
5 فبراير, 18:52 GMT
وفي وقت سابق، تمكن نجم المنتخب المصري، عمر مرموش، من قيادة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز على نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، يوم السبت الماضي.
وجاءت أهداف مرموش الثلاثة لصالح فريقه مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في لقاء أقيم على ملعب "الاتحاد" في إطار الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي.
ونجح عمر مرموش في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليفتتح أهدافه مع "السيتيزنز" في الدقائق (19)، (24)، (33) من عمر المباراة، ليتمكن نجم المنتخب المصري من إعادة جوارديولا للحياة من جديد بعد نتائج سلبية في الفترة الماضية سواء محليًا أو قاريًا.
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