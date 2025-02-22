ثوان تفصل بين الموت والحياة على سكة القطار... فيديو
© AP Photo / Eugene Hoshikoسائق قطار في طوكيو
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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رصدت كاميرات المراقبة لحظة تعطل سيارة لمرأة بولندية على معبر للسكك الحديدية في البلاد، حيث حاولت إخراجها لكنها لم تتمكن من ذلك، ما استدعى تدخل أحد السائقين لإنقاذها.
وقام رجل صاحب سيارة دفع رباعي بمحاولة حل الموقف عن طريق جر السيارة العالقة بالحبال، واستطاع بالفعل جرها ونقلها خارج سكة القطار قبل أجزاء من الثانية من عبور القطار السريع.
🟠ثوان تفصل بين الموت والحياة على سكة القطار 🚅— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 22, 2025
🔸رصدت كاميرات المراقبة لحظة تعطل سيارة لمرأة بولندية على معبر للسكك الحديدية في البلاد، حيث حاولت إخراجها لكنها لم تتمكن من ذلك، ما استدعى تدخل أحد السائقين لإنقاذها.
🔸وقام رجل صاحب سيارة دفع رباعي بمحاولة حل الموقف عن طريق جر… pic.twitter.com/DSgw8gd9gz
ونجح السائق بإنقاذ الموقف، لكن السيارة التي تم جرها عدلت مسارها بطريقة خاطئة واصطدمت بامرأة ورجل، ما نجم عنه إصابات طفيفة وتدمير لحاجز منع المرور.
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