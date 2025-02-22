ثوان تفصل بين الموت والحياة على سكة القطار... فيديو

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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
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شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية مصغرة في الرياض بدعوة من ولي العهد، ويتكوف يقول إن خطة ترمب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين
18:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:41 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
13:51 GMT
8 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
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عالم سبوتنيك
ترامب: زيلينسكي لا يمتلك أوراقا للتفاوض مع روسيا و حضوره المفاوضات ليس ضروريا
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https://sarabic.ae/20250222/ثوان-تفصل-بين-الموت-والحياة-على-سكة-القطار-فيديو-1098062674.html
ثوان تفصل بين الموت والحياة على سكة القطار... فيديو
ثوان تفصل بين الموت والحياة على سكة القطار... فيديو
سبوتنيك عربي
رصدت كاميرات المراقبة لحظة تعطل سيارة لمرأة بولندية على معبر للسكك الحديدية في البلاد، حيث حاولت إخراجها لكنها لم تتمكن من ذلك، ما استدعى تدخل أحد السائقين... 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T12:55+0000
2025-02-22T12:55+0000
مجتمع
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قطار سريع
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وقام رجل صاحب سيارة دفع رباعي بمحاولة حل الموقف عن طريق جر السيارة العالقة بالحبال، واستطاع بالفعل جرها ونقلها خارج سكة القطار قبل أجزاء من الثانية من عبور القطار السريع.ونجح السائق بإنقاذ الموقف، لكن السيارة التي تم جرها عدلت مسارها بطريقة خاطئة واصطدمت بامرأة ورجل، ما نجم عنه إصابات طفيفة وتدمير لحاجز منع المرور.بطريقة هوليودية.. متهم يهرب من قاعة المحكمة... فيديومشهد صادم لسقوط سيدة مصرية من نافذة منزلها في الأردن وجدل حول الأسباب... فيديو
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نادي الفيديو, قطار سريع
نادي الفيديو, قطار سريع

ثوان تفصل بين الموت والحياة على سكة القطار... فيديو

12:55 GMT 22.02.2025
© AP Photo / Eugene Hoshikoسائق قطار في طوكيو
سائق قطار في طوكيو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
تابعنا عبر
رصدت كاميرات المراقبة لحظة تعطل سيارة لمرأة بولندية على معبر للسكك الحديدية في البلاد، حيث حاولت إخراجها لكنها لم تتمكن من ذلك، ما استدعى تدخل أحد السائقين لإنقاذها.
وقام رجل صاحب سيارة دفع رباعي بمحاولة حل الموقف عن طريق جر السيارة العالقة بالحبال، واستطاع بالفعل جرها ونقلها خارج سكة القطار قبل أجزاء من الثانية من عبور القطار السريع.
ونجح السائق بإنقاذ الموقف، لكن السيارة التي تم جرها عدلت مسارها بطريقة خاطئة واصطدمت بامرأة ورجل، ما نجم عنه إصابات طفيفة وتدمير لحاجز منع المرور.
بطريقة هوليودية.. متهم يهرب من قاعة المحكمة... فيديو
مشهد صادم لسقوط سيدة مصرية من نافذة منزلها في الأردن وجدل حول الأسباب... فيديو
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