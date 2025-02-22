https://sarabic.ae/20250222/سياسي-بريطاني-يحذر-من-ثورة-سياسية-تجتاح-أوروبا-1098073394.html
سياسي بريطاني يحذر من "ثورة سياسية" تجتاح أوروبا
سياسي بريطاني يحذر من "ثورة سياسية" تجتاح أوروبا
سبوتنيك عربي
علق سياسي بريطاني على تصريحات جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، التي اعتبر فيها أن حرمان الأوروبيين من حرية التعبير يمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الدول... 22.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال زعيم حزب الإصلاح اليميني البريطاني نايجل فراج، إن "ثورة سياسية" ستجتاح أوروبا، معتبرا أن ذلك سيكون على غرار إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفترة رئاسية جديدة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت.وفي تعليقه على تصريحات فانس، قال فراج إنه يحب كل كلمة قالها نائب الرئيس الأمريكي في هذا الشأن.وكان فانس، قد حذر من جهود حكومية لمنع حرية التعبير في الدول الأوروبية، مؤكدا أن هذا الأمر هو الخطر الأكبر على أوروبا وليس روسيا أو الصين. وبينما اعتبر البعض أن تصريحات نائب ترامب مضللة، فإن آخرين استقبلوا تلك التصريحات بحفاوة بالغة.
https://sarabic.ae/20250120/رئيس-وزراء-فرنسا-يحذر-من-سحق-أوروبا-على-يد-ترامب-1096985613.html
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أخبار العالم الآن, العالم, دونالد ترامب, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم, دونالد ترامب, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
سياسي بريطاني يحذر من "ثورة سياسية" تجتاح أوروبا
علق سياسي بريطاني على تصريحات جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، التي اعتبر فيها أن حرمان الأوروبيين من حرية التعبير يمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الدول الأوروبية.
وقال زعيم حزب الإصلاح اليميني البريطاني نايجل فراج، إن "ثورة سياسية" ستجتاح أوروبا، معتبرا أن ذلك سيكون على غرار إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفترة رئاسية
جديدة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت.
وفي تعليقه على تصريحات فانس، قال فراج إنه يحب كل كلمة قالها نائب الرئيس الأمريكي
في هذا الشأن.
وكان فانس، قد حذر من جهود حكومية لمنع حرية التعبير في الدول الأوروبية، مؤكدا أن هذا الأمر هو الخطر الأكبر على أوروبا
وليس روسيا أو الصين.
وبينما اعتبر البعض أن تصريحات نائب ترامب مضللة، فإن آخرين استقبلوا تلك التصريحات بحفاوة بالغة.