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5 أرقام قياسية تحققها ثاني أعمق منصة حفر في العالم
5 أرقام قياسية تحققها ثاني أعمق منصة حفر في العالم
سبوتنيك عربي
انتهت أعمال الحفر في أعمق بئر نفط وغاز عمودي في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، على عمق تجاوز 10 آلاف. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T12:11+0000
2025-02-22T12:23+0000
اقتصاد
حفر
تكرير نفط
نفط خام
الصين
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وتُعد البئر التي تحمل اسم "شينديتيك1" (Shenditake 1) ثاني أعمق بئر نفط وغاز في العالم، حيث بدأت عمليات الحفر في 30 مايو/أيار (2023)، وأنُجِز حفر أول 10 آلاف متر من البئر في 297 يومًا، واستغرق حفر آخر 1000 متر ما يزيد على 300 يومًا.وحققت أعمال الحفر والتنقيب في البئر 5 أرقام قياسية، بالإضافة إلى أنه حقق طفرات هندسية في مجال الحفر، تمثلت بالآتي:ويُحفَر أكثر من 300 بئر على عمق يتجاوز 8 آلاف متر في حوض تاريم؛ ما يمثّل أكثر من 80% من إجمالي الآبار في الصين، بحسب موقع "الطاقة".
https://sarabic.ae/20250221/احتياطيات-النفط-في-دولة-عربية-ترتفع-من-أول-بئر-أفقية-1098022168.html
https://sarabic.ae/20250215/-حقل-نفطي-عملاق-يساهم-بدعم-اقتصاد-دولة-شرق-أوسطية-1097807638.html
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اقتصاد, حفر, تكرير نفط, نفط خام, الصين
اقتصاد, حفر, تكرير نفط, نفط خام, الصين

5 أرقام قياسية تحققها ثاني أعمق منصة حفر في العالم

12:11 GMT 22.02.2025 (تم التحديث: 12:23 GMT 22.02.2025)
© Unsplash/ Zbynek Burival بترول
بترول - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
© Unsplash/ Zbynek Burival
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انتهت أعمال الحفر في أعمق بئر نفط وغاز عمودي في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، على عمق تجاوز 10 آلاف.
وتُعد البئر التي تحمل اسم "شينديتيك1" (Shenditake 1) ثاني أعمق بئر نفط وغاز في العالم، حيث بدأت عمليات الحفر في 30 مايو/أيار (2023)، وأنُجِز حفر أول 10 آلاف متر من البئر في 297 يومًا، واستغرق حفر آخر 1000 متر ما يزيد على 300 يومًا.
ومرت أنشطة الحفر بنجاح عبر 12 تكوينًا جيولوجيًا في حوض تاريم؛ لتصل في النهاية إلى التكوينات الصخرية المُنتِجة للنفط والغاز عالي الجودة على عمق يتراوح بين 10 آلاف و851 مترًا و10 آلاف و910 أمتار.
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أمس, 07:53 GMT
وحققت أعمال الحفر والتنقيب في البئر 5 أرقام قياسية، بالإضافة إلى أنه حقق طفرات هندسية في مجال الحفر، تمثلت بالآتي:
أعمق عملية تثبيت للأسمنت في البطانة والمعروفة باسم "التسميت".
أعمق تصوير للخطوط.
أسرع عملية حفر برية تتجاوز 10 آلاف متر.
أعمقع عملية تدعيم لأنبوب الذيل.
أعمق عينة تُؤخذ من باطن الأرض في آسيا.
سوريا - حقل نفط مشتعل جراء الإرهاب - النفط السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
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15 فبراير, 15:00 GMT

وبحسب خبراء، تغلبت بئر "شينديتيك 1" على سلسلة من التحديات الصعبة، بما في ذلك العمق الشديد ودرجات الحرارة المرتفعة والضغط المرتفع.

ويُحفَر أكثر من 300 بئر على عمق يتجاوز 8 آلاف متر في حوض تاريم؛ ما يمثّل أكثر من 80% من إجمالي الآبار في الصين، بحسب موقع "الطاقة".
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