https://sarabic.ae/20250222/5-أرقام-قياسية-تحققها-ثاني-أعمق-منصة-حفر-في-العالم--1098061836.html

5 أرقام قياسية تحققها ثاني أعمق منصة حفر في العالم

5 أرقام قياسية تحققها ثاني أعمق منصة حفر في العالم

سبوتنيك عربي

انتهت أعمال الحفر في أعمق بئر نفط وغاز عمودي في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، على عمق تجاوز 10 آلاف. 22.02.2025, سبوتنيك عربي

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اقتصاد

حفر

تكرير نفط

نفط خام

الصين

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وتُعد البئر التي تحمل اسم "شينديتيك1" (Shenditake 1) ثاني أعمق بئر نفط وغاز في العالم، حيث بدأت عمليات الحفر في 30 مايو/أيار (2023)، وأنُجِز حفر أول 10 آلاف متر من البئر في 297 يومًا، واستغرق حفر آخر 1000 متر ما يزيد على 300 يومًا.وحققت أعمال الحفر والتنقيب في البئر 5 أرقام قياسية، بالإضافة إلى أنه حقق طفرات هندسية في مجال الحفر، تمثلت بالآتي:ويُحفَر أكثر من 300 بئر على عمق يتجاوز 8 آلاف متر في حوض تاريم؛ ما يمثّل أكثر من 80% من إجمالي الآبار في الصين، بحسب موقع "الطاقة".

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اقتصاد, حفر, تكرير نفط, نفط خام, الصين