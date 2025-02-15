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https://sarabic.ae/20250215/-حقل-نفطي-عملاق-يساهم-بدعم-اقتصاد-دولة-شرق-أوسطية-1097807638.html
حقل نفطي عملاق يساهم بدعم اقتصاد دولة شرق أوسطية
حقل نفطي عملاق يساهم بدعم اقتصاد دولة شرق أوسطية
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن أحد الحقول النفطية بدولة شرق أوسطية يعد واحدا من أكبر الحقول على مستوى العالم، بفضل إمكاناته ووقوعه في منطقة غنية بالموارد... 15.02.2025, سبوتنيك عربي
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وأفاد موقع المنصة، مساء اليوم السبت، بأن حقل الأحواز النفطي في إيران يؤدي دورا استراتيجيا مهما بالنسبة للاقتصاد الإيراني، بجانب كونه قيمة مضافة إلى قطاع الطاقة العالمي، نتيجة الإمدادات التي يوفرها لكثير من الدول.وأكدت أن الحقل يسهم في زيادة إنتاج إيران من النفط الخام بدرجة كبيرة، ما يجعله واحدا من أهم الركائز الأساسية في دعم صادرات إيران، رغم تحدي العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.وأشارت إلى أن الحكومة الإيرانية ترسل شحنات النفط الخام إلى عدد من الدول حول العالم، وفي مقدمتها الصين، التي تعد أكبر مشتر للنفط في العالم.اكتُشف حقل الأحواز النفطي بإيران للمرة الأولى في عام 1958، خلال ذروة البحث عن مصادر الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وكان نتاجا لجهود مكثفة بذلتها شركات النفط العالمية التي كانت تعمل في إيران ذلك الوقت، حيث شهدت البلاد خلال مدة الامتيازات النفطية الأجنبية، نشاطا مكثفا من جانب شركات عملاقة.ويقع حقل الأحواز في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية، خاصة النفط والغاز، فضلا عن قربها الجغرافي من موانئ التصدير على الخليج. ويحتل الحقل النفطي الإيراني العملاق المركز الثالث في قائمة أكبر 5 حقول نفطية في منطقة الشرق الأوسط، بفضل إمكاناته العملاقة، التي اكتشفت على أعماق كبيرة تصل إلى نحو 2400 متر. وارتفع حجم إنتاج الحقل إلى ما يتجاوز حاجز الـ 750 ألف برميل يوميا حتى العام الماضي.ويشار إلى أنه في الحادي عشر من الشهر الجاري، أعلنت إيران اقترابها من توقيع أحد أكبر العقود، في تاريخ صناعة النفط لديها.وأشار وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، خلال مشاركته في مسيرة إحياء الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية في طهران، إلى أن "عقد رفع الضغط في حقل بارس الجنوبي، يعد من أكبر العقود النفطية بطهران". وسيتم تقوية الضخ من حقل بارس الجنوبي، الذي يقع في محافظة بوشهر جنوبي طهران، بموجب العقد الجديد.وقال وزير النفط الإيراني: "سنوقع أحد أكبر العقود في تاريخ صناعة النفط، وهو أحد أكبر العقود في تاريخ صناعة النفط الإيرانية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "مهر".
https://sarabic.ae/20240308/إيران-إذا-بدأت-الكويت-استخراج-النفط-والغاز-من-حقل-الدرة-فسنقوم-بإجراء-مماثل-1086799966.html
https://sarabic.ae/20250210/دولة-عربية-توضح-مصير-3-مشاريع-طاقة-مع-إيران-بعد-تهديدات-ترامب-1097631952.html
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أخبار إيران, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, اقتصاد
أخبار إيران, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, اقتصاد

حقل نفطي عملاق يساهم بدعم اقتصاد دولة شرق أوسطية

15:00 GMT 15.02.2025
© Sputnik . bassem haddadسوريا - حقل نفط مشتعل جراء الإرهاب - النفط السوري
سوريا - حقل نفط مشتعل جراء الإرهاب - النفط السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Sputnik . bassem haddad
تابعنا عبر
ذكرت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن أحد الحقول النفطية بدولة شرق أوسطية يعد واحدا من أكبر الحقول على مستوى العالم، بفضل إمكاناته ووقوعه في منطقة غنية بالموارد الطبيعية، خاصة النفط والغاز.
وأفاد موقع المنصة، مساء اليوم السبت، بأن حقل الأحواز النفطي في إيران يؤدي دورا استراتيجيا مهما بالنسبة للاقتصاد الإيراني، بجانب كونه قيمة مضافة إلى قطاع الطاقة العالمي، نتيجة الإمدادات التي يوفرها لكثير من الدول.
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وأكدت أن الحقل يسهم في زيادة إنتاج إيران من النفط الخام بدرجة كبيرة، ما يجعله واحدا من أهم الركائز الأساسية في دعم صادرات إيران، رغم تحدي العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت إلى أن الحكومة الإيرانية ترسل شحنات النفط الخام إلى عدد من الدول حول العالم، وفي مقدمتها الصين، التي تعد أكبر مشتر للنفط في العالم.
اكتُشف حقل الأحواز النفطي بإيران للمرة الأولى في عام 1958، خلال ذروة البحث عن مصادر الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وكان نتاجا لجهود مكثفة بذلتها شركات النفط العالمية التي كانت تعمل في إيران ذلك الوقت، حيث شهدت البلاد خلال مدة الامتيازات النفطية الأجنبية، نشاطا مكثفا من جانب شركات عملاقة.
ويقع حقل الأحواز في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية، خاصة النفط والغاز، فضلا عن قربها الجغرافي من موانئ التصدير على الخليج.
ويحتل الحقل النفطي الإيراني العملاق المركز الثالث في قائمة أكبر 5 حقول نفطية في منطقة الشرق الأوسط، بفضل إمكاناته العملاقة، التي اكتشفت على أعماق كبيرة تصل إلى نحو 2400 متر. وارتفع حجم إنتاج الحقل إلى ما يتجاوز حاجز الـ 750 ألف برميل يوميا حتى العام الماضي.
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ويشار إلى أنه في الحادي عشر من الشهر الجاري، أعلنت إيران اقترابها من توقيع أحد أكبر العقود، في تاريخ صناعة النفط لديها.
وأشار وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، خلال مشاركته في مسيرة إحياء الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية في طهران، إلى أن "عقد رفع الضغط في حقل بارس الجنوبي، يعد من أكبر العقود النفطية بطهران". وسيتم تقوية الضخ من حقل بارس الجنوبي، الذي يقع في محافظة بوشهر جنوبي طهران، بموجب العقد الجديد.
وقال وزير النفط الإيراني: "سنوقع أحد أكبر العقود في تاريخ صناعة النفط، وهو أحد أكبر العقود في تاريخ صناعة النفط الإيرانية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "مهر".
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