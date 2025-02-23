https://sarabic.ae/20250223/إيران-ترسل-5-مجموعات-بحرية-إلى-المياه-الدولية-1098077623.html

إيران ترسل 5 مجموعات بحرية إلى المياه الدولية

إيران ترسل 5 مجموعات بحرية إلى المياه الدولية

سبوتنيك عربي

أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الأحد، عن إرسال 5 مجموعات بحرية عملياتية وتدريبية إلى البحار بشكل متزامن، مؤكدًا أن وحدات... 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T06:49+0000

2025-02-23T06:49+0000

2025-02-23T06:49+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إيران

أخبار إيران

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/14/1048159698_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3880e5f5c1c67c72069e4e6d056c313d.jpg

وقالت وكالة "إرنا"، إن تصريحات الأدميرال إيراني، جاءت تعليقا على مناورات "ذو الفقار 1403"، التي انطلقت صباح أمس السبت، في سواحل مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي حتى خط العرض 10 درجة.وأكد الأدميرال إيراني أن "عملية الدفاع الساحلي، التي نفذتها القوات البحرية الاستراتيجية للجيش أظهرت وصول إيران إلى مستوى عالٍ من القدرة، ما يمكنها من منع أي عدوان محتمل في البحر"، وأردف: "استخدمنا قدرات الصناعات الدفاعية والشركات القائمة على المعرفة في البلاد، ولا يمكننا الإعلان عن بعض هذه القدرات".وأضاف قائد القوات البحرية الإيرانية، أن "اليوم الأول من المناورات شهد تحقيق الأهداف المرجوة في مجال الدفاع الساحلي"، مشددًا على ضرورة "تطوير القدرات وقوة الردع بما يتناسب مع التهديدات الحالية"، وأشار إلى أن "العدو سيُعيد النظر في حساباته بعد هذه المناورات".وفيما يتعلق بإرسال المجموعات البحرية الإيرانية إلى المياه الدولية، أوضح إيراني أن "البحرية الإيرانية تتواجد في جميع أنحاء المحيط الهندي بسفن محلية الصنع"، مؤكدًا أن لديها حاليًا "5 مجموعات بحرية تعمل في البحار بشكل متزامن"، وأضاف: "حافظنا على اقتدارنا تحت سطح البحر، وعلى السطح، وفي مجال وحدات الطيران، مع إعطاء الأولوية للمعدات غير المأهولة".وأكد قائد القوات البحرية الإيرانية أن "المدمرتين "دنا" و"جماران"، والطراد قاذف الصواريخ "زره"، والغواصة "فاتح"، تعد من الإنجازات المحلية التي تتمتع بأحدث المعدات والقدرات"، مشيرًا إلى تحسين قدرات البحرية في التعامل مع الأجسام الطائرة الصغيرة والتهديدات التي تشكلها الطائرات المسيرة.وانطلقت المرحلة الرئيسية لمناورات "ذو الفقار 1403"، في إطار الجهود الإيرانية لتعزيز قدرات البلاد الدفاعية والردعية.

https://sarabic.ae/20250222/إيران-تنفي-وجود-حظر-قانوني-على-بيع-إحدى-مسيراتها-تمتلك-قدرات-استثنائية-1098068217.html

https://sarabic.ae/20250222/المرشد-أمر-بزيادة-مدى-الصواريخ-إيران-تتحدث-عن-عملية-عسكرية-لتدمير-إسرائيل-1098055114.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار