https://sarabic.ae/20250223/استهدافات-وانفجارات-عدة-في-كييف-ومقاطعات-أوكرانية-أخرى-1098076913.html
استهدافات وانفجارات عدة في كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى
استهدافات وانفجارات عدة في كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، عن سماع انفجارات عدة في كييف ومقاطعات أوديسا، خميلنيتسكي، دنيبروبيتروفسك، ريفني، ميكولايف، جيتومير، كيروفوهراد، وفولين في أوكرانيا. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T06:30+0000
2025-02-23T06:30+0000
2025-02-23T06:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وبحسب التقاير الإعلامية، فإن كييف شهدت ما لا يقل عن 6 انفجارات، ابتداء من وقت متأخر من مساء أمس السبت وحتى فجر اليوم الأحد.وقبل ذلك، دوت صفارات الإنذار في كييف وزابوروجيه، وكذلك في مقاطعات تشيرنيغوف وسومي وخاركوف ودنيبروبتروفسك وأوديسا ونيكولايف.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على الأهداف المدنية، تقوم القوات الروسية بانتظام بضرب مواقع الأفراد والمعدات والمرتزقة، وكذلك البنية التحتية الأوكرانية من منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات.وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن الجيش الروسي لا يضرب المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية المدنية في أوكرانيا.إعلام: واشنطن تريد عرقلة قرار أوكراني مناهض لموسكو في الأمم المتحدةالجيش الروسي يوجه ضربة قاسية للقوات الأوكرانية في عدة مقاطعات
https://sarabic.ae/20250219/الأركان-العامة-الروسية-نظام-كييف-لن-يقدر-على-تغيير-الوضع-بشكل-كبير-في-ساحة-المعركة-1097975439.html
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روسيا, العالم
استهدافات وانفجارات عدة في كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، عن سماع انفجارات عدة في كييف ومقاطعات أوديسا، خميلنيتسكي، دنيبروبيتروفسك، ريفني، ميكولايف، جيتومير، كيروفوهراد، وفولين في أوكرانيا.
وبحسب التقاير الإعلامية، فإن كييف شهدت ما لا يقل عن 6 انفجارات، ابتداء من وقت متأخر من مساء أمس السبت وحتى فجر اليوم الأحد.
ووفقًا للتقارير، سُمعت أصوات انفجارات عدة في مقاطعتي سومي وأوديسا، مساء أمس السبت، إضافة إلى انفجارات في الأجزاء الواقعة تحت السيطرة الأوكرانية من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وقبل ذلك، دوت صفارات الإنذار في كييف وزابوروجيه، وكذلك في مقاطعات تشيرنيغوف وسومي وخاركوف ودنيبروبتروفسك وأوديسا ونيكولايف.
كما تم إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات كييف وتشيركاسي وبولتافا، حسب بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على الأهداف المدنية، تقوم القوات الروسية بانتظام بضرب مواقع الأفراد والمعدات والمرتزقة، وكذلك البنية التحتية الأوكرانية من منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن الجيش الروسي لا يضرب المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية المدنية في أوكرانيا.