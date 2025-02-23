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عرب بوينت بودكاست
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250223/استهدافات-وانفجارات-عدة-في-كييف-ومقاطعات-أوكرانية-أخرى-1098076913.html
استهدافات وانفجارات عدة في كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى
استهدافات وانفجارات عدة في كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، عن سماع انفجارات عدة في كييف ومقاطعات أوديسا، خميلنيتسكي، دنيبروبيتروفسك، ريفني، ميكولايف، جيتومير، كيروفوهراد، وفولين في أوكرانيا. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T06:30+0000
2025-02-23T06:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وبحسب التقاير الإعلامية، فإن كييف شهدت ما لا يقل عن 6 انفجارات، ابتداء من وقت متأخر من مساء أمس السبت وحتى فجر اليوم الأحد.وقبل ذلك، دوت صفارات الإنذار في كييف وزابوروجيه، وكذلك في مقاطعات تشيرنيغوف وسومي وخاركوف ودنيبروبتروفسك وأوديسا ونيكولايف.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على الأهداف المدنية، تقوم القوات الروسية بانتظام بضرب مواقع الأفراد والمعدات والمرتزقة، وكذلك البنية التحتية الأوكرانية من منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات.وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن الجيش الروسي لا يضرب المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية المدنية في أوكرانيا.إعلام: واشنطن تريد عرقلة قرار أوكراني مناهض لموسكو في الأمم المتحدةالجيش الروسي يوجه ضربة قاسية للقوات الأوكرانية في عدة مقاطعات
https://sarabic.ae/20250219/الأركان-العامة-الروسية-نظام-كييف-لن-يقدر-على-تغيير-الوضع-بشكل-كبير-في-ساحة-المعركة-1097975439.html
سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

استهدافات وانفجارات عدة في كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى

06:30 GMT 23.02.2025
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، عن سماع انفجارات عدة في كييف ومقاطعات أوديسا، خميلنيتسكي، دنيبروبيتروفسك، ريفني، ميكولايف، جيتومير، كيروفوهراد، وفولين في أوكرانيا.
وبحسب التقاير الإعلامية، فإن كييف شهدت ما لا يقل عن 6 انفجارات، ابتداء من وقت متأخر من مساء أمس السبت وحتى فجر اليوم الأحد.

ووفقًا للتقارير، سُمعت أصوات انفجارات عدة في مقاطعتي سومي وأوديسا، مساء أمس السبت، إضافة إلى انفجارات في الأجزاء الواقعة تحت السيطرة الأوكرانية من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وقبل ذلك، دوت صفارات الإنذار في كييف وزابوروجيه، وكذلك في مقاطعات تشيرنيغوف وسومي وخاركوف ودنيبروبتروفسك وأوديسا ونيكولايف.

كما تم إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات كييف وتشيركاسي وبولتافا، حسب بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة سيرغي رودسكوي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأركان العامة الروسية: نظام كييف لن يقدر على تغيير الوضع بشكل كبير في ساحة المعركة
19 فبراير, 22:48 GMT
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على الأهداف المدنية، تقوم القوات الروسية بانتظام بضرب مواقع الأفراد والمعدات والمرتزقة، وكذلك البنية التحتية الأوكرانية من منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن الجيش الروسي لا يضرب المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية المدنية في أوكرانيا.
إعلام: واشنطن تريد عرقلة قرار أوكراني مناهض لموسكو في الأمم المتحدة
الجيش الروسي يوجه ضربة قاسية للقوات الأوكرانية في عدة مقاطعات
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