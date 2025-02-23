https://sarabic.ae/20250223/استهدافات-وانفجارات-عدة-في-كييف-ومقاطعات-أوكرانية-أخرى-1098076913.html

استهدافات وانفجارات عدة في كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى

استهدافات وانفجارات عدة في كييف ومقاطعات أوكرانية أخرى

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، عن سماع انفجارات عدة في كييف ومقاطعات أوديسا، خميلنيتسكي، دنيبروبيتروفسك، ريفني، ميكولايف، جيتومير، كيروفوهراد، وفولين في أوكرانيا. 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T06:30+0000

2025-02-23T06:30+0000

2025-02-23T06:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068836008_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_be1da0b1a4e57c9b47d2387264d2a088.jpg

وبحسب التقاير الإعلامية، فإن كييف شهدت ما لا يقل عن 6 انفجارات، ابتداء من وقت متأخر من مساء أمس السبت وحتى فجر اليوم الأحد.وقبل ذلك، دوت صفارات الإنذار في كييف وزابوروجيه، وكذلك في مقاطعات تشيرنيغوف وسومي وخاركوف ودنيبروبتروفسك وأوديسا ونيكولايف.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على الأهداف المدنية، تقوم القوات الروسية بانتظام بضرب مواقع الأفراد والمعدات والمرتزقة، وكذلك البنية التحتية الأوكرانية من منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات.وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن الجيش الروسي لا يضرب المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية المدنية في أوكرانيا.إعلام: واشنطن تريد عرقلة قرار أوكراني مناهض لموسكو في الأمم المتحدةالجيش الروسي يوجه ضربة قاسية للقوات الأوكرانية في عدة مقاطعات

https://sarabic.ae/20250219/الأركان-العامة-الروسية-نظام-كييف-لن-يقدر-على-تغيير-الوضع-بشكل-كبير-في-ساحة-المعركة-1097975439.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم