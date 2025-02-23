https://sarabic.ae/20250223/حماس-عبر-سبوتنيك-نصر-الله-دفع-ثمن-وقوفه-بجانب-الشعب-الفلسطيني-والعلاقة-مع-حزب-الله-عقائدية---1098096920.html
حماس عبر "سبوتنيك": نصر الله دفع ثمن وقوفه بجانب الشعب الفلسطيني والعلاقة مع "حزب الله" عقائدية
حماس عبر "سبوتنيك": نصر الله دفع ثمن وقوفه بجانب الشعب الفلسطيني والعلاقة مع "حزب الله" عقائدية
سبوتنيك عربي
اعتبر عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان، بسام خلف، أن "الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصر الله استشهد ودفع ثمن وقوفه الى جانب الشعب... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T15:59+0000
2025-02-23T15:59+0000
2025-02-23T15:59+0000
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وأشار خلف إلى أن "حماس شاركت بشكل فعّال في كل التجمّعات حيث خرجت باصات من كلّ المخيمات الفلسطينية للمشاركة في تشييع السيد حسن نصر الله".ولم ينفِ خلف أن "العلاقة مع حزب الله مرّت بنوع من الفتور في فترة من الفترات بعد الأزمة السورية"، مؤكّداً في المقابل أنّ "هذه العلاقة عادت الى طبيعتها حتى قبل طوفان الأقصى، وصارت أشد بعده، مع التحام الدمّ اللبناني والفلسطيني في المعركة".
https://sarabic.ae/20250223/بث-مباشر-تشييع-مهيب-لحسن-نصر-الله-في-لبنان-فيديو-1098079121.html
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, حسن نصرالله, أخبار حزب الله, حركة حماس
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, حسن نصرالله, أخبار حزب الله, حركة حماس
حماس عبر "سبوتنيك": نصر الله دفع ثمن وقوفه بجانب الشعب الفلسطيني والعلاقة مع "حزب الله" عقائدية
حصري
اعتبر عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان، بسام خلف، أن "الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصر الله استشهد ودفع ثمن وقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني، وكان أول من أخذ قرار الإسناد لغزة مساء السابع من أكتوبر لتبدأ جبهة الإسناد في صباح الثامن من أكتوبر".
وأشار خلف إلى أن "حماس شاركت بشكل فعّال في كل التجمّعات حيث خرجت باصات من كلّ المخيمات الفلسطينية للمشاركة في تشييع السيد حسن نصر الله".
وحول العلاقة مع "حزب الله"، جزم خلف في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "العلاقة بين حماس وحزب الله هي علاقة ممتازة ومصيرية وعلاقة وحدة ومصير، لا بل تتخطّى ذلك الى علاقة عقائدية على قتال العدو الإسرائيلي حتى تحرير أرض فلسطين".
خلف الذيأشار إلى أن "العلاقة بين الطرفَين في أحسن حالاتها اليوم"، أكّد أن "التنسيق في أعلى مستوياته سواء قبل استشهاد السيد نصر الله أو بعده، وحماس في جاهزية عالية للإبقاء على هذا التنسيق"، معتبراً أن "ما حدث كان دليل وحدة مسار ومصير".
ولم ينفِ خلف أن "العلاقة مع حزب الله مرّت بنوع من الفتور في فترة من الفترات بعد الأزمة السورية"، مؤكّداً في المقابل أنّ "هذه العلاقة عادت الى طبيعتها حتى قبل طوفان الأقصى، وصارت أشد بعده، مع التحام الدمّ اللبناني والفلسطيني في المعركة".