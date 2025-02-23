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حماس عبر "سبوتنيك": نصر الله دفع ثمن وقوفه بجانب الشعب الفلسطيني والعلاقة مع "حزب الله" عقائدية
حماس عبر "سبوتنيك": نصر الله دفع ثمن وقوفه بجانب الشعب الفلسطيني والعلاقة مع "حزب الله" عقائدية
سبوتنيك عربي
اعتبر عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان، بسام خلف، أن "الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصر الله استشهد ودفع ثمن وقوفه الى جانب الشعب... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T15:59+0000
2025-02-23T15:59+0000
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وأشار خلف إلى أن "حماس شاركت بشكل فعّال في كل التجمّعات حيث خرجت باصات من كلّ المخيمات الفلسطينية للمشاركة في تشييع السيد حسن نصر الله".ولم ينفِ خلف أن "العلاقة مع حزب الله مرّت بنوع من الفتور في فترة من الفترات بعد الأزمة السورية"، مؤكّداً في المقابل أنّ "هذه العلاقة عادت الى طبيعتها حتى قبل طوفان الأقصى، وصارت أشد بعده، مع التحام الدمّ اللبناني والفلسطيني في المعركة".
https://sarabic.ae/20250223/بث-مباشر-تشييع-مهيب-لحسن-نصر-الله-في-لبنان-فيديو-1098079121.html
https://sarabic.ae/20250223/4-مقاتلات-إسرائيلية-تحلق-على-علو-منخفض-خلال-مرور-جثمان-حسن-نصرالله-في-حفل-التأبين-فيديو--1098086402.html
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, حسن نصرالله, أخبار حزب الله, حركة حماس
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, حسن نصرالله, أخبار حزب الله, حركة حماس

حماس عبر "سبوتنيك": نصر الله دفع ثمن وقوفه بجانب الشعب الفلسطيني والعلاقة مع "حزب الله" عقائدية

15:59 GMT 23.02.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBayتشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان
تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
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اعتبر عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان، بسام خلف، أن "الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصر الله استشهد ودفع ثمن وقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني، وكان أول من أخذ قرار الإسناد لغزة مساء السابع من أكتوبر لتبدأ جبهة الإسناد في صباح الثامن من أكتوبر".
وأشار خلف إلى أن "حماس شاركت بشكل فعّال في كل التجمّعات حيث خرجت باصات من كلّ المخيمات الفلسطينية للمشاركة في تشييع السيد حسن نصر الله".

وحول العلاقة مع "حزب الله"، جزم خلف في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن "العلاقة بين حماس وحزب الله هي علاقة ممتازة ومصيرية وعلاقة وحدة ومصير، لا بل تتخطّى ذلك الى علاقة عقائدية على قتال العدو الإسرائيلي حتى تحرير أرض فلسطين".

تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان... فيديو
07:54 GMT

خلف الذيأشار إلى أن "العلاقة بين الطرفَين في أحسن حالاتها اليوم"، أكّد أن "التنسيق في أعلى مستوياته سواء قبل استشهاد السيد نصر الله أو بعده، وحماس في جاهزية عالية للإبقاء على هذا التنسيق"، معتبراً أن "ما حدث كان دليل وحدة مسار ومصير".

4 مقاتلات إسرائيلية تحلق على علو منخفض خلال مرور جثمان حسن نصرالله في حفل التأبين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
4 مقاتلات إسرائيلية تحلق على علو منخفض خلال تشييع جثمان نصر الله.. فيديو
12:02 GMT
ولم ينفِ خلف أن "العلاقة مع حزب الله مرّت بنوع من الفتور في فترة من الفترات بعد الأزمة السورية"، مؤكّداً في المقابل أنّ "هذه العلاقة عادت الى طبيعتها حتى قبل طوفان الأقصى، وصارت أشد بعده، مع التحام الدمّ اللبناني والفلسطيني في المعركة".
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