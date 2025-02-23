https://sarabic.ae/20250223/محللون-لـسبوتنيك-المنتدى-الاقتصادي-الليبي---الروسي-يفتح-آفاقا-جديدة-بين-البلدين-1098080675.html

محللون لـ"سبوتنيك": المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي يفتح آفاقا جديدة بين البلدين

محللون لـ"سبوتنيك": المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي يفتح آفاقا جديدة بين البلدين

سبوتنيك عربي

بعد انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين ليبيا وروسيا، يؤكد محللون أن هذا المنتدى سوف يفتح آفاقا... 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T09:10+0000

2025-02-23T09:10+0000

2025-02-23T09:10+0000

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وشهد المنتدى حضور عدد من رجال الأعمال الليبيين والروس، ما يعزز فرص التعاون المشترك ويسهم في تبادل الخبرات وزيادة الاستثمارات بين الجانبين، وفي ختام أعمال المنتدى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة رجال الأعمال في روسيا الاتحادية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، وذلك برعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان.يأتي هذا الحدث في إطار سعي الحكومة الليبية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الشريكة، ويعكس التوجه نحو تنمية القطاع الخاص وتنويع الشراكات التجارية بين ليبيا وروسيا، ويعد هذا المنتدى خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، مع التركيز على القطاعين الصناعي والتجاري، في وقت تشهد فيه ليبيا، استقرارًا نسبيًا يفتح أبواب التعاون مع العديد من الدول.تعزيز الشراكةفي الإطار، قال المحلل السياسي الليبي نصر الله السعيطي، إن "المنتدى الاقتصادي الليبي- الروسي، الذي أُقيم في مدينة بنغازي، جاء بناءً على دعوة من وزارة الخارجية بالحكومة الليبية بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة".وأوضح السعيطي أن "المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، وفتح مجالات جديدة للاستثمار من خلال القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ليبيا وروسيا".وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أكد السعيطي أن "الجانب الروسي يولي أهمية كبيرة للعلاقات الاقتصادية القوية والمستدامة مع ليبيا، بالإضافة إلى التعاون العسكري"، مشيرًا إلى أن "هناك توسعًا في العلاقات بين ليبيا وروسيا وبيلاروسيا".وأضاف أن "هذا التوسع قد يحمل أبعادًا سياسية واضحة، خصوصًا عند النظر إلى المشهد السياسي العالمي، الذي يتسم بالتقارب الروسي-الأمريكي، وما قد ينتج عنه من تهدئة بين الرئيسين بوتين وترامب".وأضاف أن "مثل هذه التعاونات تحقق توازنًا بين الدول، ولا تتعارض مع مصالح دول أخرى تسعى أيضًا لتعزيز مصالحها".وقال السعيطي إن "روسيا تسعى إلى تعزيز علاقاتها التجارية والعسكرية مع العديد من الدول، وهو توجه يشمل أيضًا إجراءات تنفيذية تهدف إلى ضمان عدم تعارض المصالح بين الدول".وأكد أن "روسيا تركز على تبادل المصالح في تعاملاتها مع الدول، وتعمل بذكاء على تحقيق مصالحها دون تصعيد أي توترات دولية".التعاون الاقتصاديمن جهته، قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "المنتدى الذي ترعاه وزارة الخارجية بالحكومة الليبية شهد حضورًا لافتًا من رجال أعمال روسيين تحت مظلة اتحاد غرف التجارة الروسية، إلى جانب رجال أعمال ليبيين من بنغازي تحت اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة"، واعتبر أن هذا الحدث يعكس تقاربًا اقتصاديًا مهمًا بين البلدين ويسهم في فتح آفاق تعاون مشتركة بين الشركات الليبية والروسية.وقال إن "هذا العصر هو عصر التجارة الحرة، ويجب أن يكون هناك انفتاح وتعاون بين الشركات الليبية والروسية، خاصة مع النهضة الكبيرة التي تشهدها روسيا في السنوات الأخيرة".وأشار إلى أن "روسيا حققت تقدمًا كبيرًا في العديد من المجالات الصناعية، لا سيما في الصناعات الغذائية، حيث تعد روسيا من الدول الرائدة في هذا المجال"، وأردف: "نجحت روسيا في مواجهة الحصار الاقتصادي المفروض عليها من الغرب بفضل اكتفائها الذاتي في الصناعات الغذائية، مما جعلها واحدة من أكبر المصدّرين للغذاء على مستوى العالم".وأوضح العبدلي أن "ليبيا بحاجة إلى التعاون مع روسيا في مجالات الاستيراد والتصدير على حد سواء، ومن الضروري أن تنجح هذه الشراكات الاقتصادية لأنها تمثل بصيص أمل لانفتاح اقتصادي كبير يساهم في نمو الاقتصاد الليبي".كما سلّط العبدلي الضوء على تقدم روسيا في المجال الزراعي، بما في ذلك صناعة الآلات الزراعية وإنتاج القمح والخضراوات، مؤكدًا أن روسيا أصبحت دولة رائدة في صناعاتها الزراعية التي تتحدى كثيرًا من الدول المنتجة والمتقدمة.وأشار إلى أن "ليبيا، كونها دولة نامية، بحاجة إلى تعاون مع دولة مثل روسيا لدعم رجال الأعمال الليبيين وتعزيز العلاقات الثنائية" ،وقال إن "العالم اليوم أصبح قرية واحدة، والتعاون المشترك مع روسيا يصب في مصلحة ليبيا، رغم التحديات السياسية الداخلية".وأكد العبدلي أن "الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، وتوجيه وزارة الخارجية بقيادة عبد الهادي الحويج، تقوم بجهود كبيرة لصالح الشعب الليبي على المدى الطويل، وأن هذا التنافس مطلوب، ومرحّب به، لكن الأهم هو تحقيق مصلحة ليبيا من خلال تنوع الشراكات الاقتصادية".تصريح رسميوفي تصريح سابق لـ"سبوتنيك"، حول المنتدى الاقتصادي الليبي - الروسي، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان عبد الهادي الحويج، أن "المنتدى الاقتصادي الليبي- الروسي يمثل منصة حيوية للشراكة والتعاون بين ليبيا وروسيا، في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، الصناعة، الزراعة، الثقافة والتعليم".وقال: "لقد تأخرت هذه الخطوة، لكنها أصبحت اليوم واقعًا ملموسًا، وها نحن نرى اليوم مجموعة من الشركات الروسية الكبرى تجتمع مع نظيراتها من الشركات الليبية، إلى جانب مؤسسات الحكومة الليبية مثل وزارة الاقتصاد، وزارة التعليم التقني، هيئة تشجيع الاستثمار، ومركز تنمية الصادرات، حيث تم التنسيق بين جميع هذه الأطراف من خلال وزارة الخارجية التي تعمل على تعزيز التعاون الدولي بين الحكومات والمؤسسات المختلفة".مؤكدًا أن "المنتدى شهد توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة رجال الأعمال الروسية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا"، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة الجديدة تُعد خطوة مهمة لتوسيع التعاون في القطاع الخاص بين البلدين.وأضاف الوزير الحويج: "لقد بدأنا فعليًا في عقد اللقاءات الرسمية بين الشركات والمؤسسات من خلال المنتدى، بالإضافة إلى اجتماعات مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، التي تعد من أقدم الغرف التجارية في ليبيا ولديها أكثر من 70 ألف منتسب".وأوضح أن "الوفد الروسي قد عقد مجموعة من اللقاءات الرسمية، التي ستثمر عن مشاريع مشتركة، أبرزها فتح مركز ثقافي لتدريس اللغة الروسية في بنغازي، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى التي ستدعم العلاقات الثقافية بين البلدين".وأشاد الحويج بالخبرة الواسعة التي تتمتع بها روسيا في مختلف القطاعات، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والتجارب مع الشركات الروسية، بما يعود بالنفع على الشعبين، مؤكدًا على أن "العلاقات الليبية الروسية تظل قائمة على الاحترام المتبادل والندية، حيث أن مصالح البلدين المشتركة تدعم هذه العلاقات المتينة".

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أخبار ليبيا اليوم, روسيا, اقتصاد, حصري, تقارير سبوتنيك