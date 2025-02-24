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https://sarabic.ae/20250224/برلماني-لبناني-الحكومة-ستنال-الثقة-لكنه-يجب-أن-تبتعد-عن-الخلافات-السياسية-1098140720.html
برلماني لبناني: الحكومة ستنال الثقة لكنه يجب أن تبتعد عن الخلافات السياسية
برلماني لبناني: الحكومة ستنال الثقة لكنه يجب أن تبتعد عن الخلافات السياسية
سبوتنيك عربي
شدد النائب في البرلماني اللبناني ميشال موسى، على أهمية الكفاءة في اختيار وزراء الحكومة الجديدة، مؤكدا أن المطلوب هو تضامن وزاري فعلي والابتعاد عن المهاترات... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T20:19+0000
2025-02-24T20:19+0000
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وأوضح البرلماني اللبناني في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الوزراء يجب عليهم العمل وفق مبدأ التضامن الوزاري، ويجب عليهم مزج الخبرة والكفاءة في العمل السياسي والوزاري من خلال إصدار القرارات اللازمة والمناسبة".وأشار موسى إلى أنّ "هناك فرصة حقيقية أمام الحكومة الحالية للعمل بشكل مختلف عن الحكومات السابقة، وذلك بسبب اختلاف الظروف التي تمر بها هذه الحكومة".واعتبر أنّ "الدليل على ذلك هو سرعة تأليف الحكومة وسرعة صياغة البيان الوزاري، مما يعكس رغبة في العمل الجاد والفعال".وأضاف ضيف "سبوتنيك" أنّ "الحكومة ستحصل على موافقة أكثرية الكتل البرلمانية، ولكن الأهم هو العمل الجدي على الملفات المتراكمة منذ فترة طويلة من الزمن"، مشددًا على أنّ "هذه الملفات أساسية ومهمة ويجب معالجتها بعيدًا عن الشعبوية".ومن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة، وفقًا لموسى، هو "الملف الاقتصادي وملف النزوح السوري"، مشيرًا إلى أنهما "من القضايا الحاسمة التي يتعين على الحكومة التركيز عليها لحلها بشكل فعال ومستدام".
https://sarabic.ae/20250223/سلام-نعمل-بكل-الطرق-الدبلوماسية-للضغط-على-إسرائيل-لاستكمال-انسحابها-من-جنوب-لبنان-1098102499.html
https://sarabic.ae/20250211/نواف-سلام-يكشف-تفاصيل-أول-جلسة-للحكومة-اللبنانية-الجديدة-في-قصر-بعبدا-1097678748.html
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برلماني لبناني: الحكومة ستنال الثقة لكنه يجب أن تبتعد عن الخلافات السياسية

20:19 GMT 24.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorالبرلمان اللبناني
البرلمان اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
شدد النائب في البرلماني اللبناني ميشال موسى، على أهمية الكفاءة في اختيار وزراء الحكومة الجديدة، مؤكدا أن المطلوب هو تضامن وزاري فعلي والابتعاد عن المهاترات السياسية لضمان نجاح عمل الحكومة.
وأوضح البرلماني اللبناني في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الوزراء يجب عليهم العمل وفق مبدأ التضامن الوزاري، ويجب عليهم مزج الخبرة والكفاءة في العمل السياسي والوزاري من خلال إصدار القرارات اللازمة والمناسبة".
الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
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أمس, 20:41 GMT
وأشار موسى إلى أنّ "هناك فرصة حقيقية أمام الحكومة الحالية للعمل بشكل مختلف عن الحكومات السابقة، وذلك بسبب اختلاف الظروف التي تمر بها هذه الحكومة".
واعتبر أنّ "الدليل على ذلك هو سرعة تأليف الحكومة وسرعة صياغة البيان الوزاري، مما يعكس رغبة في العمل الجاد والفعال".
نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني يترأس أول جلسة للحكومة في قصر بعبدا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
نواف سلام يكشف تفاصيل أول جلسة للحكومة اللبنانية الجديدة في قصر بعبدا
11 فبراير, 13:29 GMT
وأضاف ضيف "سبوتنيك" أنّ "الحكومة ستحصل على موافقة أكثرية الكتل البرلمانية، ولكن الأهم هو العمل الجدي على الملفات المتراكمة منذ فترة طويلة من الزمن"، مشددًا على أنّ "هذه الملفات أساسية ومهمة ويجب معالجتها بعيدًا عن الشعبوية".
ومن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة، وفقًا لموسى، هو "الملف الاقتصادي وملف النزوح السوري"، مشيرًا إلى أنهما "من القضايا الحاسمة التي يتعين على الحكومة التركيز عليها لحلها بشكل فعال ومستدام".
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