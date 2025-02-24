https://sarabic.ae/20250224/برلماني-لبناني-الحكومة-ستنال-الثقة-لكنه-يجب-أن-تبتعد-عن-الخلافات-السياسية-1098140720.html
برلماني لبناني: الحكومة ستنال الثقة لكنه يجب أن تبتعد عن الخلافات السياسية
برلماني لبناني: الحكومة ستنال الثقة لكنه يجب أن تبتعد عن الخلافات السياسية
سبوتنيك عربي
شدد النائب في البرلماني اللبناني ميشال موسى، على أهمية الكفاءة في اختيار وزراء الحكومة الجديدة، مؤكدا أن المطلوب هو تضامن وزاري فعلي والابتعاد عن المهاترات... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضح البرلماني اللبناني في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الوزراء يجب عليهم العمل وفق مبدأ التضامن الوزاري، ويجب عليهم مزج الخبرة والكفاءة في العمل السياسي والوزاري من خلال إصدار القرارات اللازمة والمناسبة".وأشار موسى إلى أنّ "هناك فرصة حقيقية أمام الحكومة الحالية للعمل بشكل مختلف عن الحكومات السابقة، وذلك بسبب اختلاف الظروف التي تمر بها هذه الحكومة".واعتبر أنّ "الدليل على ذلك هو سرعة تأليف الحكومة وسرعة صياغة البيان الوزاري، مما يعكس رغبة في العمل الجاد والفعال".وأضاف ضيف "سبوتنيك" أنّ "الحكومة ستحصل على موافقة أكثرية الكتل البرلمانية، ولكن الأهم هو العمل الجدي على الملفات المتراكمة منذ فترة طويلة من الزمن"، مشددًا على أنّ "هذه الملفات أساسية ومهمة ويجب معالجتها بعيدًا عن الشعبوية".ومن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة، وفقًا لموسى، هو "الملف الاقتصادي وملف النزوح السوري"، مشيرًا إلى أنهما "من القضايا الحاسمة التي يتعين على الحكومة التركيز عليها لحلها بشكل فعال ومستدام".
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برلماني لبناني: الحكومة ستنال الثقة لكنه يجب أن تبتعد عن الخلافات السياسية
شدد النائب في البرلماني اللبناني ميشال موسى، على أهمية الكفاءة في اختيار وزراء الحكومة الجديدة، مؤكدا أن المطلوب هو تضامن وزاري فعلي والابتعاد عن المهاترات السياسية لضمان نجاح عمل الحكومة.
وأوضح البرلماني اللبناني في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك
"، أنّ "الوزراء يجب عليهم العمل وفق مبدأ التضامن الوزاري، ويجب عليهم مزج الخبرة والكفاءة في العمل السياسي والوزاري من خلال إصدار القرارات اللازمة والمناسبة".
وأشار موسى إلى أنّ "هناك فرصة حقيقية أمام الحكومة الحالية
للعمل بشكل مختلف عن الحكومات السابقة، وذلك بسبب اختلاف الظروف التي تمر بها هذه الحكومة".
واعتبر أنّ "الدليل على ذلك هو سرعة تأليف الحكومة وسرعة صياغة البيان الوزاري، مما يعكس رغبة في العمل الجاد والفعال".
وأضاف ضيف "سبوتنيك" أنّ "الحكومة ستحصل على موافقة أكثرية الكتل البرلمانية
، ولكن الأهم هو العمل الجدي على الملفات المتراكمة منذ فترة طويلة من الزمن"، مشددًا على أنّ "هذه الملفات أساسية ومهمة ويجب معالجتها بعيدًا عن الشعبوية".
ومن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة، وفقًا لموسى، هو "الملف الاقتصادي وملف النزوح السوري"، مشيرًا إلى أنهما "من القضايا الحاسمة التي يتعين على الحكومة التركيز عليها لحلها بشكل فعال ومستدام".