https://sarabic.ae/20250224/برلماني-لبناني-الحكومة-ستنال-الثقة-لكنه-يجب-أن-تبتعد-عن-الخلافات-السياسية-1098140720.html

برلماني لبناني: الحكومة ستنال الثقة لكنه يجب أن تبتعد عن الخلافات السياسية

برلماني لبناني: الحكومة ستنال الثقة لكنه يجب أن تبتعد عن الخلافات السياسية

سبوتنيك عربي

شدد النائب في البرلماني اللبناني ميشال موسى، على أهمية الكفاءة في اختيار وزراء الحكومة الجديدة، مؤكدا أن المطلوب هو تضامن وزاري فعلي والابتعاد عن المهاترات... 24.02.2025, سبوتنيك عربي

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وأوضح البرلماني اللبناني في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "الوزراء يجب عليهم العمل وفق مبدأ التضامن الوزاري، ويجب عليهم مزج الخبرة والكفاءة في العمل السياسي والوزاري من خلال إصدار القرارات اللازمة والمناسبة".وأشار موسى إلى أنّ "هناك فرصة حقيقية أمام الحكومة الحالية للعمل بشكل مختلف عن الحكومات السابقة، وذلك بسبب اختلاف الظروف التي تمر بها هذه الحكومة".واعتبر أنّ "الدليل على ذلك هو سرعة تأليف الحكومة وسرعة صياغة البيان الوزاري، مما يعكس رغبة في العمل الجاد والفعال".وأضاف ضيف "سبوتنيك" أنّ "الحكومة ستحصل على موافقة أكثرية الكتل البرلمانية، ولكن الأهم هو العمل الجدي على الملفات المتراكمة منذ فترة طويلة من الزمن"، مشددًا على أنّ "هذه الملفات أساسية ومهمة ويجب معالجتها بعيدًا عن الشعبوية".ومن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة، وفقًا لموسى، هو "الملف الاقتصادي وملف النزوح السوري"، مشيرًا إلى أنهما "من القضايا الحاسمة التي يتعين على الحكومة التركيز عليها لحلها بشكل فعال ومستدام".

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