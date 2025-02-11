https://sarabic.ae/20250211/نواف-سلام-يكشف-تفاصيل-أول-جلسة-للحكومة-اللبنانية-الجديدة-في-قصر-بعبدا-1097678748.html

نواف سلام يكشف تفاصيل أول جلسة للحكومة اللبنانية الجديدة في قصر بعبدا

نواف سلام يكشف تفاصيل أول جلسة للحكومة اللبنانية الجديدة في قصر بعبدا

سبوتنيك عربي

كشف رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الثلاثاء، أنه أكد، خلال أول جلسة للحكومة الجديدة، على "أهمية الفصل التام بين العمل العام والخاص، منعا لأي التباس". 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T13:29+0000

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وقال سلام، عبر حسابه على منصة "إكس": "طلبت من كافة الوزراء التفرغ الكامل لعملهم الوزاري والاستقالة من رئاسة أو عضوية أية مجالس إدارة لشركات تجارية أو مصارف".وأضاف: "أوضحت أن ذلك لا يشمل بالطبع عضوية الهيئات التربوية أو الاجتماعية التي تعمل لصالح المجتمع ككل".وعقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، أولى جلساته في القصر الجمهوري في بعبدا، شمال شرق بيروت، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.وتأتي هذه الجلسة، عقب تشكيل الحكومة الجديدة، يوم السبت الماضي، والتي تضم 24 وزيرًا، بينهم خمس وزيرات، خلفًا لحكومة نجيب ميقاتي.وفي كلمته خلال الجلسة، شدد الرئيس جوزيف عون، على ضرورة أن يتجنب الوزراء توجيه أي انتقاد مباشر للدول، مؤكدًا أن أي تواصل رسمي مع الجهات الخارجية يجب أن يتم عبر القنوات الدبلوماسية وفق الأصول المتبعة.وأوعز عون إلى "الوزراء بضرورة رفع التحصينات الإدارية والبيروقراطية داخل وزاراتهم لتعزيز الشفافية والكفاءة"، مشددا أن لبنان لا يمكنه النهوض إلا عبر الإصلاحات الجادة.وانتخب مجلس النواب اللبناني، يوم 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية. وأدى عون، اليمين الدستوري أمام مجلس النواب ليصبح الرئيس الـ14 للبنان.

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