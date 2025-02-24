https://sarabic.ae/20250224/تقارير-تكشف-اسثمار-وكالة-يو-إس-أيد-أكثر-من-14-مليون-دولار-في-المنظمات-غير-الحكومية-الأوكرانية-1098106353.html

تقارير تكشف استثمار وكالة "يو إس أيد" أكثر من 14 مليون دولار في المنظمات غير الحكومية الأوكرانية

تقارير تكشف استثمار وكالة "يو إس أيد" أكثر من 14 مليون دولار في المنظمات غير الحكومية الأوكرانية

سبوتنيك عربي

اكتشفت وكالة "سبوتنيك"، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس أيّد)، أرسلت أكثر من 14.3 مليون دولار على مدى 5 سنوات لدعم المنظمات غير الحكومية في... 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T07:29+0000

2025-02-24T07:29+0000

2025-02-24T07:30+0000

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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ودخلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اتفاقية تعاون مدتها 5 سنوات في عام 2008، مع منظمة غير حكومية مقرها واشنطن لتنفيذ مشروع كان هدفه الأساسي هو "تعزيز ومساعدة المنظمات غير الحكومية الأوكرانية الرائدة في مجال الإصلاح في الحفاظ على المكاسب الديمقراطية وتوطيدها"، وفقًا لتقرير مراجعة مكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في مايو/ أيار 2014، عن المشروع.ووفقًا للتقرير، قدمت منظمة "باكت" 116 منحة مناصرة محلية لمنظمات المجتمع المدني ومجموعات التحالفات وساعدت 551 منظمة على تحسين قدراتها التنظيمية الداخلية.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، اندلعت في أوكرانيا سلسلة من الاحتجاجات أطلق عليها اسم "الميدان الأوروبي"، أو ببساطة "الميدان"، في أعقاب قرار السلطات تعليق سياسات الاندماج مع الاتحاد الأوروبي. وسرعان ما أصبحت الاضطرابات معادية للرئاسة والحكومة بشكل حاد، وأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن الأوكرانية والمتظاهرين عن مقتل أكثر من 100 شخص.وتصاعدت الاحتجاجات في نهاية المطاف إلى انقلاب أدى إلى الإطاحة بالرئيس آنذاك فيكتور يانوكوفيتش، في فبراير/ شباط 2014، كما أدت إلى انفصال دونباس في الشرق، وهجوم لاحق عليه من قبل السلطات الجديدة في كييف.وقد خضعت البرامج الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتدقيق وسط جهود إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لإصلاح وكالة المساعدات الخارجية الأمريكية، والتي وصفها الملياردير إيلون ماسك، الذي يرأس إدارة الكفاءة الحكومية، بأنها "غير قابلة للإصلاح".صحيفة أمريكية: وكالة "يو إس أيد" تحاول مكافحة نجاحات الإعلام الروسيصندوق النقد الدولي: نراقب التصرفات الأمريكية بعد حل "يو إس أيد" وتأثيره على دعم أوكرانيا

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