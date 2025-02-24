https://sarabic.ae/20250224/خبير-لقاء-بوتين-وترامب-قد-ينهي-الأزمة-ولا-يوجد-أي-تأثير-لزيلينسكي-1098120101.html

خبير: لقاء بوتين وترامب قد ينهي الأزمة ولا يوجد أي تأثير لزيلينسكي

خبير: لقاء بوتين وترامب قد ينهي الأزمة ولا يوجد أي تأثير لزيلينسكي

سبوتنيك عربي

أكد الباحث في العلاقات الدولية الدكتور باسم عساف، أن "السبب الرئيسي للعملية العسكرية الروسية الخاصة، يكمن في دخول كييف إلى حلف الناتو". 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T12:25+0000

2025-02-24T12:25+0000

2025-02-24T12:25+0000

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وأشار عساف، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، كان قد اعترض بشدة على بعض الاجتماعات الدولية، التي جرت بين القوى الكبرى، مثل اللقاء الذي جمع روسيا وأمريكا في الرياض، حيث لم يكن لزيلينسكي أي تأثير يذكر في تلك الاجتماعات، رغم أن النتائج الإيجابية كانت واضحة على صعيد العلاقات بين واشنطن وموسكو".واعتبر أن "عهد ترامب قد يكون هو الحل المنتظر لوقف الحرب وإحلال السلام في المنطقة، حيث أن الاتفاقات الاقتصادية بين القوى الكبرى تمتد على المدى الطويل، مما يزيد من تعقيد حل الأزمة".وأضاف عساف أن "التبدل في العمليات الانتخابية الحاصلة في أوروبا يعد دليلاً على تأثير الأزمة الأوكرانية على التوجهات الانتخابية". وأوضح أن "الشعوب الأوروبية تعاني بشكل حاد من تبعات الأزمة على جميع الأصعدة، بما في ذلك الاقتصادية والاجتماعية، مما انعكس على النواحي الإدارية والتنظيمية، وهو ما أثّر أيضًا في الحياة السياسية والانتخابية في تلك الدول".وفي ما يخص التوجهات السياسية الحالية، قال عساف: "الاتجاه في القرارات الدولية الآن يميل نحو ما طلبه ترامب في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، وبالتالي فإن الاتجاه في مجلس الأمن أو أي مؤتمر دولي آخر هو نحو إقامة السلام في المنطقة"، وأكد أن "ترامب يسعى لتحقيق هذا الهدف وعدم خيبة الأمل في وعوده قبل الانتخابات، حيث يهدف إلى الوصول إلى تسوية دائمة".

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https://sarabic.ae/20250223/البيت-الأبيض-ترامب-واثق-من-إمكانية-التوصل-لاتفاق-لإنهاء-النزاع-في-أوكرانيا-هذا-الأسبوع-1098075218.html

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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا, ترامب, فلاديمير بوتين