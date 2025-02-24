خبير: لقاء بوتين وترامب قد ينهي الأزمة ولا يوجد أي تأثير لزيلينسكي

https://sarabic.ae/20250224/خبير-لقاء-بوتين-وترامب-قد-ينهي-الأزمة-ولا-يوجد-أي-تأثير-لزيلينسكي-1098120101.html
خبير: لقاء بوتين وترامب قد ينهي الأزمة ولا يوجد أي تأثير لزيلينسكي
خبير: لقاء بوتين وترامب قد ينهي الأزمة ولا يوجد أي تأثير لزيلينسكي
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في العلاقات الدولية الدكتور باسم عساف، أن "السبب الرئيسي للعملية العسكرية الروسية الخاصة، يكمن في دخول كييف إلى حلف الناتو". 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T12:25+0000
2025-02-24T12:25+0000
2025-02-24T12:25+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
روسيا
ترامب
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103395/52/1033955232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5541fc9f6ee94c98d4f8c88695c8bbae.jpg
وأشار عساف، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، كان قد اعترض بشدة على بعض الاجتماعات الدولية، التي جرت بين القوى الكبرى، مثل اللقاء الذي جمع روسيا وأمريكا في الرياض، حيث لم يكن لزيلينسكي أي تأثير يذكر في تلك الاجتماعات، رغم أن النتائج الإيجابية كانت واضحة على صعيد العلاقات بين واشنطن وموسكو".واعتبر أن "عهد ترامب قد يكون هو الحل المنتظر لوقف الحرب وإحلال السلام في المنطقة، حيث أن الاتفاقات الاقتصادية بين القوى الكبرى تمتد على المدى الطويل، مما يزيد من تعقيد حل الأزمة".وأضاف عساف أن "التبدل في العمليات الانتخابية الحاصلة في أوروبا يعد دليلاً على تأثير الأزمة الأوكرانية على التوجهات الانتخابية". وأوضح أن "الشعوب الأوروبية تعاني بشكل حاد من تبعات الأزمة على جميع الأصعدة، بما في ذلك الاقتصادية والاجتماعية، مما انعكس على النواحي الإدارية والتنظيمية، وهو ما أثّر أيضًا في الحياة السياسية والانتخابية في تلك الدول".وفي ما يخص التوجهات السياسية الحالية، قال عساف: "الاتجاه في القرارات الدولية الآن يميل نحو ما طلبه ترامب في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، وبالتالي فإن الاتجاه في مجلس الأمن أو أي مؤتمر دولي آخر هو نحو إقامة السلام في المنطقة"، وأكد أن "ترامب يسعى لتحقيق هذا الهدف وعدم خيبة الأمل في وعوده قبل الانتخابات، حيث يهدف إلى الوصول إلى تسوية دائمة".
https://sarabic.ae/20250223/الكرملين-بوتين-وترامب-رئيسان-مميزان-لذلك-سيكون-حوارهما-واعدا-1098084373.html
https://sarabic.ae/20250223/البيت-الأبيض-ترامب-واثق-من-إمكانية-التوصل-لاتفاق-لإنهاء-النزاع-في-أوكرانيا-هذا-الأسبوع-1098075218.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103395/52/1033955232_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_1f25d371db400626bdefff622d9512dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا, ترامب, فلاديمير بوتين
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا, ترامب, فلاديمير بوتين
خبير: لقاء بوتين وترامب قد ينهي الأزمة ولا يوجد أي تأثير لزيلينسكي
أكد الباحث في العلاقات الدولية الدكتور باسم عساف، أن "السبب الرئيسي للعملية العسكرية الروسية الخاصة، يكمن في دخول كييف إلى حلف الناتو".
وأشار عساف، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، كان قد اعترض بشدة على بعض الاجتماعات الدولية، التي جرت بين القوى الكبرى، مثل اللقاء الذي جمع روسيا وأمريكا في الرياض، حيث لم يكن لزيلينسكي أي تأثير يذكر في تلك الاجتماعات، رغم أن النتائج الإيجابية كانت واضحة على صعيد العلاقات بين واشنطن وموسكو".
وذكر أن "الأزمة الأوكرانية لا ترتبط بشكل مباشر بزيلينسكي، بل هو جزء من صراع أكبر يديره الغرب منذ بداية الأزمة، حيث يتضح أن زيلينسكي كان مجرد أداة تحركها القوى الغربية في هذا السياق".
واعتبر أن "عهد ترامب قد يكون هو الحل المنتظر لوقف الحرب وإحلال السلام في المنطقة، حيث أن الاتفاقات الاقتصادية بين القوى الكبرى تمتد على المدى الطويل، مما يزيد من تعقيد حل الأزمة".
وشدّد ضيف "سبوتنيك" على أن "التحركات الأمريكية تحت قيادة ترامب، تسعى للهيمنة على العالم، حيث يسعى ترامب إلى أن يكون العالم في قبضته وليس خارجا عن إرادته، وهو يريد الهيمنة على القرار الدولي من خلال اتفاقات أو استقواء بالناتو، بصلاحياته وعلاقاته المتينة". وأشار إلى أن "هناك إشارات قوية تدل على أن أوروبا ليست متحمسة لاستمرار القتال في أوكرانيا، حيث تضررت بشدة من هذه الأزمة".
وأضاف عساف أن "التبدل في العمليات الانتخابية الحاصلة في أوروبا يعد دليلاً على تأثير الأزمة الأوكرانية على التوجهات الانتخابية". وأوضح أن "الشعوب الأوروبية تعاني بشكل حاد من تبعات الأزمة على جميع الأصعدة، بما في ذلك الاقتصادية والاجتماعية، مما انعكس على النواحي الإدارية والتنظيمية، وهو ما أثّر أيضًا في الحياة السياسية والانتخابية في تلك الدول".
وأكد الباحث في العلاقات الدولية أن "الدول الأوروبية لا ترغب في أن تكون أمريكا مهيمنة على القرار العالمي"، مشيرًا إلى أن "الخوف من روسيا أكبر من الخوف من أمريكا، بسبب الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية التي تمثلها روسيا، بالإضافة إلى دورها المؤثر في السياسة الدولية". وأضاف أنه "إذا تمت عملية تفاهم بين ترامب وبوتين، فلن تكون أوروبا الرابح الأكبر من ذلك، إلا عبر السلام الذي يعم المنطقة".
وفي ما يخص التوجهات السياسية الحالية، قال عساف: "الاتجاه في القرارات الدولية الآن يميل نحو ما طلبه ترامب في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، وبالتالي فإن الاتجاه في مجلس الأمن أو أي مؤتمر دولي آخر هو نحو إقامة السلام في المنطقة"، وأكد أن "ترامب يسعى لتحقيق هذا الهدف وعدم خيبة الأمل في وعوده قبل الانتخابات، حيث يهدف إلى الوصول إلى تسوية دائمة".