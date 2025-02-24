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https://sarabic.ae/20250224/خبير-لقاء-بوتين-وترامب-قد-ينهي-الأزمة-ولا-يوجد-أي-تأثير-لزيلينسكي-1098120101.html
خبير: لقاء بوتين وترامب قد ينهي الأزمة ولا يوجد أي تأثير لزيلينسكي
خبير: لقاء بوتين وترامب قد ينهي الأزمة ولا يوجد أي تأثير لزيلينسكي
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في العلاقات الدولية الدكتور باسم عساف، أن "السبب الرئيسي للعملية العسكرية الروسية الخاصة، يكمن في دخول كييف إلى حلف الناتو". 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T12:25+0000
2025-02-24T12:25+0000
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العالم
روسيا
ترامب
فلاديمير بوتين
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وأشار عساف، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، كان قد اعترض بشدة على بعض الاجتماعات الدولية، التي جرت بين القوى الكبرى، مثل اللقاء الذي جمع روسيا وأمريكا في الرياض، حيث لم يكن لزيلينسكي أي تأثير يذكر في تلك الاجتماعات، رغم أن النتائج الإيجابية كانت واضحة على صعيد العلاقات بين واشنطن وموسكو".واعتبر أن "عهد ترامب قد يكون هو الحل المنتظر لوقف الحرب وإحلال السلام في المنطقة، حيث أن الاتفاقات الاقتصادية بين القوى الكبرى تمتد على المدى الطويل، مما يزيد من تعقيد حل الأزمة".وأضاف عساف أن "التبدل في العمليات الانتخابية الحاصلة في أوروبا يعد دليلاً على تأثير الأزمة الأوكرانية على التوجهات الانتخابية". وأوضح أن "الشعوب الأوروبية تعاني بشكل حاد من تبعات الأزمة على جميع الأصعدة، بما في ذلك الاقتصادية والاجتماعية، مما انعكس على النواحي الإدارية والتنظيمية، وهو ما أثّر أيضًا في الحياة السياسية والانتخابية في تلك الدول".وفي ما يخص التوجهات السياسية الحالية، قال عساف: "الاتجاه في القرارات الدولية الآن يميل نحو ما طلبه ترامب في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، وبالتالي فإن الاتجاه في مجلس الأمن أو أي مؤتمر دولي آخر هو نحو إقامة السلام في المنطقة"، وأكد أن "ترامب يسعى لتحقيق هذا الهدف وعدم خيبة الأمل في وعوده قبل الانتخابات، حيث يهدف إلى الوصول إلى تسوية دائمة".
https://sarabic.ae/20250223/الكرملين-بوتين-وترامب-رئيسان-مميزان-لذلك-سيكون-حوارهما-واعدا-1098084373.html
https://sarabic.ae/20250223/البيت-الأبيض-ترامب-واثق-من-إمكانية-التوصل-لاتفاق-لإنهاء-النزاع-في-أوكرانيا-هذا-الأسبوع-1098075218.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا, ترامب, فلاديمير بوتين
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا, ترامب, فلاديمير بوتين

خبير: لقاء بوتين وترامب قد ينهي الأزمة ولا يوجد أي تأثير لزيلينسكي

12:25 GMT 24.02.2025
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصورلقاء بوتين وترامب
لقاء بوتين وترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© Sputnik . Alexey Nikolsky
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أكد الباحث في العلاقات الدولية الدكتور باسم عساف، أن "السبب الرئيسي للعملية العسكرية الروسية الخاصة، يكمن في دخول كييف إلى حلف الناتو".
وأشار عساف، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، كان قد اعترض بشدة على بعض الاجتماعات الدولية، التي جرت بين القوى الكبرى، مثل اللقاء الذي جمع روسيا وأمريكا في الرياض، حيث لم يكن لزيلينسكي أي تأثير يذكر في تلك الاجتماعات، رغم أن النتائج الإيجابية كانت واضحة على صعيد العلاقات بين واشنطن وموسكو".

وذكر أن "الأزمة الأوكرانية لا ترتبط بشكل مباشر بزيلينسكي، بل هو جزء من صراع أكبر يديره الغرب منذ بداية الأزمة، حيث يتضح أن زيلينسكي كان مجرد أداة تحركها القوى الغربية في هذا السياق".

قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، ألمانيا - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 7 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
الكرملين: بوتين وترامب رئيسان مميزان لذلك سيكون حوارهما واعدا
أمس, 10:58 GMT
واعتبر أن "عهد ترامب قد يكون هو الحل المنتظر لوقف الحرب وإحلال السلام في المنطقة، حيث أن الاتفاقات الاقتصادية بين القوى الكبرى تمتد على المدى الطويل، مما يزيد من تعقيد حل الأزمة".

وشدّد ضيف "سبوتنيك" على أن "التحركات الأمريكية تحت قيادة ترامب، تسعى للهيمنة على العالم، حيث يسعى ترامب إلى أن يكون العالم في قبضته وليس خارجا عن إرادته، وهو يريد الهيمنة على القرار الدولي من خلال اتفاقات أو استقواء بالناتو، بصلاحياته وعلاقاته المتينة". وأشار إلى أن "هناك إشارات قوية تدل على أن أوروبا ليست متحمسة لاستمرار القتال في أوكرانيا، حيث تضررت بشدة من هذه الأزمة".

البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
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أمس, 02:19 GMT
وأضاف عساف أن "التبدل في العمليات الانتخابية الحاصلة في أوروبا يعد دليلاً على تأثير الأزمة الأوكرانية على التوجهات الانتخابية". وأوضح أن "الشعوب الأوروبية تعاني بشكل حاد من تبعات الأزمة على جميع الأصعدة، بما في ذلك الاقتصادية والاجتماعية، مما انعكس على النواحي الإدارية والتنظيمية، وهو ما أثّر أيضًا في الحياة السياسية والانتخابية في تلك الدول".

وأكد الباحث في العلاقات الدولية أن "الدول الأوروبية لا ترغب في أن تكون أمريكا مهيمنة على القرار العالمي"، مشيرًا إلى أن "الخوف من روسيا أكبر من الخوف من أمريكا، بسبب الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية التي تمثلها روسيا، بالإضافة إلى دورها المؤثر في السياسة الدولية". وأضاف أنه "إذا تمت عملية تفاهم بين ترامب وبوتين، فلن تكون أوروبا الرابح الأكبر من ذلك، إلا عبر السلام الذي يعم المنطقة".

وفي ما يخص التوجهات السياسية الحالية، قال عساف: "الاتجاه في القرارات الدولية الآن يميل نحو ما طلبه ترامب في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، وبالتالي فإن الاتجاه في مجلس الأمن أو أي مؤتمر دولي آخر هو نحو إقامة السلام في المنطقة"، وأكد أن "ترامب يسعى لتحقيق هذا الهدف وعدم خيبة الأمل في وعوده قبل الانتخابات، حيث يهدف إلى الوصول إلى تسوية دائمة".
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