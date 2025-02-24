https://sarabic.ae/20250224/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-لا-فرصة-لأوكرانيا-للانضمام-إلى-الناتو-1098129745.html
مستشار الأمن القومي الأمريكي: لا فرصة لأوكرانيا للانضمام إلى "الناتو"
مستشار الأمن القومي الأمريكي: لا فرصة لأوكرانيا للانضمام إلى "الناتو"
سبوتنيك عربي
أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى أي فرصة لأن تصبح أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي بحيث تضطر القوات... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T14:29+0000
2025-02-24T14:29+0000
2025-02-24T14:29+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال والتز: "لا أرى أن الولايات المتحدة قد تسمح لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وبعد ذلك تصبح القوات الأمريكية خاضعة على الفور للالتزامات المنصوص عليها في المادة الخامسة في أن تشارك القوات الأمريكية بشكل مباشر في الدفاع عن أوكرانيا، هذا أمر مختلف تماما. أريد توضيح هذه المسألة".وفي وقت سابق، صرح المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، ومدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، مايكل كاربنتر، أن احتمال دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يزال مستبعدًا حتى نهاية المرحلة النشطة من الصراع الحالي.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أنه يعمل بنشاط على إنهاء الصراع الأوكراني، مشيرا إلى أنه يتعين على فلاديمير زيلينسكي الاستعداد لإبرام اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250224/الخارجية-الروسية-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-دون-حل-أسباب-النزاع-سيكون-له-عواقب-وخيمة-1098104955.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مستشار الأمن القومي الأمريكي: لا فرصة لأوكرانيا للانضمام إلى "الناتو"
أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى أي فرصة لأن تصبح أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي بحيث تضطر القوات الأمريكية إلى المشاركة بشكل مباشر في الدفاع عن أوكرانيا.
وقال والتز: "لا أرى أن الولايات المتحدة قد تسمح لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وبعد ذلك تصبح القوات الأمريكية خاضعة على الفور للالتزامات المنصوص عليها في المادة الخامسة في أن تشارك القوات الأمريكية بشكل مباشر في الدفاع عن أوكرانيا، هذا أمر مختلف تماما. أريد توضيح هذه المسألة".
وفي ضوء زيارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى واشنطن، أكد والتز أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال ملتزمة بضمانات الأمن لأعضاء حلف شمال الأطلسي، لكن قضية ضمانات الأمن لأوكرانيا مختلفة تماما.
وفي وقت سابق، صرح المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، ومدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، مايكل كاربنتر، أن احتمال دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يزال مستبعدًا حتى نهاية المرحلة النشطة من الصراع الحالي.
وقال كاربنتر: "يجب أن يكون هناك وقف للأعمال العدائية، من الصعب بالنسبة لي أن أتخيل وضعاً تكون فيه المجتمعات والبرلمانات والسياسيون في الدول الحليفة على استعداد لاتخاذ هذه الخطوة، بينما تستمر المرحلة الساخنة من الصراع".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أنه يعمل بنشاط على إنهاء الصراع الأوكراني
، مشيرا إلى أنه يتعين على فلاديمير زيلينسكي الاستعداد لإبرام اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا.