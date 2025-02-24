https://sarabic.ae/20250224/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-لا-فرصة-لأوكرانيا-للانضمام-إلى-الناتو-1098129745.html

مستشار الأمن القومي الأمريكي: لا فرصة لأوكرانيا للانضمام إلى "الناتو"

مستشار الأمن القومي الأمريكي: لا فرصة لأوكرانيا للانضمام إلى "الناتو"

سبوتنيك عربي

أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى أي فرصة لأن تصبح أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي بحيث تضطر القوات... 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T14:29+0000

2025-02-24T14:29+0000

2025-02-24T14:29+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال والتز: "لا أرى أن الولايات المتحدة قد تسمح لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وبعد ذلك تصبح القوات الأمريكية خاضعة على الفور للالتزامات المنصوص عليها في المادة الخامسة في أن تشارك القوات الأمريكية بشكل مباشر في الدفاع عن أوكرانيا، هذا أمر مختلف تماما. أريد توضيح هذه المسألة".وفي وقت سابق، صرح المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، ومدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، مايكل كاربنتر، أن احتمال دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يزال مستبعدًا حتى نهاية المرحلة النشطة من الصراع الحالي.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أنه يعمل بنشاط على إنهاء الصراع الأوكراني، مشيرا إلى أنه يتعين على فلاديمير زيلينسكي الاستعداد لإبرام اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

https://sarabic.ae/20250224/الخارجية-الروسية-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-دون-حل-أسباب-النزاع-سيكون-له-عواقب-وخيمة-1098104955.html

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