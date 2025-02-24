https://sarabic.ae/20250224/معدلات-الجريمة-تسجيل-أرقاما-قياسية-في-سوريا--1098134662.html

معدلات الجريمة تسجيل أرقاما قياسية في سوريا

معدلات الجريمة تسجيل أرقاما قياسية في سوريا

سبوتنيك عربي

منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وسيطرة فصائل المعارضة المسلحة على نظام الحكم وتشكيل حكومة مؤقتة لاحقا، بدأت تسجل مئات حالات القتل والخطف في... 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T17:13+0000

2025-02-24T17:13+0000

2025-02-24T17:13+0000

حصري

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0c/1095739358_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8577772043eba640fd798651f88cffcc.jpg

وحول هذا الموضوع، قال المحامي السوري أحمد الأحمد لـ"سبوتنيك": "بعد أن أصدرت الحكومة المؤقتة في سوريا قرارا يقضي بحل الأجهزة الأمنية و العاملين في وزارة الداخلية السورية، بدأت تتكشف إحدى المشاكل الكبيرة، وهي زيادة معدل حالات السرقة والخطف والقتل، مع النقص الكبير بالعناصر الأمنية المسؤولة عن حماية المدن والبلدات السورية، والتي كانت تتولها عناصر شرطية تابعة لوزارة الداخلية، حيث بات يسجل يوميا بين 30 إلى 40 حالة سرقة في المحافظات السورية، تتركز معظمها على المحال التجارية ومنازل المدنيين، وتتهم الحكومة المؤقتة الحالية مسلحين مجهولين بالوقوف وراء تلك العمليات".الخطف مقابل الفدية الماليةحالات الخطف باتت تتركز أخيرا في العاصمة دمشق ومدينة حلب، وتستهدف بشكل مباشر التجار وأصحاب المعامل والمصانع، حيث يقوم الخاطفون بطلب مبالغ مالية ضخمة من ذوي المخطوف، وإرسال فيديوهات تتضمن تعرضه للضرب والاهانات كأسلوب ضغط، من أجل الإسراع في دفع الفدية المالية، حيث أكد الأحمد أنه تم تسجيل نحو 300 حالة خطف خلال الأسابيع القليلة الماضية، انتهت معظمها بالإفراج عن المخطوف بعد دفع الفدية المالية.وطالب الأحمد المعنيين في الحكومة المؤقتة، بإيجاد حول سريعة لضبط تلك الحالات، مقترحا حلول سريعا منها إعادة عناصر الوحدات الشرطية إلى عملهم، وخاصة ما يعرف باسم الأمن الجنائي، تزامنا مع النقص الكبير الحاصل لدى القوى الأمنية التابعة للحكومة الحالية، حيث لا تتناسب الأعداد الموجودة حاليا مع التوزيع السكاني والجغرافي في البلاد، بالإضافة إلى ضرورة ملاحقة المجرمين، الذين تم إخراجهم من السجون بشكل عشوائي والمحكومين، من خلال المعلومات الخاصة بهم، والتي لا تزال موجودة ضمن ملفات وزارتي الداخلية والعدل .باحث سياسي: روسيا وسوريا بحاجة إلى بعضهما ولا تعويل على الحوار الوطنيبدعوة من السيسي.. الشرع يحضر القمة العربية الطارئة في القاهرة

https://sarabic.ae/20250224/الاتحاد-الأوروبي-يقرر-تعليق-العقوبات-المفروضة-على-سوريا-في-قطاعات-حيوية-1098118770.html

https://sarabic.ae/20250218/300-ألف-موظف-مهددون-بالفصل-من-مؤسساتهم-في-سوريا--1097924431.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار سوريا اليوم