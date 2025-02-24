https://sarabic.ae/20250224/مقاتلة-روسية-تظهر-للمرة-الأولى-خلال-مناورات-للجيش-الإيراني-فيديو-1098124592.html
مقاتلة روسية تظهر للمرة الأولى خلال مناورات للجيش الإيراني... فيديو
مقاتلة روسية تظهر للمرة الأولى خلال مناورات للجيش الإيراني... فيديو
سبوتنيك عربي
في إطار استمرار مناورات "ذو الفقار 1403" المشتركة للجيش الإيراني، شاركت المقاتلة الروسية "ياك-130" لأول مرة في عمليات جوية مشتركة، وعرضت جانبًا من قدراتها... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T13:24+0000
2025-02-24T13:24+0000
2025-02-24T13:24+0000
مجتمع
روسيا
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وقال المتحث باسم المناورات العميد علي رضا شيخ، اليوم الاثنين: "لقد شاركت المقاتلة "ياك-130" إلى جانب طائرتين مقاتلتين من نوع "ميغ-29" في عمليات اعتراض وتدمير طائرة مسيرة كهدف".وأضاف: "تمكن طيارو المقاتلات "ميغ-29" بمهارة عالية من تحديد واعتراض الطائرة المسيرة، وفيما بعد، قامت المقاتلة "ياك-130" بإطلاق صواريخ متقدمة ودمرت الطائرة المسيرة بالكامل. هذه العملية تُظهر التنسيق والقدرة العالية للقوات الجوية للجيش في تنفيذ المهام الجوية المعقدة".وأشار المتحدث باسم المناورات إلى أن "المشاركة الأولى للمقاتلة "ياك-130" في هذه المناورات تُعتبر نقطة تحول في عرض قدرات القوات الجوية للجيش. هذه المقاتلة، بتصميمها الحديث وقدراتها التشغيلية العالية، تمكنت من تقديم أداء مثير للإعجاب في أول مشاركة لها".انقلاب طائرة ركاب أمريكية في كندا مخلفا عشرات الجرحى... فيديوتحطم طائرة في البيرو وإصابة عدد من الأشخاص... فيديو
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روسيا, نادي الفيديو
مقاتلة روسية تظهر للمرة الأولى خلال مناورات للجيش الإيراني... فيديو
في إطار استمرار مناورات "ذو الفقار 1403" المشتركة للجيش الإيراني، شاركت المقاتلة الروسية "ياك-130" لأول مرة في عمليات جوية مشتركة، وعرضت جانبًا من قدراتها المتقدمة والفريدة.
وقال المتحث باسم المناورات العميد علي رضا شيخ، اليوم الاثنين: "لقد شاركت المقاتلة "ياك-130" إلى جانب طائرتين مقاتلتين من نوع "ميغ-29" في عمليات اعتراض وتدمير طائرة مسيرة كهدف".
وأضاف: "تمكن طيارو المقاتلات "ميغ-29" بمهارة عالية من تحديد واعتراض الطائرة المسيرة، وفيما بعد، قامت المقاتلة "ياك-130" بإطلاق صواريخ متقدمة ودمرت الطائرة المسيرة بالكامل. هذه العملية تُظهر التنسيق والقدرة العالية للقوات الجوية للجيش في تنفيذ المهام الجوية المعقدة".
وأشار المتحدث باسم المناورات إلى أن "المشاركة الأولى للمقاتلة "ياك-130" في هذه المناورات تُعتبر نقطة تحول في عرض قدرات القوات الجوية للجيش. هذه المقاتلة، بتصميمها الحديث وقدراتها التشغيلية العالية، تمكنت من تقديم أداء مثير للإعجاب في أول مشاركة لها".