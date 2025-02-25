إعلام: الولاية الثانية لترامب أصبحت "حقل ألغام" لأوكرانيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
18:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
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مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
11:03 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة أدركت أنها خسرت جراء الصراع في أوكرانيا
17:03 GMT
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ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
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مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
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أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250225/إعلام-الولاية-الثانية-لترامب-أصبحت-حقل-ألغام-لأوكرانيا-1098171544.html
إعلام: الولاية الثانية لترامب أصبحت "حقل ألغام" لأوكرانيا
إعلام: الولاية الثانية لترامب أصبحت "حقل ألغام" لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد وسائل إعلام نقلا عن مصدر مقرب من الحكومة الأوكرانية بأن موقف الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا يثير قلق كييف بشدة، وأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T16:37+0000
2025-02-25T16:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الوضع "مقلق للغاية" بالنسبة لكييف، ومن الصعب أن نتخيل إمكانية إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. إن القيادة الأوكرانية تحاول رسم مسار عبر حقل الألغام الذي يمثل ولاية ترامب الثانية".وفي الوقت ذاته، كما يؤكد المصدر، أن ممثلي نظام كييف يشعرون "بالقلق" عند مناقشة قضايا معينة مع السلطات الأمريكية. ونقلت شبكة "إيه بي سي" عن المصدر قوله "إنهم يشعرون (بالقلق) لأنه من المعروف أنهم يعتمدون على الدعم الأمريكي، ومن المعروف أن أوروبا لا تستطيع سداد هذا الدعم بالكامل".ووصف ترامب، يوم الأربعاء الماضي، زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، وقال إنه يرفض إجراء تصويت، وأشار إلى أن زيلينسكي كان سيئًا حتى في كونه ممثلًا كوميديًا، وتوسل إلى الولايات المتحدة للحصول على المال من أجل صراع لم يستطع الفوز به، والآن لا يريد إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250225/تصويت-برأيك-ما-سبب-التحول-المفاجئ-لبعض-القادة-الأوروبيين-تجاه-المفاوضات-مع-روسيا-1098170410.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: الولاية الثانية لترامب أصبحت "حقل ألغام" لأوكرانيا

16:37 GMT 25.02.2025
© AP Photo / Nariman El-Moftyالعلم الأمريكي في كييف
العلم الأمريكي في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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أفاد وسائل إعلام نقلا عن مصدر مقرب من الحكومة الأوكرانية بأن موقف الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا يثير قلق كييف بشدة، وأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكل "حقل ألغام" بالنسبة لكييف.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الوضع "مقلق للغاية" بالنسبة لكييف، ومن الصعب أن نتخيل إمكانية إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. إن القيادة الأوكرانية تحاول رسم مسار عبر حقل الألغام الذي يمثل ولاية ترامب الثانية".

وأوضح المصدر، نقلا عن تلك الوسائل، أن السلطات الأوكرانية تحاول الحفاظ على التوازن في التعامل مع الإدارة الرئاسية الأمريكية، حتى لا تبدو "غير مهذبة أو غير محترمة" تجاهها.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
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تصويت... برأيك ما سبب "التحول المفاجئ" لبعض القادة الأوروبيين تجاه المفاوضات مع روسيا؟
15:49 GMT
وفي الوقت ذاته، كما يؤكد المصدر، أن ممثلي نظام كييف يشعرون "بالقلق" عند مناقشة قضايا معينة مع السلطات الأمريكية. ونقلت شبكة "إيه بي سي" عن المصدر قوله "إنهم يشعرون (بالقلق) لأنه من المعروف أنهم يعتمدون على الدعم الأمريكي، ومن المعروف أن أوروبا لا تستطيع سداد هذا الدعم بالكامل".
ووصف ترامب، يوم الأربعاء الماضي، زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، وقال إنه يرفض إجراء تصويت، وأشار إلى أن زيلينسكي كان سيئًا حتى في كونه ممثلًا كوميديًا، وتوسل إلى الولايات المتحدة للحصول على المال من أجل صراع لم يستطع الفوز به، والآن لا يريد إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا.
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