https://sarabic.ae/20250225/إعلام-الولاية-الثانية-لترامب-أصبحت-حقل-ألغام-لأوكرانيا-1098171544.html
إعلام: الولاية الثانية لترامب أصبحت "حقل ألغام" لأوكرانيا
إعلام: الولاية الثانية لترامب أصبحت "حقل ألغام" لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد وسائل إعلام نقلا عن مصدر مقرب من الحكومة الأوكرانية بأن موقف الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا يثير قلق كييف بشدة، وأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T16:37+0000
2025-02-25T16:37+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الوضع "مقلق للغاية" بالنسبة لكييف، ومن الصعب أن نتخيل إمكانية إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. إن القيادة الأوكرانية تحاول رسم مسار عبر حقل الألغام الذي يمثل ولاية ترامب الثانية".وفي الوقت ذاته، كما يؤكد المصدر، أن ممثلي نظام كييف يشعرون "بالقلق" عند مناقشة قضايا معينة مع السلطات الأمريكية. ونقلت شبكة "إيه بي سي" عن المصدر قوله "إنهم يشعرون (بالقلق) لأنه من المعروف أنهم يعتمدون على الدعم الأمريكي، ومن المعروف أن أوروبا لا تستطيع سداد هذا الدعم بالكامل".ووصف ترامب، يوم الأربعاء الماضي، زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، وقال إنه يرفض إجراء تصويت، وأشار إلى أن زيلينسكي كان سيئًا حتى في كونه ممثلًا كوميديًا، وتوسل إلى الولايات المتحدة للحصول على المال من أجل صراع لم يستطع الفوز به، والآن لا يريد إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250225/تصويت-برأيك-ما-سبب-التحول-المفاجئ-لبعض-القادة-الأوروبيين-تجاه-المفاوضات-مع-روسيا-1098170410.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: الولاية الثانية لترامب أصبحت "حقل ألغام" لأوكرانيا
أفاد وسائل إعلام نقلا عن مصدر مقرب من الحكومة الأوكرانية بأن موقف الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا يثير قلق كييف بشدة، وأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكل "حقل ألغام" بالنسبة لكييف.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الوضع "مقلق للغاية" بالنسبة لكييف، ومن الصعب أن نتخيل إمكانية إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. إن القيادة الأوكرانية تحاول رسم مسار عبر حقل الألغام الذي يمثل ولاية ترامب الثانية".
وأوضح المصدر، نقلا عن تلك الوسائل، أن السلطات الأوكرانية تحاول الحفاظ على التوازن في التعامل مع الإدارة الرئاسية الأمريكية، حتى لا تبدو "غير مهذبة أو غير محترمة" تجاهها.
وفي الوقت ذاته، كما يؤكد المصدر، أن ممثلي نظام كييف يشعرون "بالقلق" عند مناقشة قضايا معينة مع السلطات الأمريكية. ونقلت شبكة "إيه بي سي" عن المصدر قوله "إنهم يشعرون (بالقلق) لأنه من المعروف أنهم يعتمدون على الدعم الأمريكي، ومن المعروف أن أوروبا لا تستطيع سداد هذا الدعم بالكامل".
ووصف ترامب، يوم الأربعاء الماضي، زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"
، وقال إنه يرفض إجراء تصويت، وأشار إلى أن زيلينسكي كان سيئًا حتى في كونه ممثلًا كوميديًا، وتوسل إلى الولايات المتحدة للحصول على المال من أجل صراع لم يستطع الفوز به، والآن لا يريد إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا.