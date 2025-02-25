https://sarabic.ae/20250225/إعلام-الولاية-الثانية-لترامب-أصبحت-حقل-ألغام-لأوكرانيا-1098171544.html

إعلام: الولاية الثانية لترامب أصبحت "حقل ألغام" لأوكرانيا

إعلام: الولاية الثانية لترامب أصبحت "حقل ألغام" لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد وسائل إعلام نقلا عن مصدر مقرب من الحكومة الأوكرانية بأن موقف الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا يثير قلق كييف بشدة، وأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب... 25.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-25T16:37+0000

2025-02-25T16:37+0000

2025-02-25T16:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/19/1098171387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_403f2c860f801b4cc62b48e9a37a37d9.jpg

وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "الوضع "مقلق للغاية" بالنسبة لكييف، ومن الصعب أن نتخيل إمكانية إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. إن القيادة الأوكرانية تحاول رسم مسار عبر حقل الألغام الذي يمثل ولاية ترامب الثانية".وفي الوقت ذاته، كما يؤكد المصدر، أن ممثلي نظام كييف يشعرون "بالقلق" عند مناقشة قضايا معينة مع السلطات الأمريكية. ونقلت شبكة "إيه بي سي" عن المصدر قوله "إنهم يشعرون (بالقلق) لأنه من المعروف أنهم يعتمدون على الدعم الأمريكي، ومن المعروف أن أوروبا لا تستطيع سداد هذا الدعم بالكامل".ووصف ترامب، يوم الأربعاء الماضي، زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، وقال إنه يرفض إجراء تصويت، وأشار إلى أن زيلينسكي كان سيئًا حتى في كونه ممثلًا كوميديًا، وتوسل إلى الولايات المتحدة للحصول على المال من أجل صراع لم يستطع الفوز به، والآن لا يريد إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا.

https://sarabic.ae/20250225/تصويت-برأيك-ما-سبب-التحول-المفاجئ-لبعض-القادة-الأوروبيين-تجاه-المفاوضات-مع-روسيا-1098170410.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية