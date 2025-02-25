https://sarabic.ae/20250225/القوات-الأوكرانية-تخسر-دبابتين-و44-آلية-عسكرية-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-بيوم-واحد-1098154914.html
القوات الأوكرانية تخسر دبابتين و44 آلية عسكرية في مقاطعة كورسك الروسية بيوم واحد
القوات الأوكرانية تخسر دبابتين و44 آلية عسكرية في مقاطعة كورسك الروسية بيوم واحد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية، دمرت خلال الـ24 الساعة الماضية، دبابتين و44 آلية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T11:02+0000
2025-02-25T11:02+0000
2025-02-25T11:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الـ24 الساعة الماضية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 220 عسكريًا، وتم تدمير دبابتين وناقلة جند مدرعة و25 مركبة قتالية مدرعة و18 سيارة و8 قطع مدفعية وقذيفة هاون، بالإضافة إلى 5 نقاط مراقبة للطائرات المسيرة، و3 مستودعات للذخيرة".وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250225/صواريخ-روسية-عالية-الدقة-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-الأوكرانية--1098152046.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تخسر دبابتين و44 آلية عسكرية في مقاطعة كورسك الروسية بيوم واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية، دمرت خلال الـ24 الساعة الماضية، دبابتين و44 آلية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كورسك الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الـ24 الساعة الماضية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، نحو 220 عسكريًا، وتم تدمير دبابتين وناقلة جند مدرعة و25 مركبة قتالية مدرعة و18 سيارة و8 قطع مدفعية وقذيفة هاون، بالإضافة إلى 5 نقاط مراقبة للطائرات المسيرة، و3 مستودعات للذخيرة".
وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق فيكتوروفكا وغونشاروفكا وغويفو وكازاتشيا لوكنيا وكوباتكين وكوريلوفكا وليبيديفكا وماخنوفكا وميلوفوي ونيكولسكي ونوفايا سوروتشينا وروبانشينا وسودجا، كما تم صد هجومين مضادين للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة سومي".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.