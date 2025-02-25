"بالضربة القاضية"... سقوط لاعبين خلال شجار عنيف على أرض الملعب.. فيديو
11:32 GMT 25.02.2025 (تم التحديث: 12:04 GMT 25.02.2025)
© Photo / Unsplash/ Max Zindel كرة قدم
© Photo / Unsplash/ Max Zindel
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حدثت خلال مباراة الذهاب لنهائي بطولة "ليتورال" الإقليمية لكرة القدم في الأوروغواي، بين فريق بايساندو إنتيريور وضيفه سوريانو كابيتال، اشتباكات عنيفة على أرض الملعب.
واشتعلت شرارة الشجار، بعد أن سقط أحد لاعبي الفريق الضيف سوريانو كابيتال، على أرضية الملعب في منطقة جزائه، مغمى عليه نتيجة احتكاك مع ماريو غونزاليس، لاعب فريق بايساندور إنتيريور.
ما أفضى إلى وقوع اشتباك بالإيدي بين اللاعبين وقام اللاعب غونزاليس، بالاعتداء على لاعب الفريق الضيف الآخر إنزو إيشفيستي، الذي سقط بدوره بعد تلقيه ضربة قوية باليد.
🟠بالضربة القاضية... سقوط لاعبين خلال شجار عنيف على أرض الملعب— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 25, 2025
شهدت مرحلة الذهاب لنهائي بطولة "ليتورال" الإقليمية لكرة القدم في الأوروغواي، بين فريق بايساندو إنتيريور وضيفه سوريانو كابيتال، اشتباكات عنيفة على أرض الملعب.
وسقط أحد لاعبي الفريق الضيف سوريانو كابيتال على أرضية… pic.twitter.com/l5ffYMGzWk
ورفع حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه ماريو غونزاليس، مباشرة ليخرج من الملعب مطرودا.
ويرجّح محللون رياضيون إقرار منظمة كأس "أوفي" الوطنية المشرفة على الحدث في الأيام المقبلة، عقوبة صارمة على اللاعب المذنب بسبب سلوكه غير الرياضي.