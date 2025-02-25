"بالضربة القاضية"... سقوط لاعبين خلال شجار عنيف على أرض الملعب.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
18:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
18:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250225/بالضربة-القاضية-سقوط-لاعبين-خلال-شجار-عنيف-على-أرض-الملعب-فيديو-1098156166.html
"بالضربة القاضية"... سقوط لاعبين خلال شجار عنيف على أرض الملعب.. فيديو
"بالضربة القاضية"... سقوط لاعبين خلال شجار عنيف على أرض الملعب.. فيديو
سبوتنيك عربي
حدثت خلال مباراة الذهاب لنهائي بطولة "ليتورال" الإقليمية لكرة القدم في الأوروغواي، بين فريق بايساندو إنتيريور وضيفه سوريانو كابيتال، اشتباكات عنيفة على أرض... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T11:32+0000
2025-02-25T12:04+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092269238_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_1eefac2a858e3fb66ac3a4501480fc82.jpg
واشتعلت شرارة الشجار، بعد أن سقط أحد لاعبي الفريق الضيف سوريانو كابيتال، على أرضية الملعب في منطقة جزائه، مغمى عليه نتيجة احتكاك مع ماريو غونزاليس، لاعب فريق بايساندور إنتيريور.ورفع حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه ماريو غونزاليس، مباشرة ليخرج من الملعب مطرودا.ويرجّح محللون رياضيون إقرار منظمة كأس "أوفي" الوطنية المشرفة على الحدث في الأيام المقبلة، عقوبة صارمة على اللاعب المذنب بسبب سلوكه غير الرياضي.ماذ فعل صلاح عقب مباراة الـ"سيتي" وأثار الرعب لدى جماهير في ليفربول؟لـ 7 أسباب.. محمد صلاح قد ينتقل إلى مانشستر سيتي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092269238_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_bec47cc591ec684df6b2887c8227aab1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

"بالضربة القاضية"... سقوط لاعبين خلال شجار عنيف على أرض الملعب.. فيديو

11:32 GMT 25.02.2025 (تم التحديث: 12:04 GMT 25.02.2025)
© Photo / Unsplash/ Max Zindel كرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© Photo / Unsplash/ Max Zindel
تابعنا عبر
حدثت خلال مباراة الذهاب لنهائي بطولة "ليتورال" الإقليمية لكرة القدم في الأوروغواي، بين فريق بايساندو إنتيريور وضيفه سوريانو كابيتال، اشتباكات عنيفة على أرض الملعب.
واشتعلت شرارة الشجار، بعد أن سقط أحد لاعبي الفريق الضيف سوريانو كابيتال، على أرضية الملعب في منطقة جزائه، مغمى عليه نتيجة احتكاك مع ماريو غونزاليس، لاعب فريق بايساندور إنتيريور.

ما أفضى إلى وقوع اشتباك بالإيدي بين اللاعبين وقام اللاعب غونزاليس، بالاعتداء على لاعب الفريق الضيف الآخر إنزو إيشفيستي، الذي سقط بدوره بعد تلقيه ضربة قوية باليد.

ورفع حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه ماريو غونزاليس، مباشرة ليخرج من الملعب مطرودا.
ويرجّح محللون رياضيون إقرار منظمة كأس "أوفي" الوطنية المشرفة على الحدث في الأيام المقبلة، عقوبة صارمة على اللاعب المذنب بسبب سلوكه غير الرياضي.
ماذ فعل صلاح عقب مباراة الـ"سيتي" وأثار الرعب لدى جماهير في ليفربول؟
لـ 7 أسباب.. محمد صلاح قد ينتقل إلى مانشستر سيتي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала