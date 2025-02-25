https://sarabic.ae/20250225/خبير-بالشأن-الأوروبي-ماكرون-حاول-ثني-ترامب-عن-الحوار-مع-بوتين-وهناك-تراجع-في-الموقف-الفرنسي-1098158865.html

خبير بالشأن الأوروبي: ماكرون حاول ثني ترامب عن الحوار مع بوتين وهناك تراجع في الموقف الفرنسي

خبير بالشأن الأوروبي: ماكرون حاول ثني ترامب عن الحوار مع بوتين وهناك تراجع في الموقف الفرنسي

سبوتنيك عربي

كشف الخبير في الشأن الأوروبي، تمام نور الدين، عن تفاصيل اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. 25.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-25T12:36+0000

2025-02-25T12:36+0000

2025-02-25T12:36+0000

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وأضاف نور الدين، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "ماكرون حاول إقناع ترامب بالتراجع عن مواقفه بشأن الحوار مع روسيا حول الأزمة الأوكرانية".وتابع: "في بداية الاجتماعات بين الرئيسين، كان هناك تباين في المواقف حيث تم عقد الاجتماع الأول ضمن مجموعة الدول السبع، بينما كان الاجتماع الثاني ثنائيًا، وفي الاجتماع الأول، حاول ماكرون ثني ترامب عن المضي في عملية الحوار".ورأى الخبير في الشأن الأوروبي أنّه "لوحظ تراجع في الموقف الفرنسي، حيث قال ماكرون في تصريحات لاحقة إنه في حال إرسال القوات الفرنسية إلى أوكرانيا، فإن هذه القوات ستكون في الخطوط الخلفية، بعد عملية وقف إطلاق النار، وستكون مهمتها مراقبة تطبيق الاتفاق، بما يشير إلى تحول في النهج الفرنسي نحو الحفاظ على الحياد العسكري المباشر في الأزمة".كما أشار نور الدين إلى أنّ "أوروبا تسعى بشكل متزايد لتأكيد حضورها في المفاوضات حول الحرب الأوكرانية، حيث تحاول القارة العجوز أخذ دور أكبر في عملية إنهاء الحرب وحجز مكان لها في المفاوضات".وفي ما يتعلق بتصرفات الرئيس الأمريكي، أضاف نور الدين أنّ "تصرفات ترامب عند استقبال زواره دائمًا ما تكون غريبة، ففي اللقاء الأول لم يستقبل ترامب ماكرون بشكل رسمي، حيث عقد اجتماع مع مجموعة الدول السبع عبر تقنية الفيديو بينما في اللقاء الثاني استقبله بشكل طبيعي".وتطرق ضيف "سبوتنيك" للحديث عن الانتخابات الألمانية متسائلًا عن "موقف الفائزين في الانتخابات حيال الأزمة الأوكرانية، حيث يمكن أن تؤدي ذلك إلى تغيير في موقفها تجاه روسيا، وبالتالي قد يشهد الموقف الأوروبي تغييرات كبيرة، وستكون "فرنسا ماكرون" في موقف أكثر عزلة وقد تجد نفسها مجبرة على اتخاذ مواقف أكثر مرونة على الصعيد الدولي، وبالتالي على باريس أن تحجز مقعد لها في النظام العالمي الجديد الذي يرسمه كل من ترامب وبوتين".

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