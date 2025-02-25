في مشهد صادم... شاب مصري يسقط من الطابق السادس أمام أعين المارة... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
18:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة أدركت أنها خسرت جراء الصراع في أوكرانيا
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ملفات ساخنة
ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
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مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
18:33 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20250225/في-مشهد-صادم-شاب-مصري-يسقط-من-الطابق-السادس-أمام-أعين-المارة-فيديو--1098164423.html
في مشهد صادم... شاب مصري يسقط من الطابق السادس أمام أعين المارة... فيديو
في مشهد صادم... شاب مصري يسقط من الطابق السادس أمام أعين المارة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة لشاب مصري يتهاوى من شرفة منزل في بناء متعدد الطوابق، ويسقط على الأرض، بينما تجمع حشد من الناس محاولين إنقاذه. 25.02.2025, سبوتنيك عربي
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وأظهرت اللقطات التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي لحظات ما قبل وقوع الكارثة، حيث تشبث الشاب بشرفة منزل في الطابق السادس، قبل أن يسقط، وسط صراخ الجميع.وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة بلاغا يفيد بوقوع الحادث، وكشفت التحريات أن الشاب فارق الحياة إثر سقوطه أرضا.
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منوعات, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, نادي الفيديو

في مشهد صادم... شاب مصري يسقط من الطابق السادس أمام أعين المارة... فيديو

14:29 GMT 25.02.2025
© Photo / xشاب مصري يسقط من الطابق السادس أمام أعين المارة
شاب مصري يسقط من الطابق السادس أمام أعين المارة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة لشاب مصري يتهاوى من شرفة منزل في بناء متعدد الطوابق، ويسقط على الأرض، بينما تجمع حشد من الناس محاولين إنقاذه.
وأظهرت اللقطات التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي لحظات ما قبل وقوع الكارثة، حيث تشبث الشاب بشرفة منزل في الطابق السادس، قبل أن يسقط، وسط صراخ الجميع.
وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة بلاغا يفيد بوقوع الحادث، وكشفت التحريات أن الشاب فارق الحياة إثر سقوطه أرضا.
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