https://sarabic.ae/20250225/في-مشهد-صادم-شاب-مصري-يسقط-من-الطابق-السادس-أمام-أعين-المارة-فيديو--1098164423.html
في مشهد صادم... شاب مصري يسقط من الطابق السادس أمام أعين المارة... فيديو
في مشهد صادم... شاب مصري يسقط من الطابق السادس أمام أعين المارة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة لشاب مصري يتهاوى من شرفة منزل في بناء متعدد الطوابق، ويسقط على الأرض، بينما تجمع حشد من الناس محاولين إنقاذه. 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T14:29+0000
2025-02-25T14:29+0000
2025-02-25T14:29+0000
مجتمع
منوعات
أخبار العالم الآن
مصر
أخبار مصر الآن
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/19/1098166613_0:29:554:341_1920x0_80_0_0_f8dae186d361435eabca69010995211e.png
وأظهرت اللقطات التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي لحظات ما قبل وقوع الكارثة، حيث تشبث الشاب بشرفة منزل في الطابق السادس، قبل أن يسقط، وسط صراخ الجميع.وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة بلاغا يفيد بوقوع الحادث، وكشفت التحريات أن الشاب فارق الحياة إثر سقوطه أرضا.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/19/1098166613_0:0:554:416_1920x0_80_0_0_78619e10d5d475e810b5cd296e45a031.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, نادي الفيديو
منوعات, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, نادي الفيديو
في مشهد صادم... شاب مصري يسقط من الطابق السادس أمام أعين المارة... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة لشاب مصري يتهاوى من شرفة منزل في بناء متعدد الطوابق، ويسقط على الأرض، بينما تجمع حشد من الناس محاولين إنقاذه.
وأظهرت اللقطات التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي لحظات ما قبل وقوع الكارثة
، حيث تشبث الشاب بشرفة منزل في الطابق السادس، قبل أن يسقط، وسط صراخ الجميع.
وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة بلاغا يفيد بوقوع الحادث
، وكشفت التحريات أن الشاب فارق الحياة إثر سقوطه أرضا.