https://sarabic.ae/20250225/مصدر-القوات-الأوكرانية-تستعد-للانسحاب-من-مقاطعة-كورسك-1098165201.html
مصدر: القوات الأوكرانية تستعد للانسحاب من مقاطعة كورسك
مصدر: القوات الأوكرانية تستعد للانسحاب من مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت جهاز الأمن الروسي بأن مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية تستعد للانسحاب من الأراضي المحتلة في مقاطعة كورسك. 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T14:15+0000
2025-02-25T14:15+0000
2025-02-25T14:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال مصدر في جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "تستعد مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك للانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها".وأشار المصدر إلى أنه "إذا كانت القوات المسلحة الأوكرانية، في وقت سابق، قادرة على استبدال وحدات تصل إلى كتيبة (حتى 500 شخص)، فإن التناوب اليوم يتم حتى سرية (حتى 100 شخص) مع خسائر تتراوح بين 15 و20 في المائة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية، دمرت خلال الـ24 الساعة الماضية، دبابتين و44 آلية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كورسك الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250225/القوات-الأوكرانية-تخسر-دبابتين-و44-آلية-عسكرية-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-بيوم-واحد-1098154914.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مصدر: القوات الأوكرانية تستعد للانسحاب من مقاطعة كورسك
أفادت جهاز الأمن الروسي بأن مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية تستعد للانسحاب من الأراضي المحتلة في مقاطعة كورسك.
وقال مصدر في جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "تستعد مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك للانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها".
وأضاف أنه بفضل العمل النشط للجيش الروسي، واجه المسلحون الأوكرانيون مشاكل لوجستية خطيرة.
وأشار المصدر إلى أنه "إذا كانت القوات المسلحة الأوكرانية، في وقت سابق، قادرة على استبدال وحدات تصل إلى كتيبة (حتى 500 شخص)، فإن التناوب اليوم يتم حتى سرية (حتى 100 شخص) مع خسائر تتراوح بين 15 و20 في المائة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية، دمرت خلال الـ24 الساعة الماضية، دبابتين و44 آلية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كورسك الروسية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.