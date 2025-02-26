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https://sarabic.ae/20250226/زلزال-بقوة-46-درجات-يضرب-مناطق-وسط-إيران-1098213105.html
زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب مناطق وسط إيران
زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب مناطق وسط إيران
سبوتنيك عربي
أعلن مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، اليوم الأربعاء، وقوع زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، في مدينة كوهرنك بمحافظة جهار محال وبختياري وسط البلاد. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
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وأفادت وكالة إرنا للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن زلزال كوهرنك، حدث عند الساعة الثانية و52 دقيقة من عصر اليوم، وعلى عمق 12 كلم عن سطح الأرض، عند التقاء خطي العرض الشمالي 32.38 درجة، والطول الشرقي 49.77 درجة. ونقلت عن مدير هيئة الطوارئ بمحافظة جهار محال وبختياري، خسرو كياني، أنه لم ترد أي تقارير حول الخسائر الناجمة عن زلزال مدينة كوهرنك مؤكدا في مواصلة الإجراءات لتقييم الوضع في منطقة الحادث. وكان زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب مدينة وحدتية التابعة لقضاء دشتستان في محافظة بوشهر جنوبي إيران، في السابع عشر من الشهر الماضي.ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن مؤسسة الجيوفيزياء في جامعة طهران، أن إحداثيات الزلزال تم تسجيلها عند خط عرض 29.66 درجة شمالا وخط طول 51.11 درجة شرقا.ووقع الزلزال في الساعة 22:50:52 بالتوقيت المحلي (+3.5 ت غ) وعلى عمق 5 كيلومترات، وكان على بعد 23 كيلومترا من مدينة وحدتية في محافظة بوشهر و24 كيلومترا من مدينة خشت في محافظة فارس وهما يقعان جنوبي إيران. وذكر كورش دهقان، المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة بوشهر الإيرانية، أنه حتى الآن لم ترد أي تقارير عن أضرار محتملة أو خسائر بشرية.
https://sarabic.ae/20241115/إيران-زلزال-بقوة-41-درجات-يهز-جنوبي-البلاد-1094827546.html
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زلزال, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
زلزال, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب مناطق وسط إيران

20:40 GMT 26.02.2025
© AP Photo / Pouria Pakizehزلزال إيران
زلزال إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Pouria Pakizeh
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أعلن مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، اليوم الأربعاء، وقوع زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، في مدينة كوهرنك بمحافظة جهار محال وبختياري وسط البلاد.
وأفادت وكالة إرنا للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن زلزال كوهرنك، حدث عند الساعة الثانية و52 دقيقة من عصر اليوم، وعلى عمق 12 كلم عن سطح الأرض، عند التقاء خطي العرض الشمالي 32.38 درجة، والطول الشرقي 49.77 درجة.
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
إيران… زلزال بقوة 4.1 درجات يهز جنوبي البلاد
15 نوفمبر 2024, 11:25 GMT
ونقلت عن مدير هيئة الطوارئ بمحافظة جهار محال وبختياري، خسرو كياني، أنه لم ترد أي تقارير حول الخسائر الناجمة عن زلزال مدينة كوهرنك مؤكدا في مواصلة الإجراءات لتقييم الوضع في منطقة الحادث.
وكان زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب مدينة وحدتية التابعة لقضاء دشتستان في محافظة بوشهر جنوبي إيران، في السابع عشر من الشهر الماضي.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن مؤسسة الجيوفيزياء في جامعة طهران، أن إحداثيات الزلزال تم تسجيلها عند خط عرض 29.66 درجة شمالا وخط طول 51.11 درجة شرقا.
ووقع الزلزال في الساعة 22:50:52 بالتوقيت المحلي (+3.5 ت غ) وعلى عمق 5 كيلومترات، وكان على بعد 23 كيلومترا من مدينة وحدتية في محافظة بوشهر و24 كيلومترا من مدينة خشت في محافظة فارس وهما يقعان جنوبي إيران.
وذكر كورش دهقان، المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة بوشهر الإيرانية، أنه حتى الآن لم ترد أي تقارير عن أضرار محتملة أو خسائر بشرية.
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