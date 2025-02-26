https://sarabic.ae/20250226/وزير-خارجية-حكومة-الإنقاذ-في-صنعاء-لم-نستخدم-ورقة-البحر-الأحمر-إلا-لإسناد-غزة--1098199603.html
وزير خارجية حكومة الإنقاذ في صنعاء: لم نستخدم ورقة البحر الأحمر إلا لإسناد غزة
وزير خارجية حكومة الإنقاذ في صنعاء: لم نستخدم ورقة البحر الأحمر إلا لإسناد غزة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ التابعة لـ"أنصار الله" في صنعاء جمال عامر، إن مواقف اليمن ثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية وخاصة القضية الفلسطينية. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T13:34+0000
2025-02-26T13:34+0000
2025-02-26T13:34+0000
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وتابع، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "إسناد غزة موقف مبدئي وواضح وهذا الحق تم استخدامه لنصرة القضية الفلسطينية"، حسب موقع "26 سبتمبر نت" اليمني.وأردف: "موقف القيادة اليمنية في صنعاء كان واضحاً بوقف الإبادة الجماعية في غزة مقابل وقف العمليات في البحر الأحمر".ولفت إلى أن اليمن تعرض للحصار لـ 10 سنوات دون أن يستخدم ورقة البحر الأحمر، التي استخدمها لإسناد غزة، مشيرا إلى أن واشنطن تفرض حصارا اقتصاديا على اليمن وتجفف المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت بدء عمليات عسكرية ضد السفن الإسرائيلية العابرة للبحر الأحمر والسفن التابعة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، لإسناد المقاومة الفلسطينية في غزة، التي شنت عليها إسرائيل حربا استمرت نحو عام ونصف وراح ضحيتها عشرات الآلاف من القتلى.ومع التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة أوقفت "أنصار الله" عملياتها ضد السفن كما أوقفات هجماتها ضد إسرائيل التي كانت تستخدم فيها طائرات مسيرة وصواريخ باليستية وفرط صوتية.
https://sarabic.ae/20250213/ل-تعاود-أنصار-الله-قصف-السفن-في-البحر-الأحمر-واستهداف-إسرائيل-إذا-انهارت-الهدنة-في-قطاع-غزة-1097762340.html
https://sarabic.ae/20250116/أنصار-الله-لـ-سبوتنيك-أولويتنا-وقف-العدوان-على-غزة-ومستعدون-لدفع-ثمن-مساندتنا-للشعب-الفلسطيني-1096829084.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, الحرب على اليمن, أنصار الله
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, الحرب على اليمن, أنصار الله
وزير خارجية حكومة الإنقاذ في صنعاء: لم نستخدم ورقة البحر الأحمر إلا لإسناد غزة
قال وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ التابعة لـ"أنصار الله" في صنعاء جمال عامر، إن مواقف اليمن ثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية وخاصة القضية الفلسطينية.
وتابع، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "إسناد غزة موقف مبدئي وواضح وهذا الحق تم استخدامه لنصرة القضية الفلسطينية"، حسب موقع "26 سبتمبر نت" اليمني.
وأردف: "موقف القيادة اليمنية
في صنعاء كان واضحاً بوقف الإبادة الجماعية في غزة مقابل وقف العمليات في البحر الأحمر".
ولفت إلى أن اليمن تعرض للحصار لـ 10 سنوات دون أن يستخدم ورقة البحر الأحمر، التي استخدمها لإسناد غزة
، مشيرا إلى أن واشنطن تفرض حصارا اقتصاديا على اليمن وتجفف المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت بدء عمليات عسكرية ضد السفن الإسرائيلية العابرة للبحر الأحمر والسفن التابعة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، لإسناد المقاومة الفلسطينية في غزة، التي شنت عليها إسرائيل حربا استمرت نحو عام ونصف وراح ضحيتها عشرات الآلاف من القتلى.
ومع التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة أوقفت "أنصار الله
" عملياتها ضد السفن كما أوقفات هجماتها ضد إسرائيل التي كانت تستخدم فيها طائرات مسيرة وصواريخ باليستية وفرط صوتية.