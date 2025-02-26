https://sarabic.ae/20250226/ياكوفينكو-الغرب-سئم-من-الأيديولوجية-الليبرالية-1098186207.html

ياكوفينكو: الغرب سئم من الأيديولوجية الليبرالية

ياكوفينكو: الغرب سئم من الأيديولوجية الليبرالية

سبوتنيك عربي

صرح نائب المدير العام لمجموعة "روسيا اليوم" (روسيا سيغودنيا) الإعلامية الدولية، وعضو المجلس العلمي في مجلس الأمن الروسي، ألكسندر ياكوفينكو، أن "الغرب مريض... 26.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-26T09:12+0000

2025-02-26T09:12+0000

2025-02-26T09:12+0000

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وأشار ياكوفينكو، إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تختلف عن الإدارة السابقة في أنها تعترف بحقيقة التعددية القطبية.وكتب ياكوفينكو في مقالته "التعددية القطبية والاستراتيجية الكبرى لترامب": "إن سلوك ترامب تجاه الحلفاء الأوروبيين، يسمح لنا باستخلاص استنتاجين، الأول هو من أطروحة السياسة الخارجية، باعتبارها استمرارًا للسياسة الداخلية، فلقد أصبح الغرب مريضًا بالأيديولوجية الليبرالية، وربما الأيديولوجية بشكل عام، ويمكن فهم ذلك "بالمعاملات" المقترنة بحل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس أيد)، على أنها نهاية الأيديولوجية، وبناءً على ذلك، يجب إزالة جميع المصادر الداخلية والخارجية للأيديولوجية التخريبية في نظر ترامب".وثانيا، ووفقا لياكوفينكو، يوجد في الداخل (الأمريكي) "ليبراليون متحصنون في دولة بيروقراطية عميقة، مما استدعى خلق دولة الحد الأدنى للآباء المؤسسين (للولايات المتحدة)".وأردف: "كان هذا هو الحال بعد الحرب العالمية الثانية، عندما اجتاحت معاداة الشيوعية أوروبا مقابل مساعدة النخب التي لم يكن أداؤها جيدًا خلال الحرب، وفقًا لخطة مارشال، يجب علينا الآن التخلي عن الأوهام الليبرالية، وعدم محاولة كبح جماح واشنطن من خلال حلف شمال الأطلسي، الذي تم إنشاؤه كأداة للسياسة الأمريكية وينتمي إلى أمريكا، أي الاستسلام لأولئك الذين يتمتعون بدعم أغلبية الناخبين، كما حدث في الولايات المتحدة".وبيّن أن لسان حال الأمريكيين يقول: "لماذا نهتم؟ لقد كلف الأمر الكثير بالنسبة للبلاد ككل، ولكن بشكل خاص بالنسبة لأمريكا الأصلية وطبقتها المتوسطة، علاوة على ذلك، كجزء من ثقافة "الووك" (التحول الجنسي وتعدد الهوية الجنسية)، تعدى الديمقراطيون على الهوية الأمريكية التقليدية الراسخة تاريخيا، الأمر الذي هدد بحل البلاد في مشروع عولمي، بعبارة ملطفة، مع قائمة غير مفهومة للمستفيدين منه".دوغين: النضال من أجل القيم التقليدية قد يجمع بين بوتين وترامب

https://sarabic.ae/20250226/إعلام-غربي-يكشف-تفاصيل-خطة-ترامب-بشأن-أوكرانيا-1098181704.html

https://sarabic.ae/20240723/لافروف-حماية-القيم-التقليدية-هي-إحدى-نقاط-قوة-روسيا-وهناك-أشخاص-فروا-من-أوروبا-إلينا-1091051947.html

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