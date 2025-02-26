ياكوفينكو: الغرب سئم من الأيديولوجية الليبرالية

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طائرات تكتيكية روسية تقصف مطارت عسكرية أوكرانية و139 منطقة لتجمع قوات نظام كييف
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مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
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من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة أدركت أنها خسرت جراء الصراع في أوكرانيا
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ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
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29 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
18:33 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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من الملعب
ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
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27 د
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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:46 GMT
9 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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32 د
عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
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ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
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مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
13:03 GMT
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ياكوفينكو: الغرب سئم من الأيديولوجية الليبرالية
ياكوفينكو: الغرب سئم من الأيديولوجية الليبرالية
سبوتنيك عربي
صرح نائب المدير العام لمجموعة "روسيا اليوم" (روسيا سيغودنيا) الإعلامية الدولية، وعضو المجلس العلمي في مجلس الأمن الروسي، ألكسندر ياكوفينكو، أن "الغرب مريض... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T09:12+0000
2025-02-26T09:12+0000
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وأشار ياكوفينكو، إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تختلف عن الإدارة السابقة في أنها تعترف بحقيقة التعددية القطبية.وكتب ياكوفينكو في مقالته "التعددية القطبية والاستراتيجية الكبرى لترامب": "إن سلوك ترامب تجاه الحلفاء الأوروبيين، يسمح لنا باستخلاص استنتاجين، الأول هو من أطروحة السياسة الخارجية، باعتبارها استمرارًا للسياسة الداخلية، فلقد أصبح الغرب مريضًا بالأيديولوجية الليبرالية، وربما الأيديولوجية بشكل عام، ويمكن فهم ذلك "بالمعاملات" المقترنة بحل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس أيد)، على أنها نهاية الأيديولوجية، وبناءً على ذلك، يجب إزالة جميع المصادر الداخلية والخارجية للأيديولوجية التخريبية في نظر ترامب".وثانيا، ووفقا لياكوفينكو، يوجد في الداخل (الأمريكي) "ليبراليون متحصنون في دولة بيروقراطية عميقة، مما استدعى خلق دولة الحد الأدنى للآباء المؤسسين (للولايات المتحدة)".وأردف: "كان هذا هو الحال بعد الحرب العالمية الثانية، عندما اجتاحت معاداة الشيوعية أوروبا مقابل مساعدة النخب التي لم يكن أداؤها جيدًا خلال الحرب، وفقًا لخطة مارشال، يجب علينا الآن التخلي عن الأوهام الليبرالية، وعدم محاولة كبح جماح واشنطن من خلال حلف شمال الأطلسي، الذي تم إنشاؤه كأداة للسياسة الأمريكية وينتمي إلى أمريكا، أي الاستسلام لأولئك الذين يتمتعون بدعم أغلبية الناخبين، كما حدث في الولايات المتحدة".وبيّن أن لسان حال الأمريكيين يقول: "لماذا نهتم؟ لقد كلف الأمر الكثير بالنسبة للبلاد ككل، ولكن بشكل خاص بالنسبة لأمريكا الأصلية وطبقتها المتوسطة، علاوة على ذلك، كجزء من ثقافة "الووك" (التحول الجنسي وتعدد الهوية الجنسية)، تعدى الديمقراطيون على الهوية الأمريكية التقليدية الراسخة تاريخيا، الأمر الذي هدد بحل البلاد في مشروع عولمي، بعبارة ملطفة، مع قائمة غير مفهومة للمستفيدين منه".دوغين: النضال من أجل القيم التقليدية قد يجمع بين بوتين وترامب
https://sarabic.ae/20250226/إعلام-غربي-يكشف-تفاصيل-خطة-ترامب-بشأن-أوكرانيا-1098181704.html
https://sarabic.ae/20240723/لافروف-حماية-القيم-التقليدية-هي-إحدى-نقاط-قوة-روسيا-وهناك-أشخاص-فروا-من-أوروبا-إلينا-1091051947.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ياكوفينكو: الغرب سئم من الأيديولوجية الليبرالية

09:12 GMT 26.02.2025
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قمة الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
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صرح نائب المدير العام لمجموعة "روسيا اليوم" (روسيا سيغودنيا) الإعلامية الدولية، وعضو المجلس العلمي في مجلس الأمن الروسي، ألكسندر ياكوفينكو، أن "الغرب مريض بالأيديولوجية الليبرالية"، معتبرا وقف برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس أيد"، على أنه نهاية الأيديولوجية ككل.
وأشار ياكوفينكو، إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تختلف عن الإدارة السابقة في أنها تعترف بحقيقة التعددية القطبية.
وكتب ياكوفينكو في مقالته "التعددية القطبية والاستراتيجية الكبرى لترامب": "إن سلوك ترامب تجاه الحلفاء الأوروبيين، يسمح لنا باستخلاص استنتاجين، الأول هو من أطروحة السياسة الخارجية، باعتبارها استمرارًا للسياسة الداخلية، فلقد أصبح الغرب مريضًا بالأيديولوجية الليبرالية، وربما الأيديولوجية بشكل عام، ويمكن فهم ذلك "بالمعاملات" المقترنة بحل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس أيد)، على أنها نهاية الأيديولوجية، وبناءً على ذلك، يجب إزالة جميع المصادر الداخلية والخارجية للأيديولوجية التخريبية في نظر ترامب".
وثانيا، ووفقا لياكوفينكو، يوجد في الداخل (الأمريكي) "ليبراليون متحصنون في دولة بيروقراطية عميقة، مما استدعى خلق دولة الحد الأدنى للآباء المؤسسين (للولايات المتحدة)".
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07:09 GMT

وتابع: "ظاهريًا، سيعني هذا دعم تلك القوى والحركات في أوروبا التي تم تصنيفها على أنها خارج النظام و"شعبوية" والتي من المفترض أن يتم إسكاتها "لمصلحة الديمقراطية" وحظرها تقريبًا، كما يحاولون القيام بذلك في ألمانيا".

وأردف: "كان هذا هو الحال بعد الحرب العالمية الثانية، عندما اجتاحت معاداة الشيوعية أوروبا مقابل مساعدة النخب التي لم يكن أداؤها جيدًا خلال الحرب، وفقًا لخطة مارشال، يجب علينا الآن التخلي عن الأوهام الليبرالية، وعدم محاولة كبح جماح واشنطن من خلال حلف شمال الأطلسي، الذي تم إنشاؤه كأداة للسياسة الأمريكية وينتمي إلى أمريكا، أي الاستسلام لأولئك الذين يتمتعون بدعم أغلبية الناخبين، كما حدث في الولايات المتحدة".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
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23 يوليو 2024, 11:24 GMT

وشدد ياكوفينكو على أن واشنطن "تغلق إمبراطوريتها العالمية" ولم تعد تلبي المصالح الوطنية للبلدان الأخرى.

وبيّن أن لسان حال الأمريكيين يقول: "لماذا نهتم؟ لقد كلف الأمر الكثير بالنسبة للبلاد ككل، ولكن بشكل خاص بالنسبة لأمريكا الأصلية وطبقتها المتوسطة، علاوة على ذلك، كجزء من ثقافة "الووك" (التحول الجنسي وتعدد الهوية الجنسية)، تعدى الديمقراطيون على الهوية الأمريكية التقليدية الراسخة تاريخيا، الأمر الذي هدد بحل البلاد في مشروع عولمي، بعبارة ملطفة، مع قائمة غير مفهومة للمستفيدين منه".
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