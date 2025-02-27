نائب وزير الخارجية الروسي يبحث الملف السوري مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون

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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:46 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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ضغوط إسرائيلية وأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
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24 د
مساحة حرة
ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار الأمريكي الذي يدعو لنهاية الأزمة الأوكرانية
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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بلا قيود
خبير عسكري: دمشق مهددة بالاحتلال
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
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هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
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https://sarabic.ae/20250227/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يبحث-الملف-السوري-مع-المبعوث-الأممي-الخاص-غير-بيدرسون-1098216080.html
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث الملف السوري مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث الملف السوري مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون
سبوتنيك عربي
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، الوضع في سوريا مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، حسبما ذكرت وزارة الخارجية... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T05:41+0000
2025-02-27T05:41+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. وأعلنت الوزارة في بيان لها: "جرى نقاش معمق حول كامل نطاق القضايا المتعلقة بسوريا، بما في ذلك الوضع الحالي على الأرض، ومهام المساعدة الإنسانية الدولية لسوريا وتعزيز العملية السياسية الشاملة التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، على أساس احترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها، كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".وأكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن بلاده تدعو إلى رفع جميع العقوبات أحادية الجانب المفروضة ضد سوريا، مشيراً إلى أنها أصبحت بلا معنى بعد تغيير النظام.وكشف أنه "في الظروف الحالية، من الضروري التخلي عن نهج المواجهة المسيسة تجاه الأزمة السورية وتوحيد الجهود الدولية لتقديم المساعدة الفعالة للشعب السوري وتسهيل انتعاش البلاد في مرحلة ما بعد الأزمة. وندعو إلى رفع جميع العقوبات الأحادية الجانب ضد سوريا في أقرب وقت ممكن؛ والتي من الواضح أنها تعرقل تنفيذ هذه المهمة ذات الأولوية".العراق ينفي إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري أحمد الشرع
https://sarabic.ae/20250226/لافروف-روسيا-تسعى-إلى-رفع-العقوبات-عن-سوريا-دون-أي-شروط-1098190998.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم

نائب وزير الخارجية الروسي يبحث الملف السوري مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون

05:41 GMT 27.02.2025
© Sputnik قرارات لمنع "الاختلاط" في المحافظات السورية
 قرارات لمنع الاختلاط في المحافظات السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
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ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، الوضع في سوريا مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.
موسكو- سبوتنيك. وأعلنت الوزارة في بيان لها: "جرى نقاش معمق حول كامل نطاق القضايا المتعلقة بسوريا، بما في ذلك الوضع الحالي على الأرض، ومهام المساعدة الإنسانية الدولية لسوريا وتعزيز العملية السياسية الشاملة التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، على أساس احترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها، كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وأوضحت الوزارة أن الجانبين ناقشا المحادثات بشأن سوريا في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مع التركيز على أهمية الحفاظ على التوافق الدولي بشأن مختلف جوانب التسوية السورية.

وأكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن بلاده تدعو إلى رفع جميع العقوبات أحادية الجانب المفروضة ضد سوريا، مشيراً إلى أنها أصبحت بلا معنى بعد تغيير النظام.
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
لافروف: روسيا تسعى إلى رفع العقوبات عن سوريا دون أي شروط
أمس, 10:55 GMT

وصرح بوغدانوف، بحسب تعليق بهذا الصدد لوزارة الخارجية الروسية، أن "القيود الاقتصادية المفروضة ضد سوريا ليس لها أساس قانوني دولي، ولم تتم الموافقة عليها بموجب القرار ذي الصلة الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما هو مطلوب بموجب ميثاق هذه المنظمة العالمية".

وكشف أنه "في الظروف الحالية، من الضروري التخلي عن نهج المواجهة المسيسة تجاه الأزمة السورية وتوحيد الجهود الدولية لتقديم المساعدة الفعالة للشعب السوري وتسهيل انتعاش البلاد في مرحلة ما بعد الأزمة. وندعو إلى رفع جميع العقوبات الأحادية الجانب ضد سوريا في أقرب وقت ممكن؛ والتي من الواضح أنها تعرقل تنفيذ هذه المهمة ذات الأولوية".
العراق ينفي إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري أحمد الشرع
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