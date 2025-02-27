https://sarabic.ae/20250227/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يبحث-الملف-السوري-مع-المبعوث-الأممي-الخاص-غير-بيدرسون-1098216080.html

نائب وزير الخارجية الروسي يبحث الملف السوري مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون

نائب وزير الخارجية الروسي يبحث الملف السوري مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون

سبوتنيك عربي

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، الوضع في سوريا مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، حسبما ذكرت وزارة الخارجية... 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T05:41+0000

2025-02-27T05:41+0000

2025-02-27T05:41+0000

روسيا

أخبار سوريا اليوم

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موسكو- سبوتنيك. وأعلنت الوزارة في بيان لها: "جرى نقاش معمق حول كامل نطاق القضايا المتعلقة بسوريا، بما في ذلك الوضع الحالي على الأرض، ومهام المساعدة الإنسانية الدولية لسوريا وتعزيز العملية السياسية الشاملة التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، على أساس احترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها، كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".وأكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن بلاده تدعو إلى رفع جميع العقوبات أحادية الجانب المفروضة ضد سوريا، مشيراً إلى أنها أصبحت بلا معنى بعد تغيير النظام.وكشف أنه "في الظروف الحالية، من الضروري التخلي عن نهج المواجهة المسيسة تجاه الأزمة السورية وتوحيد الجهود الدولية لتقديم المساعدة الفعالة للشعب السوري وتسهيل انتعاش البلاد في مرحلة ما بعد الأزمة. وندعو إلى رفع جميع العقوبات الأحادية الجانب ضد سوريا في أقرب وقت ممكن؛ والتي من الواضح أنها تعرقل تنفيذ هذه المهمة ذات الأولوية".العراق ينفي إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري أحمد الشرع

https://sarabic.ae/20250226/لافروف-روسيا-تسعى-إلى-رفع-العقوبات-عن-سوريا-دون-أي-شروط-1098190998.html

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