https://sarabic.ae/20250227/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يبحث-الملف-السوري-مع-المبعوث-الأممي-الخاص-غير-بيدرسون-1098216080.html
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث الملف السوري مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث الملف السوري مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون
سبوتنيك عربي
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، الوضع في سوريا مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، حسبما ذكرت وزارة الخارجية... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T05:41+0000
2025-02-27T05:41+0000
2025-02-27T05:41+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. وأعلنت الوزارة في بيان لها: "جرى نقاش معمق حول كامل نطاق القضايا المتعلقة بسوريا، بما في ذلك الوضع الحالي على الأرض، ومهام المساعدة الإنسانية الدولية لسوريا وتعزيز العملية السياسية الشاملة التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، على أساس احترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها، كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".وأكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن بلاده تدعو إلى رفع جميع العقوبات أحادية الجانب المفروضة ضد سوريا، مشيراً إلى أنها أصبحت بلا معنى بعد تغيير النظام.وكشف أنه "في الظروف الحالية، من الضروري التخلي عن نهج المواجهة المسيسة تجاه الأزمة السورية وتوحيد الجهود الدولية لتقديم المساعدة الفعالة للشعب السوري وتسهيل انتعاش البلاد في مرحلة ما بعد الأزمة. وندعو إلى رفع جميع العقوبات الأحادية الجانب ضد سوريا في أقرب وقت ممكن؛ والتي من الواضح أنها تعرقل تنفيذ هذه المهمة ذات الأولوية".العراق ينفي إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري أحمد الشرع
https://sarabic.ae/20250226/لافروف-روسيا-تسعى-إلى-رفع-العقوبات-عن-سوريا-دون-أي-شروط-1098190998.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث الملف السوري مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، الوضع في سوريا مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.
موسكو- سبوتنيك. وأعلنت الوزارة في بيان لها: "جرى نقاش معمق حول كامل نطاق القضايا المتعلقة بسوريا، بما في ذلك الوضع الحالي على الأرض، ومهام المساعدة الإنسانية الدولية لسوريا وتعزيز العملية السياسية الشاملة التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، على أساس احترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها، كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
وأوضحت الوزارة أن الجانبين ناقشا المحادثات بشأن سوريا في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مع التركيز على أهمية الحفاظ على التوافق الدولي بشأن مختلف جوانب التسوية السورية.
وأكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن بلاده تدعو إلى رفع جميع العقوبات أحادية الجانب المفروضة ضد سوريا، مشيراً إلى أنها أصبحت بلا معنى بعد تغيير النظام.
وصرح بوغدانوف، بحسب تعليق بهذا الصدد لوزارة الخارجية الروسية، أن "القيود الاقتصادية المفروضة ضد سوريا ليس لها أساس قانوني دولي، ولم تتم الموافقة عليها بموجب القرار ذي الصلة الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما هو مطلوب بموجب ميثاق هذه المنظمة العالمية".
وكشف أنه "في الظروف الحالية، من الضروري التخلي عن نهج المواجهة المسيسة تجاه الأزمة السورية وتوحيد الجهود الدولية لتقديم المساعدة الفعالة للشعب السوري وتسهيل انتعاش البلاد في مرحلة ما بعد الأزمة. وندعو إلى رفع جميع العقوبات الأحادية الجانب ضد سوريا في أقرب وقت ممكن؛ والتي من الواضح أنها تعرقل تنفيذ هذه المهمة ذات الأولوية".