https://sarabic.ae/20250227/وفد-التعاون-الروسي-يقوم-بزيارة-عمل-إلى-ليبيا-لتعزيز-العلاقات-الثقافية-والإنسانية-1098234079.html
وفد التعاون الروسي يقوم بزيارة عمل إلى ليبيا لتعزيز العلاقات الثقافية والإنسانية
وفد التعاون الروسي يقوم بزيارة عمل إلى ليبيا لتعزيز العلاقات الثقافية والإنسانية
سبوتنيك عربي
في إطار تعزيز التعاون "الروسي - الليبي"، قام وفد التعاون الروسي بزيارة عمل إلى ليبيا في الفترة من 23 إلى 26 فبراير/ شباط الحالي. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T14:33+0000
2025-02-27T14:33+0000
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الزيارة جرت في العاصمة الليبية طرابلس، وعقد خلالها الوفد اجتماعا مع السفير الروسي لدى ليبيا، حيث تم مناقشة تعزيز التعاون الإنساني بين البلدين، بحسب مراسل "سبوتنيك".وبالإضافة إلى ذلك ناقش الجانبان الاستعدادات للاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما تم التباحث حول خطوات إضافية لتعميق التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية. كما شهدت الزيارة عقد اجتماع مع المواطنين الروس المقيمين في ليبيا، حيث تم التنسيق مع خريجي الجامعات الروسية الذين شكلوا هذا العام "رابطة الليبيين الناطقين بالروسية".وتم وضع خطط للاحتفال بالذكرى الثمانين لنصر الحرب العالمية الثانية، مع التركيز على تعزيز تدريس اللغة الروسية وإنشاء مركز ثقافي روسي في ليبيا. كما شكلت الزيارة فرصة لتأكيد استمرارية التطور في العلاقات بين البلدين، حيث يزداد اهتمام الليبيين بروسيا، مما يعزز فرص التعاون في مختلف المجالات.
https://sarabic.ae/20250115/روسيا-وليبيا-تخططان-لتوسيع-التعاون-في-قطاع-الطاقة-1096807063.html
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سبوتنيك عربي
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حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن
حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن
وفد التعاون الروسي يقوم بزيارة عمل إلى ليبيا لتعزيز العلاقات الثقافية والإنسانية
حصري
في إطار تعزيز التعاون "الروسي - الليبي"، قام وفد التعاون الروسي بزيارة عمل إلى ليبيا في الفترة من 23 إلى 26 فبراير/ شباط الحالي.
الزيارة جرت في العاصمة الليبية طرابلس، وعقد خلالها الوفد اجتماعا مع السفير الروسي لدى ليبيا، حيث تم مناقشة تعزيز التعاون الإنساني بين البلدين، بحسب مراسل "سبوتنيك
".
وبالإضافة إلى ذلك ناقش الجانبان الاستعدادات للاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
، كما تم التباحث حول خطوات إضافية لتعميق التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية.
كما شهدت الزيارة عقد اجتماع مع المواطنين الروس المقيمين في ليبيا، حيث تم التنسيق مع خريجي الجامعات الروسية الذين شكلوا هذا العام "رابطة الليبيين الناطقين بالروسية".
وتم وضع خطط للاحتفال بالذكرى الثمانين لنصر الحرب العالمية الثانية، مع التركيز على تعزيز تدريس اللغة الروسية وإنشاء مركز ثقافي روسي في ليبيا.
كما شكلت الزيارة فرصة لتأكيد استمرارية التطور في العلاقات بين البلدين، حيث يزداد اهتمام الليبيين
بروسيا، مما يعزز فرص التعاون في مختلف المجالات.