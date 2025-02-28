https://sarabic.ae/20250228/تقرير-بيونغ-يانغ-أطلقت-صواريخ-كروز-استراتيجية-لاختبار-الردع-النووي-1098250321.html

تقرير: بيونغ يانغ أطلقت صواريخ "كروز" استراتيجية لاختبار الردع النووي

تقرير: بيونغ يانغ أطلقت صواريخ "كروز" استراتيجية لاختبار الردع النووي

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الجمعة، بأن البلاد أطلقت صواريخ "كروز" استراتيجية في المياه قبالة ساحلها الغربي، في وقت سابق من... 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T06:47+0000

2025-02-28T06:47+0000

2025-02-28T07:38+0000

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، مساء الخميس، أن زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، قد دعا إلى الاستعداد الكامل للحرب بالقوة النووية، وهو ما نقلته وكالة "يونهاب".وأجرى الجيش الشعبي الكوري تدريبات الإطلاق في المناطق الغربية، صباح يوم الأربعاء الماضي، تحت إشراف الزعيم "كيم"، من أجل "إبلاغ أعداء البلاد بقدرة الجيش الشعبي الكوري على شن هجوم مضاد في أي مكان، وجاهزية وسائله التشغيلية النووية المختلفة وإظهار موثوقية الردع النووي للبلاد".ودعا الزعيم الكوري إلى الدفاع الدائم عن حق البلاد السيادي وأمنها بالدرع النووي الموثوق به، مشددا على أن "القدرة الضاربة القوية تضمن الردع الأمثل والقدرة الدفاعية، وأن البلاد يجب أن تسعى لجاهزية قتالية أكثر شمولا للقوة النووية والاستعداد الكامل لاستخدامها".وأشارت الوكالة إلى أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة بعدما اتخذت مسارا بيضاويا طوله 1,587 كيلومترا لمدة تتراوح بين 7,961 و7,973 ثانية.ويذكر أن الإطلاق الأخير يمثل أول إطلاق لصواريخ كروز من قبل كوريا الديمقراطية منذ يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، بينما كانت قد اختبرت في ذلك الوقت ما زعمت أنه "صواريخ كروز استراتيجية موجهة من البحر إلى الأرض في أول إطلاق صاروخي تقوم به منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه الشهر الماضي".وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الديمقراطية الشعبية، قد كشفت مطلع الشهر الجاري، عن تفقد الزعيم كيم جونغ أون، لقاعدة لإنتاج المواد النووية ومعهد للأسلحة النووية، في ثاني كشف من نوعه عن منشأة لتخصيب اليورانيوم بعد الكشف الأول، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

https://sarabic.ae/20250225/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يريد-أقوى-جيش-في-العالم-1098145766.html

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