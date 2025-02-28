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تقرير: بيونغ يانغ أطلقت صواريخ "كروز" استراتيجية لاختبار الردع النووي
تقرير: بيونغ يانغ أطلقت صواريخ "كروز" استراتيجية لاختبار الردع النووي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الجمعة، بأن البلاد أطلقت صواريخ "كروز" استراتيجية في المياه قبالة ساحلها الغربي، في وقت سابق من... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T06:47+0000
2025-02-28T07:38+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، مساء الخميس، أن زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، قد دعا إلى الاستعداد الكامل للحرب بالقوة النووية، وهو ما نقلته وكالة "يونهاب".وأجرى الجيش الشعبي الكوري تدريبات الإطلاق في المناطق الغربية، صباح يوم الأربعاء الماضي، تحت إشراف الزعيم "كيم"، من أجل "إبلاغ أعداء البلاد بقدرة الجيش الشعبي الكوري على شن هجوم مضاد في أي مكان، وجاهزية وسائله التشغيلية النووية المختلفة وإظهار موثوقية الردع النووي للبلاد".ودعا الزعيم الكوري إلى الدفاع الدائم عن حق البلاد السيادي وأمنها بالدرع النووي الموثوق به، مشددا على أن "القدرة الضاربة القوية تضمن الردع الأمثل والقدرة الدفاعية، وأن البلاد يجب أن تسعى لجاهزية قتالية أكثر شمولا للقوة النووية والاستعداد الكامل لاستخدامها".وأشارت الوكالة إلى أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة بعدما اتخذت مسارا بيضاويا طوله 1,587 كيلومترا لمدة تتراوح بين 7,961 و7,973 ثانية.ويذكر أن الإطلاق الأخير يمثل أول إطلاق لصواريخ كروز من قبل كوريا الديمقراطية منذ يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، بينما كانت قد اختبرت في ذلك الوقت ما زعمت أنه "صواريخ كروز استراتيجية موجهة من البحر إلى الأرض في أول إطلاق صاروخي تقوم به منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه الشهر الماضي".وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الديمقراطية الشعبية، قد كشفت مطلع الشهر الجاري، عن تفقد الزعيم كيم جونغ أون، لقاعدة لإنتاج المواد النووية ومعهد للأسلحة النووية، في ثاني كشف من نوعه عن منشأة لتخصيب اليورانيوم بعد الكشف الأول، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
https://sarabic.ae/20250225/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يريد-أقوى-جيش-في-العالم-1098145766.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

تقرير: بيونغ يانغ أطلقت صواريخ "كروز" استراتيجية لاختبار الردع النووي

06:47 GMT 28.02.2025 (تم التحديث: 07:38 GMT 28.02.2025)
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© Photo / KCNA
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أفادت وسائل إعلام في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الجمعة، بأن البلاد أطلقت صواريخ "كروز" استراتيجية في المياه قبالة ساحلها الغربي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، لاختبار الردع النووي.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، مساء الخميس، أن زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، قد دعا إلى الاستعداد الكامل للحرب بالقوة النووية، وهو ما نقلته وكالة "يونهاب".
وأجرى الجيش الشعبي الكوري تدريبات الإطلاق في المناطق الغربية، صباح يوم الأربعاء الماضي، تحت إشراف الزعيم "كيم"، من أجل "إبلاغ أعداء البلاد بقدرة الجيش الشعبي الكوري على شن هجوم مضاد في أي مكان، وجاهزية وسائله التشغيلية النووية المختلفة وإظهار موثوقية الردع النووي للبلاد".
ودعا الزعيم الكوري إلى الدفاع الدائم عن حق البلاد السيادي وأمنها بالدرع النووي الموثوق به، مشددا على أن "القدرة الضاربة القوية تضمن الردع الأمثل والقدرة الدفاعية، وأن البلاد يجب أن تسعى لجاهزية قتالية أكثر شمولا للقوة النووية والاستعداد الكامل لاستخدامها".
وأشارت الوكالة إلى أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة بعدما اتخذت مسارا بيضاويا طوله 1,587 كيلومترا لمدة تتراوح بين 7,961 و7,973 ثانية.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
زعيم كوريا الديمقراطية يريد "أقوى جيش في العالم"
25 فبراير, 06:38 GMT
ويذكر أن الإطلاق الأخير يمثل أول إطلاق لصواريخ كروز من قبل كوريا الديمقراطية منذ يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، بينما كانت قد اختبرت في ذلك الوقت ما زعمت أنه "صواريخ كروز استراتيجية موجهة من البحر إلى الأرض في أول إطلاق صاروخي تقوم به منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه الشهر الماضي".
وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الديمقراطية الشعبية، قد كشفت مطلع الشهر الجاري، عن تفقد الزعيم كيم جونغ أون، لقاعدة لإنتاج المواد النووية ومعهد للأسلحة النووية، في ثاني كشف من نوعه عن منشأة لتخصيب اليورانيوم بعد الكشف الأول، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
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