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https://sarabic.ae/20250228/ماذا-فعل-يحيى-السنوار-في-روبوت-الذكاء-الاصطناعي-في-التعليم-الديني-الإسرائيلي؟-1098271048.html
ماذا فعل يحيى السنوار في روبوت الذكاء الاصطناعي في التعليم الديني الإسرائيلي؟
ماذا فعل يحيى السنوار في روبوت الذكاء الاصطناعي في التعليم الديني الإسرائيلي؟
سبوتنيك عربي
اتخذت إسرائيل، اليوم الجمعة، إجراء بشأن "روبوت الذكاء الاصطناعي"، المستخدم في التعليم الديني الرسمي. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
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وأعلن وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، اليوم الجمعة، عن إيقاف تشغيل الروبوت، وذلك بعد تلقي شكاوى حول مشكلات تقنية.وجاء القرار عقب انتشار صور على مواقع التواصل، تُظهر رفض النظام الإجابة عن أسئلة مثل "هل يحيى السنوار إرهابي؟"، و"ما هي حرب الأيام الستة؟"، ما أثار انتقادات واسعة حول دقته.وأوضح كيش عبر منصة "إكس" أن "النظام المستخدم في التعليم الديني يختلف عن نظيره في المدارس الرسمية بسبب متطلبات خاصة، مؤكدًا إيقافه حتى حل المشكلات".يُذكر أن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية أعلنت سابقا عن خطة لإدخال أدوات "الذكاء الاصطناعي" في الفصول الدراسية بحلول 2025، لتشمل طلاب الصف الرابع حتى الثاني عشر، ضمن برنامج لتعزيز التكنولوجيا في المجتمع الإسرائيلي.ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024، اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، بعد عام كامل من مطاردته.
https://sarabic.ae/20250221/ماذا-وجدوا-في-دمه-صحيفة-إسرائيلية-تكشف-تفاصيل-تقرير-تشريح-جثمان-السنوار-1098031318.html
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الذكاء الاصطناعي
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الذكاء الاصطناعي

ماذا فعل يحيى السنوار في روبوت الذكاء الاصطناعي في التعليم الديني الإسرائيلي؟

16:53 GMT 28.02.2025
© AP Photo / Khalil Hamraالقيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار
القيادي في حركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
تابعنا عبر
اتخذت إسرائيل، اليوم الجمعة، إجراء بشأن "روبوت الذكاء الاصطناعي"، المستخدم في التعليم الديني الرسمي.
وأعلن وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، اليوم الجمعة، عن إيقاف تشغيل الروبوت، وذلك بعد تلقي شكاوى حول مشكلات تقنية.
وجاء القرار عقب انتشار صور على مواقع التواصل، تُظهر رفض النظام الإجابة عن أسئلة مثل "هل يحيى السنوار إرهابي؟"، و"ما هي حرب الأيام الستة؟"، ما أثار انتقادات واسعة حول دقته.
وأوضح كيش عبر منصة "إكس" أن "النظام المستخدم في التعليم الديني يختلف عن نظيره في المدارس الرسمية بسبب متطلبات خاصة، مؤكدًا إيقافه حتى حل المشكلات".
يُذكر أن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية أعلنت سابقا عن خطة لإدخال أدوات "الذكاء الاصطناعي" في الفصول الدراسية بحلول 2025، لتشمل طلاب الصف الرابع حتى الثاني عشر، ضمن برنامج لتعزيز التكنولوجيا في المجتمع الإسرائيلي.
يحيى السنوار... محطات في حياة مهندس طوفان الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
ماذا وجدوا في دمه.. صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل تقرير تشريح جثمان السنوار
21 فبراير, 10:04 GMT
ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024، اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، بعد عام كامل من مطاردته.
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