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القوات الروسية تحرر نوفوسيلكا ونوفوشيريتوفاتوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20250221/ماذا-وجدوا-في-دمه-صحيفة-إسرائيلية-تكشف-تفاصيل-تقرير-تشريح-جثمان-السنوار-1098031318.html
ماذا وجدوا في دمه.. صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل تقرير تشريح جثمان السنوار
ماذا وجدوا في دمه.. صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل تقرير تشريح جثمان السنوار
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، بعض تفاصيل التقرير النهائي للفحوصات الطبية، التي أجريت على جثمان يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس". 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T10:04+0000
2025-02-21T10:04+0000
غزة
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إسرائيل
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وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأنه تم إجراء عملية التشريح في كلية الطب بجامعة تل أبيب، حيث أظهرت النتائج أن يحيى السنوار أصيب برصاصة في رأسه أطلقت من مسافة بعيدة، مع تعرضه لإصابات أخرى ناجمة عن سقوط قذيفة، حيث تم العثور على شظايا داخل جسده.وذكر التقرير التشريحي لجثمان السنوار عدم وجود أي أثر للمخدرات في دمه، إلا أن الملاحظة الأكثر أهمية فكانت ارتفاع نسبة الكافيين في دمه، مما يشير إلى استهلاك مكثف للمنبهات، دون وجود أي مؤثرات عقلية أخرى. ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن القرار الأكثر لفتا للانتباه، كان عدم إزالة الرصاصات التي استقرت في رأس السنوار، وهو ما قد يمنع تحديد هوية الجندي الإسرائيلي الذي أطلق النار عليه بدقة. ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024، اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بعد عام كامل من مطاردته.وأمس الخميس، أعلن مكتب بنيامين نتنياهو، أن حركة "حماس" الفلسطينية لا تزال تحتجز 69 رهينة إسرائيليا في قطاع غزة، بما في ذلك جثث من قتلوا في الأسر.وجاء في البيان: "هناك حاليا 69 رهينة محتجزين في قطاع غزة، أحياء وأموات، وتقع على عاتق دولة إسرائيل مسؤولية أخلاقية لإعادة جميع الرهائن".وشددت حركة حماس على أن عمليات تبادل الأسرى هي السبيل الوحيد لعودة الأسرى الإسرائيليين أحياء، ونشرت الحركة بيانا لها، صباح اليوم الخميس، تعليقا على مراسم تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة، مؤكدة أن أي محاولة لاستعادتهم بالقوة أو العودة إلى الحرب لن تسفر إلا عن مزيد من الخسائر.وقالت الحركة إن "كتائب القسام وفصائل المقاومة حرصت خلال مراسم تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى، بينما لم يراعِ الاحتلال حياتهم وهم أحياء".وأشارت الحركة إلى أن "المقاومة حافظت على حياة الأسرى الإسرائيليين وقدمت لهم ما تستطيع، وتعاملت معهم بإنسانية، إلا أن جيش الاحتلال قتلهم مع آسريهم عبر استهداف أماكن احتجازهم بالقصف".
https://sarabic.ae/20250130/أمام-منزل-السنوار-تسليم-دفعة-جديدة-من-الرهائن-الإسرائيليين-فيديو-1097302396.html
https://sarabic.ae/20250221/بزعم-اختراق-حماس-للاتفاق-بن-غفير-يدعو-إلى-إعادة-الحرب-في-غزة-1098021144.html
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غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

ماذا وجدوا في دمه.. صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل تقرير تشريح جثمان السنوار

10:04 GMT 21.02.2025
© Sputnikيحيى السنوار... محطات في حياة مهندس "طوفان الأقصى"
يحيى السنوار... محطات في حياة مهندس طوفان الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، بعض تفاصيل التقرير النهائي للفحوصات الطبية، التي أجريت على جثمان يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس".
وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأنه تم إجراء عملية التشريح في كلية الطب بجامعة تل أبيب، حيث أظهرت النتائج أن يحيى السنوار أصيب برصاصة في رأسه أطلقت من مسافة بعيدة، مع تعرضه لإصابات أخرى ناجمة عن سقوط قذيفة، حيث تم العثور على شظايا داخل جسده.
وذكر التقرير التشريحي لجثمان السنوار عدم وجود أي أثر للمخدرات في دمه، إلا أن الملاحظة الأكثر أهمية فكانت ارتفاع نسبة الكافيين في دمه، مما يشير إلى استهلاك مكثف للمنبهات، دون وجود أي مؤثرات عقلية أخرى.
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أمام منزل السنوار... تسليم دفعة جديدة من الرهائن الإسرائيليين... فيديو
30 يناير, 08:58 GMT
ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن القرار الأكثر لفتا للانتباه، كان عدم إزالة الرصاصات التي استقرت في رأس السنوار، وهو ما قد يمنع تحديد هوية الجندي الإسرائيلي الذي أطلق النار عليه بدقة.
ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024، اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بعد عام كامل من مطاردته.
وأمس الخميس، أعلن مكتب بنيامين نتنياهو، أن حركة "حماس" الفلسطينية لا تزال تحتجز 69 رهينة إسرائيليا في قطاع غزة، بما في ذلك جثث من قتلوا في الأسر.
وجاء في البيان: "هناك حاليا 69 رهينة محتجزين في قطاع غزة، أحياء وأموات، وتقع على عاتق دولة إسرائيل مسؤولية أخلاقية لإعادة جميع الرهائن".
وشددت حركة حماس على أن عمليات تبادل الأسرى هي السبيل الوحيد لعودة الأسرى الإسرائيليين أحياء، ونشرت الحركة بيانا لها، صباح اليوم الخميس، تعليقا على مراسم تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة، مؤكدة أن أي محاولة لاستعادتهم بالقوة أو العودة إلى الحرب لن تسفر إلا عن مزيد من الخسائر.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
بزعم اختراق "حماس" للاتفاق.. بن غفير يدعو إلى إعادة الحرب في غزة
06:56 GMT
وقالت الحركة إن "كتائب القسام وفصائل المقاومة حرصت خلال مراسم تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى، بينما لم يراعِ الاحتلال حياتهم وهم أحياء".
وأشارت الحركة إلى أن "المقاومة حافظت على حياة الأسرى الإسرائيليين وقدمت لهم ما تستطيع، وتعاملت معهم بإنسانية، إلا أن جيش الاحتلال قتلهم مع آسريهم عبر استهداف أماكن احتجازهم بالقصف".
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