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مجلس الأمن الروسي: روسيا والصين لديهما نهجان متسقان تجاه القضايا الرئيسية
مجلس الأمن الروسي: روسيا والصين لديهما نهجان متسقان تجاه القضايا الرئيسية
سبوتنيك عربي
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن روسيا والصين لديهما نهجان متسقان تجاه القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T06:52+0000
2025-02-28T06:52+0000
روسيا
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وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي، في اجتماع مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي: "أود أن أشير بشكل خاص إلى أنني وصلت إلى الصين المضيافة بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أعقاب محادثته الهاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في 24 شباط/ فبراير".وأشار سكرتير مجلس الأمن الروسي، إلى أن روسيا والصين لديهما نهجان متسقان تجاه القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية. وتعمل الدول في تضامن تام داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، ومجموعة العشرين، ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ وغيرها من المنظمات الدولية. وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي بأن شويغو وصل إلى بكين للقاء وزير الخارجية الصيني، وانغ يي. ومن المقرر خلال المحادثات مناقشة القضايا الثنائية في مجال الأمن، فضلاً عن المشاكل الدولية والإقليمية.شويغو يكشف عن نتائج مباحثاته في إندونيسيا... فيديو"روسيا وآسيا الوسطى: التعاون في عالم متعدد الأقطاب"... موضع مؤتمر "فالداي"
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روسيا, الصين, العالم
روسيا, الصين, العالم

مجلس الأمن الروسي: روسيا والصين لديهما نهجان متسقان تجاه القضايا الرئيسية

06:52 GMT 28.02.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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تابعنا عبر
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن روسيا والصين لديهما نهجان متسقان تجاه القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.
وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي، في اجتماع مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي: "أود أن أشير بشكل خاص إلى أنني وصلت إلى الصين المضيافة بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أعقاب محادثته الهاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في 24 شباط/ فبراير".

وأضاف شويغو: "إن الاتفاق على لقائنا في وقت قصير هو دليل على طبيعة الحوار الثنائي الخاصة".

وأشار سكرتير مجلس الأمن الروسي، إلى أن روسيا والصين لديهما نهجان متسقان تجاه القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية. وتعمل الدول في تضامن تام داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، ومجموعة العشرين، ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ وغيرها من المنظمات الدولية.

وأضاف شويغو: "نحن ممتنون للصين لدعمها لرئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" العام الماضي. ومن جانبنا، سنساعد شركاءنا الصينيين في عملهم".

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي بأن شويغو وصل إلى بكين للقاء وزير الخارجية الصيني، وانغ يي. ومن المقرر خلال المحادثات مناقشة القضايا الثنائية في مجال الأمن، فضلاً عن المشاكل الدولية والإقليمية.
شويغو يكشف عن نتائج مباحثاته في إندونيسيا... فيديو
"روسيا وآسيا الوسطى: التعاون في عالم متعدد الأقطاب"... موضع مؤتمر "فالداي"
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