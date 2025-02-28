مجلس الأمن الروسي: روسيا والصين لديهما نهجان متسقان تجاه القضايا الرئيسية
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy/
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أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن روسيا والصين لديهما نهجان متسقان تجاه القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.
وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي، في اجتماع مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي: "أود أن أشير بشكل خاص إلى أنني وصلت إلى الصين المضيافة بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أعقاب محادثته الهاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في 24 شباط/ فبراير".
وأضاف شويغو: "إن الاتفاق على لقائنا في وقت قصير هو دليل على طبيعة الحوار الثنائي الخاصة".
🗣 شويغو: روسيا والصين لديهما نهجان متسقان تجاه القضايا الرئيسية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 28, 2025
⭕️أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن روسيا والصين لديهما نهجان متسقان تجاه القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.
⭕️وقال شويغو، في اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي:
💬"أود أن أشير… pic.twitter.com/Xq7oOLLnzl
وأشار سكرتير مجلس الأمن الروسي، إلى أن روسيا والصين لديهما نهجان متسقان تجاه القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية. وتعمل الدول في تضامن تام داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، ومجموعة العشرين، ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ وغيرها من المنظمات الدولية.
وأضاف شويغو: "نحن ممتنون للصين لدعمها لرئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" العام الماضي. ومن جانبنا، سنساعد شركاءنا الصينيين في عملهم".
وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي بأن شويغو وصل إلى بكين للقاء وزير الخارجية الصيني، وانغ يي. ومن المقرر خلال المحادثات مناقشة القضايا الثنائية في مجال الأمن، فضلاً عن المشاكل الدولية والإقليمية.