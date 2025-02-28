https://sarabic.ae/20250228/نيمار-يكشف-عن-عرض-من-ناد-أوروبي-بـشيك-على-بياض-1098258456.html

نيمار يكشف عن عرض من ناد أوروبي بـ"شيك على بياض"

نيمار يكشف عن عرض من ناد أوروبي بـ"شيك على بياض"

سبوتنيك عربي

كشف نيمار، نجم سانتوس البرازيلي، عن مفاجأة كبيرة تتعلق بتلقيه عروضا مغرية من كبار أندية أوروبا قبل انتقاله التاريخي إلى نادي برشلونة الإسباني في العام 2013. 28.02.2025, سبوتنيك عربي

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ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن نيمار أنه تلقى عرضا من بايرن ميونخ الألماني، إلا أنه قرر التركيز على الرحيل للدوري الإسباني سواء إلى برشلونة أو ريال مدريد.وأكد نيمار تلقيه عرضا من ريال مدريد الذي وصفه بأنه عرض مفتوح بـ"شيك على بياض" للرحيل إلى العملاق المدريدي، مؤكدا أن "إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس النادي، لم تحدد مبلغا للانتقال أو الراتب، بل تركت الخيار لي في تحديد الرقم الذي أريده مقابل الانتقال إلى صفوف الملكي".وأفاد نيمار نقلا عن مسؤولي ريال مدريد قولهم: "إذا أردت الانضمام، فقط ضع المبلغ الذي تريده على الورق وسندفعه لك"، بينما لم يتوقف إغراء الملكي لنيمار عند الشيك على بياض، بل امتد إلى الجانب المادي حيث كشف اللاعب البرازيلي أن ريال مدريد كان مستعدا لمنحه راتبا يصل إلى 3 أضعاف ما كان سيتقاضاه في برشلونة.وأشار إلى أن "حلم منذ الصغر كان اللعب في صفوف البارسا، والسير على خطى مثله الأعلى رونالدينهو، واللعب بجوار الأسطورة ليونيل ميسي".ويذكر أن نيمار رحل، مؤخرًا، عن صفوف الهلال السعودي بعد فسخ عقده بالتراضي في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وانتقل إلى ناديه الأول سانتوس البرازيلي.

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أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, الدوري الإسباني