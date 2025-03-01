https://sarabic.ae/20250301/السعودية-تخسر-لقب-أمم-آسيا-للشباب-بعد-الهزيمة-أمام-أستراليا-فيديو-1098297915.html
السعودية تخسر لقب أمم آسيا للشباب بعد الهزيمة أمام أستراليا.. فيديو
السعودية تخسر لقب أمم آسيا للشباب بعد الهزيمة أمام أستراليا.. فيديو
سبوتنيك عربي
خسر المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عاما، اليوم السبت، المباراة النهائية لكأس أمم آسيا أمام نظيره الأسترالي بركلات الترجيح (5 ـ 4). 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T18:38+0000
2025-03-01T18:38+0000
2025-03-01T18:38+0000
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وانتهت المباراة بالتعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق، في المباراة التي احتضنها ملعب مركز "باوان" الرياضي في الصين.وكان المنتخب الأسترالي قد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 24 من عمر المباراة عن طريق لاعبه لويس أغوستي، فيما نجح المنتخب السعودي في إدراك التعادل في الوقت القاتل من الشوط الثاني، بعدما أحرز طلال حاجي هدفا ثمينا عادل به النتيجة في وقت كانت المباراة تسير نحو النهاية بفوز أستراليا وتتويجها باللقب.ومع نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي، لجأ الفريقان للوقتين الإضافيين اللذين لم يشهدا تغييرا في النتيجة، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي منحت أستراليا اللقب بعد الفوز (5 - 4).وبتلك النتيجة تمكن منتخب أستراليا من نيل أول لقب في تاريخ مشاركاته في كأس آسيا للشباب.ويشار إلى أن المنتخب السعودي قد أحرز لقب كأس أمم آسيا للشباب في 3 مناسبات سابقة، وذلك في نسخ 1986 و1992 و2018.ومن المقرر أن يكون منتخب الأخضر السعودي ضمن قائمة منتخبات آسيا المتأهلة لنهائيات كأس العالم للشباب للعام 2025 والمقامة في تشيلي إلى جانب منتخبات اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية.
https://sarabic.ae/20241228/المنتخب-السعودي-يتأهل-لنصف-نهائي-كأس-الخليج-1096289504.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, منتخب السعودية لكرة القدم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
رياضة, أخبار كرة القدم, منتخب السعودية لكرة القدم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية تخسر لقب أمم آسيا للشباب بعد الهزيمة أمام أستراليا.. فيديو
خسر المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عاما، اليوم السبت، المباراة النهائية لكأس أمم آسيا أمام نظيره الأسترالي بركلات الترجيح (5 ـ 4).
وانتهت المباراة بالتعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق، في المباراة التي احتضنها ملعب مركز "باوان" الرياضي في الصين.
وكان المنتخب الأسترالي قد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 24 من عمر المباراة عن طريق لاعبه لويس أغوستي، فيما نجح المنتخب السعودي في إدراك التعادل في الوقت القاتل من الشوط الثاني، بعدما أحرز طلال حاجي هدفا ثمينا عادل به النتيجة في وقت كانت المباراة تسير نحو النهاية بفوز أستراليا وتتويجها باللقب.
28 ديسمبر 2024, 18:52 GMT
ومع نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي، لجأ الفريقان للوقتين الإضافيين اللذين لم يشهدا تغييرا في النتيجة، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي منحت أستراليا اللقب بعد الفوز (5 - 4).
وبتلك النتيجة تمكن منتخب أستراليا من نيل أول لقب في تاريخ مشاركاته في كأس آسيا للشباب.
ويشار إلى أن المنتخب السعودي
قد أحرز لقب كأس أمم آسيا للشباب في 3 مناسبات سابقة، وذلك في نسخ 1986 و1992 و2018.
ومن المقرر أن يكون منتخب الأخضر السعودي ضمن قائمة منتخبات آسيا المتأهلة لنهائيات كأس العالم للشباب
للعام 2025 والمقامة في تشيلي إلى جانب منتخبات اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية.