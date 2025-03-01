وكالة "موديز" ترفع تصنيف تونس الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:50 GMT
10 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
جولة جديدة من مفاوضات غزة في القاهرة، عبد الله أوجلان يدعو جميع المجموعات الكردية للتخلي عن السلاح وحل نفسها
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
10:29 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
14:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:00 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:22 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250301/وكالة-موديز-ترفع-تصنيف-تونس-الائتماني-مع-نظرة-مستقبلية-مستقرة--1098286645.html
وكالة "موديز" ترفع تصنيف تونس الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة
وكالة "موديز" ترفع تصنيف تونس الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة
سبوتنيك عربي
رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس إلى "سي أي أي 1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في تقرير أصدرته الوكالة أخيرًا، والذي أشار إلى أن هذه الترقية... 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T10:31+0000
2025-03-01T10:31+0000
اقتصاد
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/14/1092934450_0:0:1228:690_1920x0_80_0_0_4b158dbc355b67e094f786a6d877b645.jpg
ونقلت قناة "العربية" عن "موديز"، قولها إن "هذه الترقية تأتي أيضًا نتيجة لقدرة البنك المركزي التونسي على الحفاظ على احتياطيات مستقرة من النقد الأجنبي خلال العامين الماضيين، مما يعزز ثقة الأسواق في الاقتصاد التونسي".وأضافت الوكالة أن "التخفيض التدريجي والمستمر للعجز المالي في تونس يساهم في تقليل مخاطر السداد، على الرغم من استمرار بعض التحديات التمويلية التي تواجهها البلاد".وجاءت هذه الخطوة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في تونس، حيث نما الاقتصاد بنسبة 1.6% مع نهاية عام 2024، ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه تحديات تتعلق بالسيولة والعجز المالي.ويذكر أن وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، كانت قد أعلنت العام الماضي، أن الدين العام للبلاد سيستمر في الانخفاض ليصل إلى 76.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مع توقعات بانخفاض عجز الميزانية إلى 3.6% في العام نفسه.وأكدت الوزيرة أن "تحقيق هذه المستويات يتطلب تحقيق معدل نمو اقتصادي بنحو 3.2% في عام 2025، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار قيمة الدينار، وزيادة الاعتماد على الاقتراض الداخلي، وتقليص حجم الدين الخارجي".تواجه تونس أزمة مالية حادة وصعوبات في تأمين التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022. وقد أدى ذلك إلى نقص في سلع أساسية مثل السكر والبن والأرز والشاي، وفقًا لتقارير.وكانت العاصمة تونس، قد حلت في المركز الـ17 ضمن ترتيب المدن العربية، وفقا لمؤشر تكلفة المعيشة للعام 2025، الصادر عن موقع "نومبيو".وتصدرت مدينة دبي قائمة أغلى المدن العربية بتكلفة المعيشة بحصولها على 58.0 نقطة، تلتها مدينة أبو ظبي في المرتبة الثانية بـ52.6 نقطة، بينما جاءت الإسكندرية في أسفل التصنيف واحتلت المرتبة الأولى كأرخص مدينة عربية بـ17.9 نقطة.
https://sarabic.ae/20250212/تونسيون-يطلقون-مبادرات-خيرية-لإسعاد-الفقراء-والمحتاجين-مع-اقتراب-شهر-رمضان-صور-1097719134.html
https://sarabic.ae/20250225/الرئيس-التونسي-يتدخل-لمراجعة-استقلالية-البنك-المركزي-وانقسامات-بشأن-هذه-الخطوة-1098153608.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/14/1092934450_10:0:930:690_1920x0_80_0_0_22510d2a215fcb70d9c47f961f733813.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
اقتصاد, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار

وكالة "موديز" ترفع تصنيف تونس الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة

10:31 GMT 01.03.2025
© Photo / Unsplash/ Hammami Ghaziأعلام تونس
أعلام تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© Photo / Unsplash/ Hammami Ghazi
تابعنا عبر
رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس إلى "سي أي أي 1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في تقرير أصدرته الوكالة أخيرًا، والذي أشار إلى أن هذه الترقية تعكس التحسن الملحوظ في ملف استهلاك الديون الخارجية للقطاع الخاص في تونس، ما يدل على قدرة الحكومة على تحسين الوضع المالي للبلاد.
ونقلت قناة "العربية" عن "موديز"، قولها إن "هذه الترقية تأتي أيضًا نتيجة لقدرة البنك المركزي التونسي على الحفاظ على احتياطيات مستقرة من النقد الأجنبي خلال العامين الماضيين، مما يعزز ثقة الأسواق في الاقتصاد التونسي".
وأضافت الوكالة أن "التخفيض التدريجي والمستمر للعجز المالي في تونس يساهم في تقليل مخاطر السداد، على الرغم من استمرار بعض التحديات التمويلية التي تواجهها البلاد".
وجاءت هذه الخطوة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في تونس، حيث نما الاقتصاد بنسبة 1.6% مع نهاية عام 2024، ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه تحديات تتعلق بالسيولة والعجز المالي.
مع اقتراب شهر رمضان.. تونسيون يطلقون مبادرات خيرية لإسعاد الفقراء والمحتاجين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
تونسيون يطلقون مبادرات خيرية لإسعاد الفقراء والمحتاجين في شهر رمضان.. صور وفيديو
12 فبراير, 15:14 GMT
ويذكر أن وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، كانت قد أعلنت العام الماضي، أن الدين العام للبلاد سيستمر في الانخفاض ليصل إلى 76.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مع توقعات بانخفاض عجز الميزانية إلى 3.6% في العام نفسه.
وقالت البوغديري، أمام البرلمان التونسي، إن "الدين العام سيصل إلى 82.23% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، لينخفض إلى 80.46% في عام 2025"، وأضافت أن "عجز الميزانية سيتراجع إلى 5.5% في 2025 من 6.3% في 2024، قبل أن يصل إلى 3.6% في 2027".
وأكدت الوزيرة أن "تحقيق هذه المستويات يتطلب تحقيق معدل نمو اقتصادي بنحو 3.2% في عام 2025، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار قيمة الدينار، وزيادة الاعتماد على الاقتراض الداخلي، وتقليص حجم الدين الخارجي".
تواجه تونس أزمة مالية حادة وصعوبات في تأمين التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022. وقد أدى ذلك إلى نقص في سلع أساسية مثل السكر والبن والأرز والشاي، وفقًا لتقارير.
العملة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
الرئيس التونسي يتدخل لمراجعة استقلالية البنك المركزي.. وانقسامات بشأن هذه الخطوة
25 فبراير, 10:43 GMT
وكانت العاصمة تونس، قد حلت في المركز الـ17 ضمن ترتيب المدن العربية، وفقا لمؤشر تكلفة المعيشة للعام 2025، الصادر عن موقع "نومبيو".
وكشف التقرير عن قائمة بأغلى المدن العربية من حيث تكلفة المعيشة في عام 2025، حيث تصدرت المدن الكبرى المراتب الأولى بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات وارتفاع تكاليف الإسكان.
وتصدرت مدينة دبي قائمة أغلى المدن العربية بتكلفة المعيشة بحصولها على 58.0 نقطة، تلتها مدينة أبو ظبي في المرتبة الثانية بـ52.6 نقطة، بينما جاءت الإسكندرية في أسفل التصنيف واحتلت المرتبة الأولى كأرخص مدينة عربية بـ17.9 نقطة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала