https://sarabic.ae/20250301/وكالة-موديز-ترفع-تصنيف-تونس-الائتماني-مع-نظرة-مستقبلية-مستقرة--1098286645.html

وكالة "موديز" ترفع تصنيف تونس الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة

وكالة "موديز" ترفع تصنيف تونس الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة

سبوتنيك عربي

رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس إلى "سي أي أي 1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في تقرير أصدرته الوكالة أخيرًا، والذي أشار إلى أن هذه الترقية... 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T10:31+0000

2025-03-01T10:31+0000

2025-03-01T10:31+0000

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ونقلت قناة "العربية" عن "موديز"، قولها إن "هذه الترقية تأتي أيضًا نتيجة لقدرة البنك المركزي التونسي على الحفاظ على احتياطيات مستقرة من النقد الأجنبي خلال العامين الماضيين، مما يعزز ثقة الأسواق في الاقتصاد التونسي".وأضافت الوكالة أن "التخفيض التدريجي والمستمر للعجز المالي في تونس يساهم في تقليل مخاطر السداد، على الرغم من استمرار بعض التحديات التمويلية التي تواجهها البلاد".وجاءت هذه الخطوة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في تونس، حيث نما الاقتصاد بنسبة 1.6% مع نهاية عام 2024، ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه تحديات تتعلق بالسيولة والعجز المالي.ويذكر أن وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، كانت قد أعلنت العام الماضي، أن الدين العام للبلاد سيستمر في الانخفاض ليصل إلى 76.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مع توقعات بانخفاض عجز الميزانية إلى 3.6% في العام نفسه.وأكدت الوزيرة أن "تحقيق هذه المستويات يتطلب تحقيق معدل نمو اقتصادي بنحو 3.2% في عام 2025، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار قيمة الدينار، وزيادة الاعتماد على الاقتراض الداخلي، وتقليص حجم الدين الخارجي".تواجه تونس أزمة مالية حادة وصعوبات في تأمين التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022. وقد أدى ذلك إلى نقص في سلع أساسية مثل السكر والبن والأرز والشاي، وفقًا لتقارير.وكانت العاصمة تونس، قد حلت في المركز الـ17 ضمن ترتيب المدن العربية، وفقا لمؤشر تكلفة المعيشة للعام 2025، الصادر عن موقع "نومبيو".وتصدرت مدينة دبي قائمة أغلى المدن العربية بتكلفة المعيشة بحصولها على 58.0 نقطة، تلتها مدينة أبو ظبي في المرتبة الثانية بـ52.6 نقطة، بينما جاءت الإسكندرية في أسفل التصنيف واحتلت المرتبة الأولى كأرخص مدينة عربية بـ17.9 نقطة.

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