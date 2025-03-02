https://sarabic.ae/20250302/إصابة-أرعبت-الجماهير-حارس-يشوط-رأس-مهاجم-الفريق-المنافس-فيديو-1098309290.html
إصابة أرعبت الجماهير.. حارس "يشوط" رأس مهاجم الفريق المنافس.. فيديو
إصابة أرعبت الجماهير.. حارس "يشوط" رأس مهاجم الفريق المنافس.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مواجهة كريستال بالاس وميلوول، أمس السبت، ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، واقعة مروعة أصابت جماهير حضور المباراة بالذعر. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T11:03+0000
2025-03-02T11:03+0000
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حدث ذلك في الدقيقة الـ8 من عمر المباراة، عندما تعرض جين فيليب ماتيتا، مهاجم كريستال بالاس، لإصابة خطيرة بعدما ركله حارس ميلوول، ليام روبرتس، بقدمه في الرأس، خلال صراع على الكرة خارج منطقة الجزاء.وسقط ماتيتا على الفور وفقد وعيه، ما استدعى تدخّل الجهاز الطبي سريعا لإنقاذه وسط أجواء مشحونة بالقلق.وبعد تقديم الإسعافات الأولية، نُقل المهاجم الفرنسي على نقالة إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية.ورغم هذه اللحظات العصيبة، استُكملت المباراة بعد توقف دام لدقائق، وتمكن كريستال بالاس من تحقيق الفوز بنتيجة 3-1، ليحجز مكانه في الدور المقبل.
https://sarabic.ae/20250226/حارس-بالدوري-السعودي-يعتدي-على-الحكم-بعد-احتساب-هدف-مثير-فيديو--1098209543.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار
إصابة أرعبت الجماهير.. حارس "يشوط" رأس مهاجم الفريق المنافس.. فيديو
شهدت مواجهة كريستال بالاس وميلوول، أمس السبت، ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، واقعة مروعة أصابت جماهير حضور المباراة بالذعر.
حدث ذلك في الدقيقة الـ8 من عمر المباراة، عندما تعرض جين فيليب ماتيتا، مهاجم كريستال بالاس، لإصابة خطيرة بعدما ركله حارس ميلوول، ليام روبرتس، بقدمه في الرأس، خلال صراع على الكرة خارج منطقة الجزاء.
وسقط ماتيتا على الفور وفقد وعيه، ما استدعى تدخّل الجهاز الطبي سريعا لإنقاذه وسط أجواء مشحونة بالقلق.
وبعد تقديم الإسعافات الأولية، نُقل المهاجم الفرنسي على نقالة إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية.
ورغم هذه اللحظات العصيبة، استُكملت المباراة بعد توقف دام لدقائق، وتمكن كريستال بالاس من تحقيق الفوز بنتيجة 3-1، ليحجز مكانه في الدور المقبل.