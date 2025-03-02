إصابة أرعبت الجماهير.. حارس "يشوط" رأس مهاجم الفريق المنافس.. فيديو

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رسالة مهمة من إسرائيل إلى الحكومة السورية الجديدة حول الأقليات
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
10:29 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
14:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:00 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:22 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
14:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
15:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
15:35 GMT
24 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
16:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250302/إصابة-أرعبت-الجماهير-حارس-يشوط-رأس-مهاجم-الفريق-المنافس-فيديو-1098309290.html
إصابة أرعبت الجماهير.. حارس "يشوط" رأس مهاجم الفريق المنافس.. فيديو
إصابة أرعبت الجماهير.. حارس "يشوط" رأس مهاجم الفريق المنافس.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مواجهة كريستال بالاس وميلوول، أمس السبت، ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، واقعة مروعة أصابت جماهير حضور المباراة بالذعر. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
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حدث ذلك في الدقيقة الـ8 من عمر المباراة، عندما تعرض جين فيليب ماتيتا، مهاجم كريستال بالاس، لإصابة خطيرة بعدما ركله حارس ميلوول، ليام روبرتس، بقدمه في الرأس، خلال صراع على الكرة خارج منطقة الجزاء.وسقط ماتيتا على الفور وفقد وعيه، ما استدعى تدخّل الجهاز الطبي سريعا لإنقاذه وسط أجواء مشحونة بالقلق.وبعد تقديم الإسعافات الأولية، نُقل المهاجم الفرنسي على نقالة إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية.ورغم هذه اللحظات العصيبة، استُكملت المباراة بعد توقف دام لدقائق، وتمكن كريستال بالاس من تحقيق الفوز بنتيجة 3-1، ليحجز مكانه في الدور المقبل.
https://sarabic.ae/20250226/حارس-بالدوري-السعودي-يعتدي-على-الحكم-بعد-احتساب-هدف-مثير-فيديو--1098209543.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار

إصابة أرعبت الجماهير.. حارس "يشوط" رأس مهاجم الفريق المنافس.. فيديو

11:03 GMT 02.03.2025
© AP Photo / Ian Waltonمهاجم نادي كريستال بالاس الإنجليزي، جين فيليب ماتيتا
مهاجم نادي كريستال بالاس الإنجليزي، جين فيليب ماتيتا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Ian Walton
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شهدت مواجهة كريستال بالاس وميلوول، أمس السبت، ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، واقعة مروعة أصابت جماهير حضور المباراة بالذعر.
حدث ذلك في الدقيقة الـ8 من عمر المباراة، عندما تعرض جين فيليب ماتيتا، مهاجم كريستال بالاس، لإصابة خطيرة بعدما ركله حارس ميلوول، ليام روبرتس، بقدمه في الرأس، خلال صراع على الكرة خارج منطقة الجزاء.
وسقط ماتيتا على الفور وفقد وعيه، ما استدعى تدخّل الجهاز الطبي سريعا لإنقاذه وسط أجواء مشحونة بالقلق.
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
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حارس بالدوري السعودي يعتدي على الحكم بعد احتساب هدف مثير... فيديو
26 فبراير, 18:19 GMT
وبعد تقديم الإسعافات الأولية، نُقل المهاجم الفرنسي على نقالة إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية.
ورغم هذه اللحظات العصيبة، استُكملت المباراة بعد توقف دام لدقائق، وتمكن كريستال بالاس من تحقيق الفوز بنتيجة 3-1، ليحجز مكانه في الدور المقبل.
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