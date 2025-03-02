https://sarabic.ae/20250302/البرلمان-الإيراني-يسحب-الثقة-من-وزير-الاقتصاد-بسبب-تراجع-قيمة-العملة-1098313783.html
البرلمان الإيراني يسحب الثقة من وزير الاقتصاد بسبب تراجع قيمة العملة
البرلمان الإيراني يسحب الثقة من وزير الاقتصاد بسبب تراجع قيمة العملة
سبوتنيك عربي
صوّت البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، لصالح إقالة وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية وتصاعد الأزمات الاقتصادية في... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T13:02+0000
2025-03-02T13:02+0000
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وبحسب وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان، فقد أيّد 182 نائبا قرار سحب الثقة، بينما عارضه 89 نائبا، وامتنع عضو واحد عن التصويت، فيما اعتُبر صوت آخر غير صالح.وجاءت الإقالة بعد استجواب همتي بشأن تقلبات سعر صرف الدولار وتدهور قيمة العملة المحلية، إضافة إلى أزمة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.ومن المنتظر أن تقدم الحكومة مرشحا جديدا للمنصب ليخضع لتصويت البرلمان.وتواجه إيران أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بفعل العقوبات الغربية، ولا سيما العقوبات الأمريكية، التي فُرضت منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018. ومنذ ذلك الحين، يعاني الاقتصاد الإيراني من تضخم متزايد وانخفاض مستمر في قيمة العملة، ما أدى إلى تفاقم الضغوط المعيشية على المواطنين.
https://sarabic.ae/20250226/إيران-تدين-بشدة-العقوبات-الأمريكیة-الجدیدة-ضدها-1098183260.html
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إيران, أخبار إيران, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
البرلمان الإيراني يسحب الثقة من وزير الاقتصاد بسبب تراجع قيمة العملة
صوّت البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، لصالح إقالة وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية وتصاعد الأزمات الاقتصادية في البلاد.
وبحسب وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان، فقد أيّد 182 نائبا قرار سحب الثقة، بينما عارضه 89 نائبا، وامتنع عضو واحد عن التصويت، فيما اعتُبر صوت آخر غير صالح.
وجاءت الإقالة بعد استجواب همتي بشأن تقلبات سعر صرف الدولار
وتدهور قيمة العملة المحلية، إضافة إلى أزمة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفي الجلسة، أقرّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بصعوبة الأوضاع، قائلا: "لا أريد بث اليأس، لكننا نخوض حربا شاملة مع العدو".
ومن المنتظر أن تقدم الحكومة مرشحا جديدا للمنصب ليخضع لتصويت البرلمان.
وتواجه إيران أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بفعل العقوبات الغربية، ولا سيما العقوبات الأمريكية
، التي فُرضت منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.
ومنذ ذلك الحين، يعاني الاقتصاد الإيراني
من تضخم متزايد وانخفاض مستمر في قيمة العملة، ما أدى إلى تفاقم الضغوط المعيشية على المواطنين.