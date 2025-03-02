البرلمان الإيراني يسحب الثقة من وزير الاقتصاد بسبب تراجع قيمة العملة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
10:29 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
14:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:00 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:22 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
14:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
15:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
15:35 GMT
24 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
16:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250302/البرلمان-الإيراني-يسحب-الثقة-من-وزير-الاقتصاد-بسبب-تراجع-قيمة-العملة-1098313783.html
البرلمان الإيراني يسحب الثقة من وزير الاقتصاد بسبب تراجع قيمة العملة
البرلمان الإيراني يسحب الثقة من وزير الاقتصاد بسبب تراجع قيمة العملة
سبوتنيك عربي
صوّت البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، لصالح إقالة وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية وتصاعد الأزمات الاقتصادية في... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T13:02+0000
2025-03-02T13:02+0000
إيران
أخبار إيران
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/18/1077380702_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_4b4b020f7019242a6f58a677ef49c7f3.jpg
وبحسب وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان، فقد أيّد 182 نائبا قرار سحب الثقة، بينما عارضه 89 نائبا، وامتنع عضو واحد عن التصويت، فيما اعتُبر صوت آخر غير صالح.وجاءت الإقالة بعد استجواب همتي بشأن تقلبات سعر صرف الدولار وتدهور قيمة العملة المحلية، إضافة إلى أزمة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.ومن المنتظر أن تقدم الحكومة مرشحا جديدا للمنصب ليخضع لتصويت البرلمان.وتواجه إيران أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بفعل العقوبات الغربية، ولا سيما العقوبات الأمريكية، التي فُرضت منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018. ومنذ ذلك الحين، يعاني الاقتصاد الإيراني من تضخم متزايد وانخفاض مستمر في قيمة العملة، ما أدى إلى تفاقم الضغوط المعيشية على المواطنين.
https://sarabic.ae/20250226/إيران-تدين-بشدة-العقوبات-الأمريكیة-الجدیدة-ضدها-1098183260.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/18/1077380702_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_39cbaab5ce23e9441920007eb863f10f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

البرلمان الإيراني يسحب الثقة من وزير الاقتصاد بسبب تراجع قيمة العملة

13:02 GMT 02.03.2025
© AP Photoالعملة الإيرانية
العملة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صوّت البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، لصالح إقالة وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية وتصاعد الأزمات الاقتصادية في البلاد.
وبحسب وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان، فقد أيّد 182 نائبا قرار سحب الثقة، بينما عارضه 89 نائبا، وامتنع عضو واحد عن التصويت، فيما اعتُبر صوت آخر غير صالح.
وجاءت الإقالة بعد استجواب همتي بشأن تقلبات سعر صرف الدولار وتدهور قيمة العملة المحلية، إضافة إلى أزمة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
إيران تدين بشدة العقوبات الأمريكیة الجدیدة ضدها
26 فبراير, 08:43 GMT

وفي الجلسة، أقرّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بصعوبة الأوضاع، قائلا: "لا أريد بث اليأس، لكننا نخوض حربا شاملة مع العدو".

ومن المنتظر أن تقدم الحكومة مرشحا جديدا للمنصب ليخضع لتصويت البرلمان.
وتواجه إيران أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بفعل العقوبات الغربية، ولا سيما العقوبات الأمريكية، التي فُرضت منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.
ومنذ ذلك الحين، يعاني الاقتصاد الإيراني من تضخم متزايد وانخفاض مستمر في قيمة العملة، ما أدى إلى تفاقم الضغوط المعيشية على المواطنين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала