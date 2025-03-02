https://sarabic.ae/20250302/الولايات-المتحدة-تعلن-تسريع-تسليم-مساعدات-عسكرية-لإسرائيل-بقيمة-4-مليارات-دولار-1098299938.html

أمريكا تعلن تسريع تسليم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة نحو 4 مليارات دولار

أمريكا تعلن تسريع تسليم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة نحو 4 مليارات دولار

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن الوزير ماركو روبيو، وقّع إعلانًا لتسريع تسليم مساعدات عسكرية لإسرائيل، بقيمة نحو 4 مليارات دولار. 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T04:07+0000

2025-03-02T04:07+0000

2025-03-02T04:50+0000

وزير الخارجية الأمريكي

ترامب

جو بايدن

إسرائيل

طوفان الأقصى

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واشنطن - سبوتنيك. ونقلت الوزارة عن روبيو، قوله في بيان: "لقد وقّعت على إعلان باستخدام صلاحيات خاصة لتسريع تسليم ما يقرب من قيمة 4 مليارات دولار من المساعدات الدفاعية لإسرائيل".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ ظهر الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي تستمر لمدة ستة أسابيع (42 يومًا) على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 محتجزًا من الإسرائيليين.وفي مقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

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وزير الخارجية الأمريكي, ترامب, جو بايدن, إسرائيل, طوفان الأقصى