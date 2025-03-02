بدايتها من أنشاص... 5 قمم عربية طارئة استضافتها القاهرة لدعم فلسطين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
10:29 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
14:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:00 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:22 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
14:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
15:35 GMT
24 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل لن تشارك في جولة جديدة من مباحثات وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250302/بدايتها-من-أنشاص-5-قمم-عربية-طارئة-استضافتها-القاهرة-لدعم-فلسطين-1098326063.html
بدايتها من أنشاص... 5 قمم عربية طارئة استضافتها القاهرة لدعم فلسطين
بدايتها من أنشاص... 5 قمم عربية طارئة استضافتها القاهرة لدعم فلسطين
سبوتنيك عربي
تستعد مصر لاستضافة القمة العربية الطارئة الـ17 منذ تأسيس الجامعة العربية، والمقرر انطلاقها في الرابع من مارس/ آذار 2025، تلبيةً للتطورات الخطيرة التي تواجه... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T17:58+0000
2025-03-02T17:58+0000
مصر
أخبار مصر الآن
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
جامعة الدول العربية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/06/1086723130_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5f0efa72137dc1c49b7a3eeb33cfc65b.jpg
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية استضافة قمة عربية طارئة في 4 مارس/ آذار 2025، لمناقشة الأوضاع المتدهورة في فلسطين، خاصةً بعد التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والمقترحات الأمريكية المثيرة للجدل حول إعادة توطين الفلسطينيين.وتعد هذه القمة الطارئة، هي الخامسة، لدعم القضية الفلسطينية التي تحتضنها جمهورية مصر العربية، وتأتي هذه المرة في أعقاب موجة إدانات عربية ودولية لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة وإنشاء "ريفييرا الشرق الأوسط".5 قمم عربية حول فلسطين استضافتها القاهرةلم تكن هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر قمة عربية لبحث القضية الفلسطينية، إذ احتضنت القاهرة عدة قمم كان لها دور بارز في تشكيل المواقف العربية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي:قمة أنشاص (مايو 1946)أول قمة عربية على الإطلاق، دعا إليها ملك مصر فاروق الأول، والتي أكدت عروبة فلسطين وأنها قضية العرب الأساسية، وحذرت من خطر الصهيونية ودعت إلى ضرورة دعم الفلسطينيين في نضالهم.قمة القاهرة (سبتمبر 1970)عُقدت هذه القمة في أعقاب ما اشتهر بـ"أيلول الأسود"، حين اندلعت اشتباكات بين المنظمات الفلسطينية والجيش الأردني، ودعت القمة إلى إنهاء العمليات العسكرية بين الجانبين، وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين.قمة القاهرة (يونيو 1996)أكدت تلك القمة على التمسك بعملية السلام كخيار استراتيجي للعرب، وشددت على ضرورة تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق قرارات الأمم المتحدة.قمة القاهرة (أكتوبر 2000)جاءت بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، نتيجة دخول أرييل شارون إلى المسجد الأقصى، وقررت إنشاء صندوق "انتفاضة القدس" لدعم أسر الشهداء الفلسطينيين، كما تم إقرار "صندوق الأقصى" لتمويل مشروعات تحافظ على الهوية الإسلامية للقدس.قمة القاهرة (مارس 2025)تعد القمة الطارئة السابعة عشرة في تاريخ القمم العربية عمومًا، وتهدف إلى وضع خطة شاملة لإعمار غزة، ورفض أي محاولات لتهجير سكانها، كما تسعى إلى تعزيز الدعم الإنساني للفلسطينيين، والدفع نحو خارطة طريق لحل الدولتين.
https://sarabic.ae/20250302/مصر-تؤكد-سعيها-لاستدامة-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-بجميع-بنوده-1098313377.html
https://sarabic.ae/20250301/رئيس-الوزراء-المصري-يستقبل-نظيره-الفلسطيني-لبحث-خطة-إعادة-إعمار-غزة-1098292463.html
https://sarabic.ae/20250227/وزيرا-الخارجية-المصري-والروسي-يتبادلان-الرؤى-حول-التطورات-في-قطاع-غزة-وسوريا-1098230835.html
مصر
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/06/1086723130_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_3fadb3192c7919773261c51cd54f352d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, جامعة الدول العربية, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, جامعة الدول العربية, العالم العربي

بدايتها من أنشاص... 5 قمم عربية طارئة استضافتها القاهرة لدعم فلسطين

17:58 GMT 02.03.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAجامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
تستعد مصر لاستضافة القمة العربية الطارئة الـ17 منذ تأسيس الجامعة العربية، والمقرر انطلاقها في الرابع من مارس/ آذار 2025، تلبيةً للتطورات الخطيرة التي تواجه الشعب الفلسطيني.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية استضافة قمة عربية طارئة في 4 مارس/ آذار 2025، لمناقشة الأوضاع المتدهورة في فلسطين، خاصةً بعد التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والمقترحات الأمريكية المثيرة للجدل حول إعادة توطين الفلسطينيين.
وتعد هذه القمة الطارئة، هي الخامسة، لدعم القضية الفلسطينية التي تحتضنها جمهورية مصر العربية، وتأتي هذه المرة في أعقاب موجة إدانات عربية ودولية لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة وإنشاء "ريفييرا الشرق الأوسط".
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
مصر تؤكد سعيها لاستدامة وقف إطلاق النار في غزة بجميع بنوده
12:56 GMT
5 قمم عربية حول فلسطين استضافتها القاهرة
لم تكن هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر قمة عربية لبحث القضية الفلسطينية، إذ احتضنت القاهرة عدة قمم كان لها دور بارز في تشكيل المواقف العربية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي:

قمة أنشاص (مايو 1946)

أول قمة عربية على الإطلاق، دعا إليها ملك مصر فاروق الأول، والتي أكدت عروبة فلسطين وأنها قضية العرب الأساسية، وحذرت من خطر الصهيونية ودعت إلى ضرورة دعم الفلسطينيين في نضالهم.
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
رئيس الوزراء المصري يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث خطة إعادة إعمار غزة
أمس, 12:28 GMT

قمة القاهرة (سبتمبر 1970)

عُقدت هذه القمة في أعقاب ما اشتهر بـ"أيلول الأسود"، حين اندلعت اشتباكات بين المنظمات الفلسطينية والجيش الأردني، ودعت القمة إلى إنهاء العمليات العسكرية بين الجانبين، وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين.

قمة القاهرة (يونيو 1996)

أكدت تلك القمة على التمسك بعملية السلام كخيار استراتيجي للعرب، وشددت على ضرورة تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق قرارات الأمم المتحدة.
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
وزيرا الخارجية المصري والروسي يتبادلان الرؤى حول التطورات في قطاع غزة وسوريا
27 فبراير, 12:59 GMT

قمة القاهرة (أكتوبر 2000)

جاءت بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، نتيجة دخول أرييل شارون إلى المسجد الأقصى، وقررت إنشاء صندوق "انتفاضة القدس" لدعم أسر الشهداء الفلسطينيين، كما تم إقرار "صندوق الأقصى" لتمويل مشروعات تحافظ على الهوية الإسلامية للقدس.

قمة القاهرة (مارس 2025)

تعد القمة الطارئة السابعة عشرة في تاريخ القمم العربية عمومًا، وتهدف إلى وضع خطة شاملة لإعمار غزة، ورفض أي محاولات لتهجير سكانها، كما تسعى إلى تعزيز الدعم الإنساني للفلسطينيين، والدفع نحو خارطة طريق لحل الدولتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала