https://sarabic.ae/20250302/3-أعاصير-مدارية-تضرب-جنوب-المحيط-الهادئ-في-وقت-واحد-1098328714.html
3 أعاصير مدارية تضرب جنوب المحيط الهادئ في وقت واحد
3 أعاصير مدارية تضرب جنوب المحيط الهادئ في وقت واحد
سبوتنيك عربي
تشهد الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى أبريل/ نيسان من كل عام ذروة موسم الأعاصير، وكانت منطقة جنوب المحيط الهادئ من المناطق البحرية التي شهدت نشاطا... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
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فقد شهدت المنطقة تكون 3 أعاصير مدارية في آن واحد، وهي "راي" و"سيرو" و"ألفريد"، حسب وسائل إعلام غربية.ويقول العلماء إن تكون 3 أعاصير مدارية في وقت واحد، يعد أمرا شائعا في شمال المحيط الأطلسي، لكن تكونها في جنوب المحيط الهادئ هو حدث نادر ومؤشر على حدث غير مسبوق.وكانت آخر مرة شهدت فيها منطقة جنوب المحيط الهادئ نشاطا متزامنة لـ 3 أعاصير، في يناير/ كانون الثاني 2021، عندما تشكلت أعاصير "لوكاس" و"آنا" و"بينا"، في وقت واحد.يذكر أن إعصار "غارانس"، الذي ضرب جزيرة "لاريونيون" الفرنسية في المحيط الهندي تسبب في مقتل 4 أشخاص، إضافة إلى الأضرار المادية الكبيرة، التي خلفها بالمنطقة التي يبلغ عدد سكانها 900 ألف نسمة، بينما تسبب في إغراق الشوارع وقطع الكهرباء عن نحو 160 ألف شخص، وقطع مياه الشرب والإنترنت عن مئات الآلاف من الناس.
https://sarabic.ae/20241217/إعصار-شيدو-المدمر-فقدان-200-متطوع-فرنسي-بعد-تدمير-جزيرة-مايوت-فيديو-1095878273.html
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أخبار العالم الآن, منوعات
3 أعاصير مدارية تضرب جنوب المحيط الهادئ في وقت واحد
تشهد الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى أبريل/ نيسان من كل عام ذروة موسم الأعاصير، وكانت منطقة جنوب المحيط الهادئ من المناطق البحرية التي شهدت نشاطا استثنائيا.
فقد شهدت المنطقة تكون 3 أعاصير مدارية في آن واحد، وهي "راي" و"سيرو" و"ألفريد"، حسب وسائل إعلام غربية.
ويقول العلماء إن تكون 3 أعاصير مدارية
في وقت واحد، يعد أمرا شائعا في شمال المحيط الأطلسي، لكن تكونها في جنوب المحيط الهادئ هو حدث نادر ومؤشر على حدث غير مسبوق.
17 ديسمبر 2024, 13:57 GMT
وكانت آخر مرة شهدت فيها منطقة جنوب المحيط الهادئ نشاطا متزامنة لـ 3 أعاصير، في يناير/ كانون الثاني 2021، عندما تشكلت أعاصير "لوكاس" و"آنا" و"بينا"، في وقت واحد.
يذكر أن إعصار
"غارانس"، الذي ضرب جزيرة "لاريونيون" الفرنسية في المحيط الهندي تسبب في مقتل 4 أشخاص، إضافة إلى الأضرار المادية الكبيرة، التي خلفها بالمنطقة التي يبلغ عدد سكانها 900 ألف نسمة، بينما تسبب في إغراق الشوارع
وقطع الكهرباء عن نحو 160 ألف شخص، وقطع مياه الشرب والإنترنت عن مئات الآلاف من الناس.